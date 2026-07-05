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ऋषिकेश में कलयुगी बेटे ने मां के सिर पर मारी गोली, नशा करने से रोकने पर बना हैवान

ऋषिकेश में कलयुगी बेटे की हैवानियत, नशा करने से रोका तो मां के सिर में मारी गोली, मां की हालत नाजुक और आरोपी फरार

SON SHOT HIS MOTHER RISHIKESH
प्रतीकात्मक फोटो (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 5, 2026 at 10:58 PM IST

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ऋषिकेश: उत्तराखंड के ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आईडीपीएल चौकी की बांध विस्थापित कॉलोनी में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को नशा करने से रोकने पर 12 बोर के तमंचे से गोली मार दी. गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें तत्काल एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

नशा करने से रोका तो मां को मारी गोली: पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार रात विस्थापित कॉलोनी में हुई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सुमित गौड़ नशे का आदी है. रविवार रात जब उसकी मां उषा देवी ने उसे नशा करने से रोका और समझाने का प्रयास किया, तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में सुमित ने घर में मौजूद 12 बोर के तमंचे से अपनी मां पर फायर कर दिया.

गोली मां उषा देवी को लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान अवस्था में गिर पड़ीं. गोली चलने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घर की ओर दौड़े. स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई और आनन-फानन में घायल महिला को इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही आईडीपीएल चौकी प्रभारी विवेक कुमार राठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ये भी जांच कर रही है कि वारदात में इस्तेमाल किया गया 12 बोर का तमंचा कहां से आया? वो लाइसेंसी था या अवैध. इसके साथ ही घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

"महिला को गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद आरोपी सुमित गौड़ मौके से फरार हो गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है."- विवेक कुमार राठी, आईडीपीएल चौकी प्रभारी

वहीं, इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे की लत ने एक बेटे को इतना निर्दयी बना दिया कि उसने अपनी ही मां की जान लेने की कोशिश की. फिलहाल, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने की उम्मीद है.

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ऋषिकेश बेटे ने मां को गोली मारी
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