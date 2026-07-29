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उत्तराखंड के टिहरी में महिला की संदिग्ध मौत, विदेश रिटर्न बेटे पर हत्या का आरोप

टिहरी के ग्राम पंचायत कोटी खास में बेटे पर मां की हत्या का आरोप, फरार बेटे की तलाश में जुटी पुलिस

Crime Scene
कॉन्सेप्ट इमेज (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 29, 2026 at 7:48 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 7:55 PM IST

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टिहरी: जाखणीधार विकासखंड के ग्राम पंचायत कोटी खास में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने महिला के मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना के बाद से वो फरार है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बौराड़ी भेज दिया है. जबकि, मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है.

घर में अकेली रहती थीं महिला: जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत कोटी खास निवासी डुग्गा देवी उर्फ गुड्डी पत्नी स्व. गुलाब सिंह (उम्र 53 वर्ष) अपने घर में अकेली रहती थीं. बुधवार यानी 29 जुलाई की सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर ग्रामीणों को संदेह हुआ. आसपास के लोगों ने कमरे के भीतर देखा, तो डुग्गा देवी मृत अवस्था में पड़ी मिलीं.

बौराड़ी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई: इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया. फिर पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बौराड़ी भेज दिया है. साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

बेटे पर हत्या का आरोप: प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि डुग्गा देवी की हत्या उनके 32 साल के बेटे अजय सिंह सजवाण ने की है, जो पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था. घटना के बाद से वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

विदेश में नौकरी कर चुका बेटा: कोटी खास के ग्राम प्रधान करन सिंह ने बताया कि अजय सिंह सजवाण इससे पहले विदेश में होटल लाइन में नौकरी कर रहा था. करीब एक साल पहले वो विदेश से वापस लौटा था. इसके बाद वो इंदौर में होटल लाइन में नौकरी कर रहा था, लेकिन एक महीने पहले ही नौकरी छोड़कर गांव लौट आया था.

श्रीनगर गढ़वाल में रहता है बेटे का परिवार: बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी और 6 साल का बेटा-4 साल की बेटी श्रीनगर में किराए के मकान में रहते हैं. जबकि, उसकी मां गांव में अकेली रहती थीं. परिवार का छोटा भाई दुबई में होटल लाइन में कार्यरत है और विवाहित बहन पटियाला में रहती हैं.

"फिलहाल, शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. आरोपित की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. अब तक इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी."- चंद्रमोहन सिंह, सीओ टिहरी

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Last Updated : July 29, 2026 at 7:55 PM IST

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