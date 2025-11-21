देहरादून की महिला ने पति छोड़ बांग्लादेशी ममून से किया निकाह, फर्जी कागजात बनवाए, दोनों गिरफ्तार
देहरादून में त्यूनी की महिला के साथ रह रहा था बांग्लादेश का ममून, महिला ने पहले पति के नाम पर बनवा डाले ममून के कागजात
Published : November 21, 2025 at 5:22 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में एक बांग्लादेशी नागरिक और देहरादून जिले की महिला को गिरफ्तार किया गया है. बांग्लादेशी नागरिक फर्जी नाम पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य पहचान पत्रों को बनवाकर देहरादून में अवैध रूप से रहा था. जबकि, महिला बांग्लादेशी नागरिक का फर्जी पहचान पत्र बनवाकर उसके पत्नी के रूप में रह रही थी. यह महिला देहरादून जिले की त्यूनी क्षेत्र की रहने वाली है.
बता दें कि ऑपरेशन कालनेमि के तहत कार्रवाई करते हुए नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक और त्यूनी की एक महिला को दबोचा है. बताया जा रहा है कि फेसबुक के माध्यम से बांग्लादेशी नागरिक त्यूनी निवासी महिला के संपर्क में आया था. वो पहले महिला से मिलने 3 बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था. साल 2022 में आरोपी और महिला अवैध तरीके से बार्डर क्रास करके बांग्लादेश गए थे.
साल 2022 में ही अवैध तरीके से दोबारा बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस कर वापस भारत आए थे. आरोपी वर्तमान में देहरादून के क्लब में महिला के पति के फर्जी पहचान पत्र के आधार पर बाउंसर का काम करता था. महिला ने कुछ लोगों से मिलकर अपने पहले पति के नाम पर आरोपी (बांग्लादेशी नागरिक) के सभी फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए थे.
दरअसल, कॉलोनी थाना नेहरू और एलआईयू को बीती 20 नवंबर को अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कर भारत में आकर रह रहे एक बांग्लादेशी पुरुष के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक महिला के साथ रहने की सूचना मिली. जिस पर पुलिस ने दोनों संदिग्ध महिला और पुरुष को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में पुरुष ने अपना असली नाम ममून हसन निवासी मेहरपुर (बांग्लादेश) बताया. जबकि, महिला त्यूनी तहसील क्षेत्र की रहने वाली निकली.
महिला ने अपने पहले पति के नाम पर बनवाए ममून हसन के फर्जी कागजात: पूछताछ में महिला ने बताया कि वो वर्तमान में ममून हसन के साथ अलकनंदा एन्क्लेव नेहरू कॉलोनी में किराए पर रह रही है. उसने ममून हसन के भारत के फर्जी प्रमाण पत्र अपने पहले पति के नाम पर बनाए हैं. वर्तमान में वो ममून हसन के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं.
फर्जी पहचान पत्र बनवाकर महिला के साथ रहने लगा ममून हसन: आरोपी और महिला के द्वारा षड्यंत्र कर भारत के फर्जी पहचान पत्र बनवाकर अवैध रूप से भारत में निवास करने पर दोनों के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. जिनके कब्जे से फर्जी प्रमाण/पहचान पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं.
फर्जी पहचान पत्र बनवाने में मदद करने वाले भी रडार पर: वहीं, फर्जी पहचान पत्र बनवाने में आरोपी और महिला की सहायता करने वाले भी पुलिस के रडार पर हैं, जिनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि किस तरह से आरोपी ममून हसन और महिला की मुलाकात हुई.
किस तरह से हुआ दोनों में प्यार? आरोपी ममून हसन में बताया कि महिला से उसकी पहचान फेसबुक के जरिए से हुई थी, जिससे नजदीकियां बढ़ने पर आरोपी साल 2019 में महिला से मिलने टूरिस्ट वीजा पर बांग्लादेश से भारत आया. जहां दोनों की मुलाकात देहरादून में हुई. आरोपी 2 महीने तक महिला के साथ रहा. जब वीजा खत्म हुआ तो बांग्लादेश वापस चला गया.
इसके बाद आरोपी दोबारा इसी तरह साल 2020 और 2021 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया. कोरोना काल में वीजा खत्म के बाद वापस बांग्लादेश चला गया. इस दौरान महिला को भी अवैध रूप से बॉर्डर पार कराकर बांग्लादेश ले गया. जहां दोनों ने निकाह करना बताया गया. कुछ समय बाद आरोपी और महिला अवैध रूप से बॉर्डर पार कर भारत वापस आकर देहरादून में अलग-अलग स्थानों पर किराए पर पति-पत्नी की तरह रहने लगे.
देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि महिला देहरादून जिले की त्यूनी क्षेत्र की रहने वाली है. जिसका विवाह त्यूनी निवासी एक शख्स के साथ हुआ था, लेकिन दोनों अलग-अलग रहने लगे. उसके बाद महिला की फेसबुक पर ममून से मुलाकात हुई. ममून उससे मिलने वीजा लेकर भारत आया और दोनों साथ में देहरादून में अलग-अलग स्थानों पर किराए पर साथ में रहे.
दोनों बांग्लादेश भी गए: उसके बाद दोनों बांग्लादेश भी गए. जहां पर निकाह करने के बाद दोनों कुछ समय बाद अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके भारत आए. फिर से देहरादून में किराए पर अलग-अलग जगह रहने लगे. इसके लिए महिला ने अपने पहले पति के दस्तावेज के नाम पर ममून हसन के कागजात बनवा दिए.
महिला ने अपने कुछ परिचितों की सहायता से ममून हसन के लिए अपने पहले पति के नाम के फर्जी पहचान पत्र बनवाए. ममूम महिला के पहले पति के रूप में रहने लगा. ममून हसन देहरादून के क्लब में महिला के पहले के नाम और पहचान पत्र से बाउंसर का काम करने लगा.
