ETV Bharat / bharat

देहरादून गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड, झारखंड के दो आरोपी गिरफ्तार, एक नामी यूनिवर्सिटी का है छात्र

देहरादून: सिल्वर सिटी मॉल में गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में पुलिस के हाथ 2 आरोपी चढ़े हैं. जिन्हें अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों ने कई महीने पहले ही विक्रम शर्मा को मारने की योजना बनाई थी. जबकि, जमशेदपुर और नोएडा में विक्रम शर्मा को ठिकाने लगाने की तैयारी थी, लेकिन विक्रम के साथ ज्यादा लोगों के चलने के कारण योजना को अंजाम नहीं दे पाए. आरोपियों में राजकुमार और अक्षत ठाकुर शामिल हैं. बाकि, 6 लोग अभी फरार हैं.

घटना से करीब 3 महीने पहले साजिश में शामिल एक आरोपी ने सिल्वर सिटी मॉल में मौजूद उसी जिम को ज्वॉइन किया था, जिसमें विक्रम शर्मा कसरत करने जाता था. घटना के दिन भी आरोपी ने ही अपने अन्य साथियों को फोन के जरिए विक्रम शर्मा के जिम में होने की जानकारी दी थी. जबकि, विक्रम को गोली दागने के बाद भागने के लिए आरोपियों ने हरिद्वार से रेंट पर स्कूटी और बाइक ली थी. गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी ग्रेटर नोएडा स्थित नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का छात्र है. जो पहले से ही आरोपियों के संपर्क में था.

विक्रम शर्मा हत्याकांड में झारखंड के दो आरोपी गिरफ्तार (वीडियो- ETV Bharat)

विक्रम शर्मा में झारखंड में हत्या समेत कई मामलों में था कुख्यात: बता दें कि बीती 13 फरवरी को देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में दो अज्ञात बदमाशों ने गैंगस्टर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. विक्रम शर्मा के संबंध में जानकारी जुटाने पर पता चला कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि से जुडा था, जो झारखंड का कुख्यात अपराधी भी था और अपने साथियों के साथ झारखंड के कई नामी व्यक्तियों की हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी जैसे मामलों में शामिल रहा था.

विक्रम पर कई आपराधिक घटनाओं के मुकदमे भी पंजीकृत थे, जिनमें वो जमानत पर चल रहा था. जांच के दौरान विक्रम शर्मा को 8 साल पहले जमशेदपुर पुलिस की ओर से झारखंड में हुई एक हत्या के प्रकरण में देहरादून से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी मिली थी. घटना के संबंध में विक्रम के परिचित अखिलेश सिंह की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली डालनवाला में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

विक्रम के झारखंड में आपराधिक पृष्ठभूमि से जुडे़ होने के कारण घटना में झारखंड के किसी गिरोह के शामिल होने की संभावना के मद्देनजर पुलिस ने घटना के सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू की. घटना का खुलासा के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया. गठित टीमों ने घटनास्थल और उसके आस पास के सीसीटीवी फुटेजों को चेक किया.

जितेंद्र कुमार साहू के नाम पर थी सहस्त्रधारा रोड पर मिली बाइक: फुटेज में पुलिस टीम को बाइक सवार 3 आरोपियों की ओर से घटना को अंजाम देना पाया गया. आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद घटना में इस्तेमाल बाइक को सहस्त्रधारा क्षेत्र में खड़ा कर वहां पहले से खड़ी की गई बाइक और स्कूटी से हरिद्वार की ओर निकल गए. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक को सहस्त्रधारा रोड से बरामद किया. जो झारखंड निवासी जितेंद्र कुमार साहू के नाम पर थी.

रेंट पर ली गई बाइक-स्कूटी और यूपीआई आई से बनी पहुंच: आरोपियों के बाइक और स्कूटी से हरिद्वार की तरफ जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने हरिद्वार पहुंचकर आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई. जिसके तहत आरोपियों ने घटना के बाद भागने में इस्तेमाल की गई बाइक और स्कूटी को अलग-अलग स्थानों से आकाश कुमार प्रसाद निवासी बागबेडा, जमशेदपुर (झारखंड) की आईडी पर लिया था.

जबकि, राजकुमार निवासी गाराबास बागबेडा, जमशेदपुर (झारखंड) की यूपीआई आईडी से उसका भुगतान किए जाने की जानकारी मिली. साथ ही तीनों आरोपियों के हरिद्वार से एक काली रंग के स्कार्पियो से भागने की जानकारी भी पुलिस के हाथ लगी. वाहन के संबंध में जानकारी जुटाने पर पता चला कि वाहन का जमशेदपुर में सारिका इंटरप्राइजेज के प्रापराइटर यशराज के नाम पर पंजीकृत है.

विक्रम शर्मा के मर्डर के बाद जांच पड़ताल (फाइल फोटो- ETV Bharat)

स्कार्पियो वाहन से गए नोएडा: ऐसे में तत्काल एक टीम को जमशेदपुर भेजा गया, जहां टीम ने आरोपी राजकुमार के संबंध में जानकारी हासिल कर 19 फरवरी को जमशेदपुर स्थित उसके घर से उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी राजकुमार से प्रारंभिक पूछताछ में संदिग्ध स्कार्पियो वाहन के स्वामी यशराज का आरोपी राजकुमार का बेटा होना और वाहन को यशराज के परिचित आशुतोष व उसके अन्य साथियों के द्वारा ले जाने की जानकारी मिली.

जिस पर आरोपी आशुतोष और उसके अन्य साथियों के संबंध में पुलिस टीम ने जानकारी ली गई. साथ ही आने-जाने वाले मार्गोंं पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से संदिग्ध वाहन की तलाश की गई. इसी कड़ी में पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्कार्पियो वाहन को ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में एल्फा 2 अपार्टमेंट से मोहित उर्फ अक्षत ठाकुर निवासी जमशेदपुर (झारखंड) के कब्जे से बरामद किया.