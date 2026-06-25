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बड़ी खबर : 10 दिन से लापता बच्चे का शव मिला, सिर धड़ से अलग, परिजनों ने कपड़ों से की शिनाख्त

जयपुर में मुहाना थाना इलाके की घटना. थानाधिकारी और एसीपी पहुंचे मौके पर.

Jaipur Crime
मुहाना थाना (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 10:02 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में मुहाना थाना इलाके में गुरुवार शाम को एक बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव की शिनाख्त 10 साल के अजमत के रूप में हुई है. वह पिछले 10 दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज है. बच्चे की बॉडी डिकंपोज हो गई और सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ था. यह घटना मुहाना थाना इलाके के केश्यावाला गांव की है. परिजनों ने कपड़ों के आधार पर बच्चे की शिनाख्त की है. शव मिलने के बाद बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

दुर्गंध आने की सूचना पर पहुंची पुलिस : मुहाना थानाधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान 10 साल के अजमत के रूप में हुई है. वह 14 जून से लापता था, जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज है. गुरुवार शाम को केश्यावाला गांव में दो खेतों के बीच तेज दुर्गंध आने की सूचना पर पुलिस ने जांच की तो नाले में बच्चे का शव सड़ी गली हालत में मिला. शव का सिर धड़ से अलग था, जिससे पहचान करना भी मुश्किल था. गुमशुदा बच्चे के हुलिए के आधार पर परिजनों को बुलाया तो उन्होंने कपड़ों से शिनाख्त की.

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पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया शव : उन्होंने बताया कि उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है. एफएसएल टीम ने मौके से सबूत इकठ्ठा किए हैं. शव को महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. अजमत का परिवार मूलतः बिहार जिले के दरभंगा का रहने वाला है. जयपुर में काम के चलते परिवार यहीं रह रहा था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बच्चे की मौत का सही कारण सामने आ पाएगा. पुलिस तकनीकी आधार पर भी जांच कर रही है.

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