ETV Bharat / bharat

रुद्रपुर में सरस मेले से लौट रही महिला से देवर के दोस्तों ने किया गैंगरेप, वीडियो बनाने का भी आरोप

रुद्रपुर: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. रुद्रपुर में आयोजित ‘सरस मेले’ से घर लौट रही एक महिला को कथित तौर पर हथियार के बल पर अगवा कर तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल करने और जान से मारने की धमकी भी दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सरस मेले से लौट रही महिला से सामूहिक दुष्कर्म: गैंग रेप की ये घटना उत्तराखंड के जनपद मुख्यालय रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में 22 फरवरी की देर रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है. पीड़िता अपने देवर के साथ मेले से घर लौट रही थी. पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, जब वे एक मैदान के पास पहुंचे, तभी दो मोटर साइकिलों पर सवार तीन युवकों ने उन्हें रोक लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी महिला के देवर को पहले से जानते थे. ये भी कहा जा रहा है कि वो देवर के दोस्त थे. इसलिए देवर ने भी विरोध नहीं किया.

देवर के सामने किया गैंगरेप: पहले सामान्य बातचीत की गई, लेकिन कुछ ही देर में आरोपियों ने तमंचा निकालकर दोनों को धमकाना शुरू कर दिया. आरोप है कि बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देते हुए महिला को जबरन मोटर साइकिल पर बैठाया और एक सुनसान स्थान पर ले गए. देवर भाभी को बचाने गया, लेकिन सफल नहीं हो पाया. पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने उसके देवर के सामने ही बारी-बारी से दुष्कर्म किया. विरोध करने पर एक आरोपी ने चाकू से हमला कर उसकी उंगली घायल कर दी.