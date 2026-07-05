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ऋषिकेश में कलयुगी बेटे ने मां के सिर पर मारी गोली, नशा करने से रोकने पर बना हैवान

ऋषिकेश: उत्तराखंड के ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आईडीपीएल चौकी की बांध विस्थापित कॉलोनी में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को नशा करने से रोकने पर 12 बोर के तमंचे से गोली मार दी. गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें तत्काल एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

नशा करने से रोका तो मां को मारी गोली: पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार रात विस्थापित कॉलोनी में हुई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सुमित गौड़ नशे का आदी है. रविवार रात जब उसकी मां उषा देवी ने उसे नशा करने से रोका और समझाने का प्रयास किया, तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में सुमित ने घर में मौजूद 12 बोर के तमंचे से अपनी मां पर फायर कर दिया.

गोली मां उषा देवी को लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान अवस्था में गिर पड़ीं. गोली चलने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घर की ओर दौड़े. स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई और आनन-फानन में घायल महिला को इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है.