देहरादून में भरे बाजार युवती की हत्या, युवक ने चापड़ से काटा गला, 5 दिन के अंदर तीसरा मर्डर

हत्या आरोपी का नाम आकाश कुमार है. इसकी उम्र 27 साल है. वो कोमल राम का बेटा है. इसका घर 46 मन्नूगंज खुडबुड़ा मोहल्ला कोतवाली नगर देहरादून में है. -देहरादून पुलिस-

पुलिस ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत मच्छी बाजार के अंदर दूल्हा मार्केट के पास गली में एक युवक द्वारा एक युवती को धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया गया. उसको उपचार हेतु तत्काल दून चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा युवती को मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त घटना को अंजाम देने वाले युवक को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के अनुसार...

युवक ने चापड़ से गला रेता: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने युवती पर चापड़ से हमला किया था. युवती का गला इतनी बुरी तरह कट गया कि वो नीचे गिर गई. घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम मौजूद है. पुलिस बल तैनात किया गया है. आरोपी की सरगर्मी से तलाश करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के विरोध में इलाके के बाजार की सभी दुकानें बंद हो गई हैं. लोग पुलिस से हत्यारे को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं.

देहरादून में 23 साल की युवती की निर्मम हत्या: देहरादून के नगर कोतवाली क्षेत्र में मच्छी बाजार इलाके में एक 23 साल की युवती की निर्मम हत्या कर दी गई है. हत्या आरोपी ने युवती की गर्दन काटकर इस वारदात को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय युवती घर से निकली थी. बाहर एक युवक ने बातचीत के दौरान उस पर हमला कर दिया. इस जघन्य हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मचा है तो लोगों में भारी आक्रोश है.

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सनसनीखेज वारदात हुई है. यहां एक युवती के मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है. 23 साल की युवती की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. ये घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई है.

कई दिन से पीछा कर रहा था हत्या आरोपी: पुलिस अनुसार पूछताछ में पता चला है कि काफी दिनों से आकाश कुमार, गुंजन का पीछा कर रहा था. इसको लेकर कुछ दिन पहले दोनों के बीच बहस भी हुई थी. गुंजन पिछले 5 से 6 सालों से दूल्हे के कपड़ों की दुकान में काम करती थी.

हत्या आरोपी आकाश कुमार ने कुछ दिन पहले गुंजन को धमकी भी दी थी. गुंजन ने इसको लेकर खुड़बुड़ा चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन पुलिस के ढीले रवैए के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई थी. इससे आरोपी आकाश कुमार के हौसले बुलंद हो गए. उसे शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस का खौफ भी नहीं रहा.

दो दिन पहले धमकी दी थी, पुलिस ने शिकायत के बावजूद नहीं की कार्रवाई: ये भी पता चला है कि गुंजन और हत्या आरोपी आकाश कुमार के बीच पहले दोस्ती थी. जब आकाश की शादी हो गई तो गुंजन ने उसका साथ छोड़ते हुए बातचीत भी बंद कर दी थी. इसके बावजूद आकाश उसका पीछा करता रहता था. इस दौरान दो दिन पहले उसने गुंजन को जानमाल की धमकी दी तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस सुस्त रही. आखिरकार आरोपी आकाश ने गुंजन की जान ले ली.

देहरादून जिले में 5 दिन के अंदर एक महिला और दो युवतियों का मर्डर: देहरादून में 5 दिन के अंदर ये एक महिला और दो युवतियों समेत तीसरी हत्या हुई है. इसके पहले 29 जनवरी को विकासनगर इलाके में 18 साल की छात्रा की निर्मम हत्या हुई थी. हत्यारे ने छात्रा की उंगलियां, नाक और गला काट दिया था. इसके बाद भारी पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया था. अभी तक आरोपी युवक लापता है.

31 जनवरी को ऋषिकेश में महिला को मारी थी गोली: 31 जनवरी को ऋषिकेश के शिवाजी नगर की गली नंबर 16 में घर में अकेली रहने वाली एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. लोगों ने हमलावरों को भागते देखा था. पुलिस ने महिला के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया. महिला पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर की रहने वाली थी. फिलहाल वो ऋषिकेश शिवाजी नगर में किराए पर रहती थी.

