हरिद्वार में दो गुटों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में एक युवक की मौत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रविदास शोभायात्रा संपन्न होने के बाद दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली. फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई. जबकि, उसके भाई और दो अन्य को भी गोली लगी है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है. वहीं, गोलीकांड के बाद एक पक्ष की ओर से हमलावर पक्ष के घरों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है. फिलहाल, कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है.

बिनारसी गांव में शोभायात्रा के दौरान दो पक्षों में हुई कहासुनी: जानकारी के मुताबिक, भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव में संत रविदास जयंती की शोभायात्रा के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई थी. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें शांत करा दिया था. बताया जा रहा है कि स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने जल्दबाजी में शोभायात्रा को संपन्न कराया.

शोभायात्रा के बाद दो गुटों में चली गोलियां (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

फायरिंग में एक युवक की मौत, दो घायल: वहीं, शोभायात्रा समाप्त होने के बाद दोनों पक्ष फिर से आमने-सामने आ गए और मामले ने तूल पकड़ लिया. देखते ही देखते अचानक दोनों पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई. इसके साथ पथराव भी शुरू हो गया. इस दौरान आनंद निवासी ग्राम बिनारसी की मौत हो गई. वहीं, उसका भाई विकास और योगेंद्र घायल हो गए. पुलिस ने दोनों घायलों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है.