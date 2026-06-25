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बड़ी खबर : 10 दिन से लापता बच्चे का शव मिला, सिर धड़ से अलग, परिजनों ने कपड़ों से की शिनाख्त

जयपुर: राजधानी जयपुर में मुहाना थाना इलाके में गुरुवार शाम को एक बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव की शिनाख्त 10 साल के अजमत के रूप में हुई है. वह पिछले 10 दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज है. बच्चे की बॉडी डिकंपोज हो गई और सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ था. यह घटना मुहाना थाना इलाके के केश्यावाला गांव की है. परिजनों ने कपड़ों के आधार पर बच्चे की शिनाख्त की है. शव मिलने के बाद बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

दुर्गंध आने की सूचना पर पहुंची पुलिस : मुहाना थानाधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान 10 साल के अजमत के रूप में हुई है. वह 14 जून से लापता था, जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज है. गुरुवार शाम को केश्यावाला गांव में दो खेतों के बीच तेज दुर्गंध आने की सूचना पर पुलिस ने जांच की तो नाले में बच्चे का शव सड़ी गली हालत में मिला. शव का सिर धड़ से अलग था, जिससे पहचान करना भी मुश्किल था. गुमशुदा बच्चे के हुलिए के आधार पर परिजनों को बुलाया तो उन्होंने कपड़ों से शिनाख्त की.