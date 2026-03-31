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कलयुग में 'सतयुग' का अहसास: बिहार का वो गांव, जहां 118 साल से नहीं हुआ कोई क्राइम

यहां के लोग आज तक थाना या कोर्ट कचहरी नहीं गए. पुलिस पदाधिकारी भी इसे 'क्राइम फ्री गांव' कहते हैं. पढ़ें महमूद आलम की रिपोर्ट

Crime Free Village Kaliachak In Nalanda
क्राइम फ्री गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 6:04 PM IST

8 Min Read
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नालंदा: नालंदा सिर्फ अपने गौरवशाली इतिहास के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यह आधुनिक भारत को 'आदर्श ग्राम' का मंत्र भी दे रही है. आज हम एक ऐसे गांव की बात करेंगे, जहां के निवासी एक ही बात कहते हैं "गांव का झगड़ा गांव में निपटाओ, कोर्ट-कचहरी कभी न जाओ"

कभी नहीं बजी पुलिस की सायरन: ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तक इस गांव से संबंधित कोई भी विवाद या झगड़ा पुलिस थाने या कोर्ट-कचहरी तक नहीं पहुंचा है. पिछले 118 वर्षों से इस गांव में कभी पुलिस की सायरन नहीं बजी. यहां के लोग आपसी भाईचारे और मेल-मिलाप की एक अनूठी नजीर पेश कर रहे हैं. पुलिस पदाधिकारी भी इस गांव की प्रशंसा करते नहीं थकते.

Crime Free Village Kaliachak In Nalanda
हिलसा पुलिस स्टेशन (ETV Bharat)

इतिहास रचने की ओर अग्रसर गांव: जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित 'कलिया चक' गांव हिलसा थाना के अंतर्गत आता है. यह एक ऐसा गांव है जिसका कोई विशेष पौराणिक इतिहास तो नहीं है, परंतु यहां के निवासी आपसी एकता से एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं.

केस-मुकदमा दर्ज करने की जरूरत नहीं: हिलसा के थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार, जो पिछले दो वर्षों से यहां पदस्थापित हैं, बताते हैं कि 'आज तक इस गांव से ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिए केस-मुकदमा दर्ज करना पड़े या पुलिस को गांव जाने की आवश्यकता महसूस हो. गांव में पूरी तरह शांति है.'

"कलियाचक गांव का एक भी मामला अब तक थाने नहीं पहुंचा है. मैं यहां दो साल से अधिक समय से पदस्थापित हूं और इस गांव की एकता का हमारे पूरे थाना क्षेत्र में कोई जोड़ नहीं है. जब भी मैं किसी विवाद को सुलझाने कहीं जाता हूं, तो उदाहरण के तौर पर कलियाचक गांव का ज़िक्र ज़रूर करता हूं, ताकि अन्य ग्रामीण भी इससे प्रेरणा लें और आपस में विवाद न करें." -अभिजीत कुमार, थानाध्यक्ष, हिलसा थाना

मुखिया ने बनाया आदर्श गांव: इस गांव में कुल 60 घर हैं, जिनमें लगभग 500 लोग रहते हैं. यहां अलग-अलग जातियों और समाज के लोग रहने के बावजूद आपस में कोई विवाद नहीं होता है. इसका श्रेय गांव के 83 वर्षीय पूर्व मुखिया साधु शरण सिंह को जाता है. साधु शरण सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने कलियाचक को एक आदर्श गांव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मुखिया के पद पर रहते हुए उन्होंने गांव के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं.

Crime Free Village Kaliachak In Nalanda
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

आजादी के पहले से है यह गांव: साधु शरण सिंह बताते हैं कि यह गांव कितना पुराना है, इसकी कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन उन्हें याद है कि वर्ष 1908 में हुए सर्वे के बाद कागजात में इसका नाम 'कलियाचक' दर्ज है. अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वे कहते हैं कि 1986 के दौरान वे अपने भाई के साथ पटना में पढ़ाई करते थे. उस वक्त गांव सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था.

"गांव में न कोई सड़क थी, न कोई आहर और न ही पक्के मकान; कुछ भी नहीं था. यहां के लोग मुख्य रूप से खेती-किसानी करते थे. उस समय भी गांव में पूर्ण शांति थी. लोग पढ़-लिखकर सरकारी नौकरियों और सेना में जाते थे." -साधु शरण सिंह, पूर्व मुखिया, कलियाचक गांव

साधु शरण सिंह का कार्यकाल और संघर्ष: साधु शरण सिंह 1971 में मुखिया बने. वे बताते हैं कि उस समय लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति शून्य पर थी. दोनों कॉलेज में पढ़ाई करते थे. उस दौर में मुखिया को साल भर में मात्र 900 रुपये मिलते थे. उसी राशि में से थोड़ा-थोड़ा बचाकर उन्होंने गांव में विकास कार्य शुरू किए. लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया. गांव में जब भी कोई विवाद होता, तो उसे वे आपस में बैठकर सुलझा लेते थे.

गांव के विकास के मील के पत्थर: साधु शरण सिंह ने गांव के विकास के लिए पहले 'को-ऑपरेटिव' (सहकारी समिति) खोली. इसके बाद 'पैक्स' (PACS) का गठन किया गया. जब वे दूसरे कार्यकाल के लिए मुखिया बने, तब उन्होंने प्रखंड और पंचायत समिति के कोटे से गांव में विकास कार्य करवाए. वर्ष 1981 में 'समाज कल्याण मंडल' नामक संस्था खोली गई, जिसके माध्यम से भी विकास के अनेक कार्य हुए. गांव में सड़कों और नालियों आदि का निर्माण कार्य संपन्न कराया गया.

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कलियाचक गांव (ETV Bharat)

शून्य से शिखर तक का सफर: साधु शरण सिंह बताते हैं कि उस समय गांव में न स्कूल था, न अस्पताल और न ही कोई अन्य सुविधा उपलब्ध थी. शून्य से शुरुआत कर गांव को आज इस मुकाम तक लाया गया है. आज गांव में स्कूल, पुस्तकालय, पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण बैंक और पैक्स (PACS) जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं. गांव के लोगों की लगभग सभी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा गया है. वे गर्व से कहते हैं कि 'सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा गांव पूरी तरह से अपराधमुक्त है.'

"आज मेरा गांव पूरी तरह से अपराध मुक्त है. यदि कभी कोई छोटा-मोटा लड़ाई-झगड़ा होता भी है, तो हम सभी मिलकर उसे आपस में बैठकर सुलझा लेते हैं. गांव में चारों ओर शांति का वातावरण है. सभी निवासी एक-दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहते हैं." -साधु शरण सिंह, पूर्व मुखिया, कलियाचक गांव

शिक्षा और सफलता के शिखर पर कलियाचक: साधु शरण सिंह बताते हैं कि गांव शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ा है. यहां के युवा आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं. गांव के नरेंद्र कुमार के पुत्र जय कुमार ने 'सीडीएस' उत्तीर्ण कर लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया है. रामानंद कुमार के पुत्र मोहित कुमार 'एनडीए' के माध्यम से कैप्टन बने हैं. तीन अन्य युवा अमेरिका के अटलांटा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैनेजमेंट के उच्च पदों पर कार्यरत हैं. स्वयं पूर्व मुखिया साधु शरण सिंह के पुत्र भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं.

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कलियाचक गांव में पुस्तकालय (ETV Bharat)

शांति और एकता के प्रतीक पूर्व मुखिया: कलियाचक गांव के निवासी रामानंद कुमार बताते हैं कि इस गांव की पहचान पूर्व मुखिया साधु शरण सिंह से हुई है. पूरे नालंदा के लोग साधु शरण सिंह को शांति का प्रतीक मानते हैं. वे वर्ष 1971 से 2005 तक लगातार मुखिया रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी राजनीतिक दल (पार्टी) की सदस्यता ग्रहण नहीं की. गांव के विवादों के विषय में वे कहते हैं कि जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद से आज तक गांव में कोई विवाद नहीं हुआ है.

"गांव में जो भी कार्य होता है, वह 'ग्राम विकास समिति' के तहत होता है. सभी लोग मिलजुलकर रहते हैं. आसपास के गांवों में भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है. हम लोग वहां जाकर शांति और सद्भाव फैलाने का काम करते हैं. हमारा मानना है कि कोर्ट-कचहरी जाने से कोई लाभ नहीं होता." -रामानंद कुमार, कलियाचक निवासी

नरेंद्र कुमार का अनुभव: कलियाचक के ही निवासी नरेंद्र कुमार पेशे से किसान हैं. वे बताते हैं कि 'हम लोग लंबे समय से एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर रहते हैं. होली, दशहरा और दीपावली जैसे सभी त्योहार हम साथ मिलकर मनाते हैं. गांव का वातावरण अत्यंत सुखद है और यहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं. आज हमारे गांव में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है.'

महिलाओं का अनुभव और शराबबंदी का प्रभाव: बेबी देवी कहती हैं कि 'गांव में अब कोई परेशानी नहीं है. शराबबंदी लागू होने के बाद से गांव में और अधिक शांति व्याप्त हुई है.' बेबी देवी ने सरकार से यह आग्रह भी किया कि शराबबंदी को निरंतर लागू रहने देना चाहिए. इसी गांव की कारी देवी, जिनके पति मजदूरी करते हैं, वह भी गांव के माहौल से काफी खुश हैं. उनका कहना है कि 'गांव में बहुत शांति है और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होता है.'

Crime Free Village Kaliachak In Nalanda
कलियाचक में सिलाई का काम करती लड़कियां (ETV Bharat)

शांति और भाईचारे का उदाहरण: शांति और सद्भाव के मामले में कलियाचक गांव हमें सिखाता है कि यदि समाज में आपसी भाईचारा और शिक्षा के प्रति समर्पण हो, तो सरकार और पुलिस पर निर्भरता कम की जा सकती है. यह गांव आज के दौर में 'आदर्श ग्राम' की उस कल्पना को हकीकत में बदल रहा है, जहां विवाद बंद कमरों या अदालतों में नहीं, बल्कि गांव की चौपाल पर भाईचारे के साथ सुलझाए जाते हैं.

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