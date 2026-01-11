ETV Bharat / bharat

हरिद्वार में 100 रुपए पार्किंग शुल्क मांगने पर कार से कुचलकर ले ली जान, हरियाणा के आरोपी गिरफ्तार

महज 100 रुपए के पार्किंग शुल्क को लेकर हुए विवाद में चढ़ाई थी मैनेजर के ऊपर कार, हत्या के मामले में हरियाणा के आरोपी गिरफ्तार

Haryana Accused Arrest in Haridwar
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 11, 2026 at 10:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: आखिरकार दीनदयाल पार्किंग में कार से कुचलकर हुई मैनेजर की मौत मामले का खुलासा हो गया है. पार्किंग शुल्क को लेकर हुए विवाद में यात्रियों ने पार्किंग मैनेजर के ऊपर कार चढ़ाई थी. मैनेजर को कार से कुचलकर हरियाणा के यात्री फरार हो गए थे. वहीं, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

100 रुपए पार्किंग शुल्क मांगने पर ले ली जान: हरिद्वार पुलिस के मुताबिक, हरिद्वार के भंगेड़ी निवासी पार्किंग स्वामी प्रताप सिंह प्रताप ने कोतवाली हरिद्वार में एक शिकायत दी थी. जिसमें उन्होंने बताया कि बीते 9 जनवरी को एक वैगनआर कार चालक से मैनेजर सहदेव कुमार ने 100 रुपए वाहन पार्किंग शुल्क मांगा, लेकिन कार चालक पार्किंग बैरियर तोड़ते हुए भागने का प्रयास करने लगे.

Haryana Accused Arrest in Haridwar
हरियाणा के यात्री गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)

पार्किंग मैनेजर को रौंदकर भागे आरोपी: ऐसे में पार्किंग के मैनेजर सहदेव कुमार ने कार को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उसे टक्कर मार दी. इतना ही नहीं उन्हें रौंदते हुए गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गए. कार की टक्कर से सहदेव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. तत्काल उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

चमगादड़ टापू से दो आरोपी गिरफ्तार: वहीं, हायर सेंटर में इलाज के दौरान सहदेव कुमार ने दम तोड़ दिया. हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की कार को पकड़ लिया था, लेकिन दोनों आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए. कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया. इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने आरोपी कार चालक विशाल और सूरज को चमगादड़ टापू से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों के नाम-

  1. विशाल पुत्र विनोद, निवासी- ग्राम भटट, जिला सोनीपत, हरियाणा (चालक)
  2. सूरज पुत्र चंद्र सिंह, निवासी- ग्राम भटट, जिला सोनीपत, हरियाणा

"पार्किंग मैनेजर की मौत मामले में हरियाणा निवासी दो आरोपी विशाल और सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है. अब कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."- शिशुपाल सिंह नेगी, सीओ सिटी, हरिद्वार

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HARIDWAR PARKING FEE DISPUTE
HARYANA YOUTHS ARREST
हरिद्वार पार्किंग मैनेजर की हत्या
हरियाणा के युवक गिरफ्तार
HARIDWAR PARKING MANAGER DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.