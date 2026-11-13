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ओडिशा : उबर-रैपिडो को बाइक टैक्सी में निजी वाहनों का उपयोग बंद करने का निर्देश

उबर-रैपिडो को बाइक टैक्सी में निजी वाहनों का उपयोग बंद करने का निर्देश. ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: ओडिशा में उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी में निजी वाहनों का उपयोग बंद करने का निर्देश क्राइम ब्रांच ने दिया है. निजी वाहनों का इस्तेमाल करने पर बाइक सर्विस बंद कर दी जाएगी. इस संबंध में क्राइम ब्रांच ने उबर और रैपिडो के नोडल अधिकारियों को एक पत्र लिखा है.

नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर बंद हो जाएगी सर्विस

यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि वे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं. नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर ये सर्विस बंद कर दी जाएंगी.पत्र में कहा गया है कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दोनों कंपनियों को यह सिस्टम लागू करने और तय समय में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है.

राज्य के कई आरटीओ में मिली शिकायत

क्राइम ब्रांच ने यह कदम परिवहन विभाग के पत्र के बाद उठाया है. हालांकि, यह रोक दोनों कंपनियों की मंजूर कैब और ऑटो सर्विस पर लागू नहीं होगी. कटक आरटीओ, भुवनेश्वर आरटीओ-1 और भुवनेश्वर आरटीओ-2 की विशेष प्रवर्तन रिपोर्ट में, राज्य परिवहन विभाग (STA) को उबर और रैपिडो ऐप के जरिए यात्री परिवहन के लिए निजी और गैर-सार्वजनिक टू-व्हीलर के इस्तेमाल की शिकायत मिली थी.