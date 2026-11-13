ओडिशा : उबर-रैपिडो को बाइक टैक्सी में निजी वाहनों का उपयोग बंद करने का निर्देश
ओडिशा पुलिस क्राइम ब्रांच ने उबर और रैपिडो को बाइक टैक्सी में प्राइवेट गाड़ियों का प्रयोग नहीं किए जाने का निर्देश दिया है.
Published : November 13, 2026 at 3:19 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा में उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी में निजी वाहनों का उपयोग बंद करने का निर्देश क्राइम ब्रांच ने दिया है. निजी वाहनों का इस्तेमाल करने पर बाइक सर्विस बंद कर दी जाएगी. इस संबंध में क्राइम ब्रांच ने उबर और रैपिडो के नोडल अधिकारियों को एक पत्र लिखा है.
नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर बंद हो जाएगी सर्विस
यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि वे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं. नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर ये सर्विस बंद कर दी जाएंगी.पत्र में कहा गया है कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दोनों कंपनियों को यह सिस्टम लागू करने और तय समय में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है.
राज्य के कई आरटीओ में मिली शिकायत
क्राइम ब्रांच ने यह कदम परिवहन विभाग के पत्र के बाद उठाया है. हालांकि, यह रोक दोनों कंपनियों की मंजूर कैब और ऑटो सर्विस पर लागू नहीं होगी. कटक आरटीओ, भुवनेश्वर आरटीओ-1 और भुवनेश्वर आरटीओ-2 की विशेष प्रवर्तन रिपोर्ट में, राज्य परिवहन विभाग (STA) को उबर और रैपिडो ऐप के जरिए यात्री परिवहन के लिए निजी और गैर-सार्वजनिक टू-व्हीलर के इस्तेमाल की शिकायत मिली थी.
उबर और रैपिडो के नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी
एसटीए ने जांच की और पाया कि यह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और ओडिशा ऑन-डिमांड परिवहन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस-2023 का उल्लंघन था. बाद में, 5 नवंबर को क्राइम ब्रांच ने उबर और रैपिडो के नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी कर राज्य से निजी दोपहिया वाहनों पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए बुकिंग सुविधा बंद करने का निर्देश दिया. इसके लिए ऐप से बुकिंग सुविधा हटाने या जियो-फेंसिंग के जरिए इसे स्वचालित रूप से डिसेबल करने का निर्देश दिया गया.
निर्देश का पालन नहीं करने पर होगा एक्शन
क्राइम ब्रांच ने पत्र में साफ किया है कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो राज्य परिवहन विभाग और सेंट्रल केंद्र सरकार की प्राधिकृत प्राधिकारी आईटी एक्ट के सेक्शन 69ए के तहत एक्शन लेगी. गौरतलब है कि ऑटो एसोसिएशन ने बाइक के गैर-कानूनी इस्तेमाल को लेकर राजधानी में कई बार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए हैं.
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