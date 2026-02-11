देहरादून मर्डर: टेनिस खेलकर लौट रहे गैस एजेंसी मालिक की गोली मारकर हत्या, 14 दिन में 4 कत्ल
तिब्बती मार्केट में 40 साल से शख्स को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 11, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : February 11, 2026 at 1:01 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक और मर्डर हो गया है. आज बुधवार को दिनदहाड़े व्यस्त तिब्बती मार्किट में शख्स को गोली मार दी गई. घटना के बाद घायल शख्स को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मारे गए शख्स की पहचान अर्जुन शर्मा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अर्जुन रिटायर्ड कर्नल के बेटे थे.
देहरादून में 40 साल से शख्स की गोली मारकर हत्या: व्यक्ति की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी है. फॉरेंसिक की टीम ने भी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
तिब्बती बाजार में शख्स को मारी गोली: जानकारी के अनुसार डालनवाला कोतवाली इलाके में स्थित तिब्बती मार्केट में 40 साल के शख्स को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी. गोली मारने के बाद वो लोग फरार हो गए. गोली चलने की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़े. वहां एक शख्स को लोगों ने तड़पता देखा. उसके शरीर से खून बह रहा था. इसी दौरान किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शख्स को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.
हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी: अस्पताल ले जाने तक घायल शख्स का काफी खून बह चुका था. जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक को गोली मारने की सूचना मिलने के बाद एसएसपी दून अस्पताल पहुंचे. गोली मारने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए देहरादून पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी है. सभी चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान चल रहा है.
टेनिस खेलकर घर लौट रहे थे अर्जुन शर्मा: पुलिस के अनुसार 40 साल के अर्जुन शर्मा का घर आईटीबीपी में है. वो जीएमएस रोड पर फर्म अमर दीप के नाम से भारत गैस एजेंसी के मालिक थे. अर्जुन तिब्बती मार्किट के सामने परेड ग्राउंड में टेनिस खेलने आते थे. आज भी वो टेनिस खेल कर वापस घर जा रहे थे. इसी दौरान दो युवकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी.
हत्याकांड के पीछे प्रॉपर्टी विवाद का शक: पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड के पीछे करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है. ये भी बताया जा रहा है कि अर्जुन शर्मा और उनके भाई को उनकी मां ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा था.
आईजी ने क्या कहा? गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि घटना की सूचना पर उच्चाधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी. घटना की प्रारंभिक जांच में मृतक के बारे में जानकारी की गई तो उनका पारिवारिक व्यवसाय को लेकर पारिवारिक विवाद होना तथा उक्त विवाद के चलते उनकी माता द्वारा उच्च न्यायालय से अपने बेटे (जिसकी मौत हो गई है) से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है.
पुलिस के अनुसार स्कूटी सवार 02 व्यक्तियों द्वारा घटना को अंजाम दिया जाना प्रकाश में आया है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर तत्काल अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. साथ ही संपूर्ण जनपद में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. घटना के खुलासे हेतु सभी तथ्यों पर पुलिस द्वारा गहन जांच की रही है.
देहरादून जिले में दो हफ्ते के अंदर 4 मर्डर: तिब्बती मार्केट में 40 साल के शख्स की हत्या के साथ देहरादून जिले में दो हफ्ते के अंदर ये चौथा मर्डर है. इनमें तीन मर्डर महिलाओं के हुए हैं. 29 जनवरी को विकासनगर इलाके में छात्रा की हत्या हुई थी. इसके बाद 31 जनवरी को ऋषिकेश में महिला की गोली मारकर हत्या की गई थी. फिर 2 फरवरी को देहरादन के मच्छी बाजार में गुंजन नाम की युवती की हत्या कर दी गई थी. इन घटनाओं ने राजधानी देहरादून में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दी.
देहरादून जिले में 14 दिन के अंदर हुए 4 हत्याकांड
- 29 जनवरी को विकासनगर में 18 साल की छात्रा की हत्या
- 31 जनवरी को ऋषिकेश में महिला की गोली मारकर हत्या
- 02 फरवरी को देहरादून में युवती की गला रेतकर हत्या
- 11 फरवरी को देहरादून में 40 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या
