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क्रिकेट के बाद सियासत की नई पारी: युजवेंद्र चहल को BJP ने OBC मोर्चा में बनाया स्पेशल इनवाइटी

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को नेशनल ओबीसी मोर्चा एग्जीक्यूटिव कमेटी में 'स्पेशल इनवाइटी' के तौर पर अपॉइंट किया गया. ( IANS )

नई दिल्ली: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्हें नेशनल ओबीसी मोर्चा एग्जीक्यूटिव कमेटी में 'स्पेशल इनवाइटी' नियुक्त किया गया है. चहल जो यूएई में 2018 एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे, शनिवार को कई अन्य प्रमुख लोगों के साथ भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें ओबीसी मोर्चा का हिस्सा बनाया गया.

शनिवार को जारी एक बयान में पार्टी ने यह भी कहा कि उसने असम से जोगेन मोहन, ओडिशा से ममता मोहंता, उत्तर प्रदेश से संगम लाल गुप्ता, महाराष्ट्र से बबनराव रावजी चौधरी, दिल्ली से सत प्रकाश राणा, बिहार से अर्जुन साहनी और उत्तर प्रदेश से संगीता बलवंत बिंद को मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है.