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हरियाणा के दामाद ने अल्मोड़ा आकर ससुर को उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद पत्नी लेकर फरार

अल्मोड़ा: धौलादेवी ब्लॉक के सेली गांव में हरियाणा से आए एक दामाद ने अपनी सास और पत्नी के साथ मिलकर अपने ससुर की धारदार हथियार से हत्या कर दी. हत्या के बाद से वो अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया. इसकी रिपोर्ट मृतक के पिता नारायण दत्त पांडे ने दन्या थाने में कराई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला? पुलिस के मुताबिक, बीती अप्रैल 2026 में चंद्रशेखर पांडे (मृतक) ने अपनी बड़ी बेटी जानकी का विवाह हरियाणा के हांसी निवासी धर्मवीर के साथ किया था. कुछ दिन पहले चंद्रशेखर अपने गांव सेली आ गया था और वहीं खेती-बाड़ी कर रहा था. बीती 20 जून शनिवार को उनकी बड़ी बेटी जानकी पांडे और दामाद धर्मवीर दोनों अचानक सेली गांव आ गए.

आरोप है कि रविवार 21 जून को उनके दामाद धर्मवीर उसकी पत्नी जानकी और उसकी सास खष्टी देवी ने मिलकर चंद्रशेखर पांडे पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि इस दौरान दामाद धर्मवीर ने धारदार हथियार से उन्हें लहूलुहान कर दिया. इस हमले में ससुर पर एक दर्जन से ज्यादा बार वार किए, जिससे उनके हाथ-पैर की हड्डियां टूट गईं और सिर पर गंभीर चोटें आ गई.