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हर 71 सेकेंड पर एक महिला से अपराध; पति क्रूरता के 1.2 लाख केस, दिल्ली-तेलंगाना में हाई क्राइम रेट

रात में नहीं, दिन में ज्यादा उत्पीड़न: दिल्ली और बेंगलुरु में उत्पीड़न का सबसे आम अनुभव सड़क पर, चलते या खड़े होने के दौरान होता है. इसके बाद बस स्टॉप, स्टेशन या बस/ऑटो/टैक्सी/मेट्रो में यात्रा के दौरान. दिल्ली में बाजार और दुकानों में उत्पीड़न अधिक होता है. ज्यादातर उत्पीड़न दिन के समय होता है. दोनों शहरों में, 76-80% घटनाएं सुबह 5 बजे से रात 8 बजे के बीच होती हैं. जो बताता है कि ज्यादातर उत्पीड़न दिन के समय होता है.

दिल्ली में छात्राओं के साथ ज्यादा घटनाएं: सर्वे के अनुसार, कम उम्र और ज्यादा पढ़ी-लिखी महिलाओं को उत्पीड़न का अधिक सामना करना पड़ता है. जबकि, जो महिलाएं घर से बाहर काम पर नहीं जातीं उनको कम. दिल्ली में छात्राओं का उत्पीड़न ज्यादा है. जो 84% रिकॉर्ड किया गया. वहीं, काम करने वाली 70% महिलाओं ने उत्पीड़न की बात स्वीकारी. बेंगलुरु में भी छात्राओं में उत्पीड़न की दर सबसे ज्यादा है, लेकिन दिल्ली की तुलना में कम है.

महिलाओं के लिए दिल्ली के मुकाबले बेंगलुरु ज्यादा सुरक्षित: The City Through Her Eyes की स्टडी के अनुसार, नई दिल्ली में 65% और बेंगलुरु में 29% महिलाओं के साथ सार्वजनिक जगहों पर उत्पीड़न की घटनाएं हुईं. गलत तरीके से छूने, पीछा करने या यौन हमले की घटनाएं दिल्ली में 41% और बेंगलुरु में 14% रहीं. दोनों शहरों की 4000 महिलाओं पर हुए सर्वे में नई दिल्ली की 46% और बेंगलुरु की 25% महिलाओं ने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर यौन हमलों का उन्हें ज्यादा डर रहता है. दोनों शहरों की लगभग 70% महिलाओं का कहना है कि उत्पीड़न का डर उनके काम करने के फैसले पर असर डालता है.

हर दिन 1,210 FIR: एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, देश में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित 4,44,256 मामले दर्ज किए गए थे. जो 2023 में मामूली रूप से बढ़कर 4,48,211 हो गई और 2024 में घटकर 4,41,534 रह गई. यानी, 2024 में लगभग हर दिन 1,210 एफआईआर दर्ज की गईं. जो बताता है कि पूरे देश में लगभग हर 71 सेकंड में एक महिला के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ. आंकड़े महिलाओं के खिलाफ दर्ज हिंसा की बड़ी संख्या को दर्शाते हैं.

हैदराबाद: Women Crime Rate State Wise: देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के मामले भले ही 2023 के मुकाबले 1.4% कम हुए हों लेकिन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े डराने वाले जरूर हैं. एक नई स्टडी से पता चलता है कि भले ही उत्पीड़न की घटनाएं कम रिपोर्ट होती हैं, फिर भी कई महिलाएं अपने काम, सामाजिक जीवन और रोजमर्रा की जिदगी में डर का सामना कर रही हैं.

क्राइम रेट यानी अपराध प्रति एक लाख महिला में दिल्ली टॉप पर. (Photo Credit; Getty Images)

महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध यूपी में दर्ज: NCRB की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई. यूपी में 66,396 मामले सामने आए. इसके बाद महाराष्ट्र में 47,954 मामले, राजस्थान में 36,536 और पश्चिम बंगाल में 34,360 मामले दर्ज किए गए. केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली में 13,396 मामले दर्ज किए गए, जबकि जम्मू और कश्मीर में 3,366 मामले दर्ज किए गए.

दिल्ली-तेलंगाना का क्राइम रेट सबसे अधिक: सबसे अधिक मामले भले ही उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हों लेकिन यहां की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. यूपी की अपराध दर 58 प्रति लाख महिलाएं 2024 में रही, जो राष्ट्रीय औसत 64.6 से काफी कम है. इसके विपरीत, दिल्ली की 130.7 और तेलंगाना की 128.6 प्रति लाख महिलाएं अपराध दर रही, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी रही. इसके बाद ओडिशा (118.3), हरियाणा (96.4) और राजस्थान (91.3) का स्थान रहा. दूसरी ओर, तमिलनाडु (29.4) और गुजरात (22) में तुलनात्मक रूप से कम अपराध दरें दर्ज की गईं, जबकि मणिपुर (12) और नागालैंड (5.1) में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम दरें दर्ज की गईं.

पति-रिश्तेदारों ने सबसे ज्यादा की क्रूरता: महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की सबसे बड़ी श्रेणी पति या रिश्तेदारों की ओर से की गई क्रूरता थी. एनसीआरबी के अनुसार, 2024 में 1,20,227 मामले ऐसे दर्ज किए गए जिनमें महिलाओं के खिलाफ क्रूरता उनके पति या रिश्तेदारों ने ही की थी. यह आंकड़ा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का 27.2 प्रतिशत था. जो बताता है कि लगभग 329 मामले प्रतिदिन सामने आए. यानी हर 4 मिनट में एक केस दर्ज किया गया.

अपने ही महिलाओं को पहुंचा रहे ज्यादा नुकसान. (Photo Credit; Getty Images)

रेप के मामले राजस्थान में अधिक: NCRB की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में रेप के कुल 29,536 मामले दर्ज किए गए. इनमें सबसे अधिक मामले राजस्थान में 4,871 थे. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3,209 केस रहे. महाराष्ट्र में 3,091 और मध्य प्रदेश में 3,061 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए. दर्ज किए गए कुल रेप केस में से 28,950 में पीड़िता की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक थी, जबकि 784 मामले 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के थे. वहीं, गैंग रेप के साथ हत्या के 266 मामले दर्ज किए गए, जिनमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 55 मामले और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 23 केस दर्ज किए गए.

दुनिया में हर साल 2.5 लाख रेप: संयुक्त राष्ट्र (UNODC) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर की पुलिस फाइलों में हर साल 2,50,000 से अधिक रेप या दुष्कर्म के प्रयास के मामले दर्ज किए जाते हैं. हालांकि, वास्तविक वैश्विक संख्या इससे कहीं अधिक है क्योंकि, अधिकांश मामलों की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हो पाती है. अकेले यूरोपीय संघ (EU) में सालाना लगभग 98,000 रेप के मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किए गए. दुनिया भर में हर साल लगभग 31.6 करोड़ महिलाएं अपने पार्टनर या किसी अन्य द्वारा किसी न किसी तरह की शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होती हैं.

महिलाओं पर पतियों का अत्याचार ज्यादा. (Photo Credit; Getty Images)

किस देश में सबसे अधिक महिला उत्पीड़न: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा के मामले सबसे अधिक ओशिनिया, सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं. दुनिया भर में लगभग 3 में से 1, यानी 31% से अधिक महिलाएं अपने जीवनकाल में शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार होती हैं. युद्ध, संघर्ष या कम विकास वाले क्षेत्रों में महिलाओं को सबसे अधिक हिंसा झेलनी पड़ती है.

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