क्रिकेट के बाद सियासत की नई पारी: युजवेंद्र चहल को BJP ने OBC मोर्चा में बनाया स्पेशल इनवाइटी
चहल ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं का शुक्रिया अदा किया.
Published : November 22, 2026 at 9:59 AM IST
नई दिल्ली: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्हें नेशनल ओबीसी मोर्चा एग्जीक्यूटिव कमेटी में 'स्पेशल इनवाइटी' नियुक्त किया गया है. चहल जो यूएई में 2018 एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे, शनिवार को कई अन्य प्रमुख लोगों के साथ भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें ओबीसी मोर्चा का हिस्सा बनाया गया.
शनिवार को जारी एक बयान में पार्टी ने यह भी कहा कि उसने असम से जोगेन मोहन, ओडिशा से ममता मोहंता, उत्तर प्रदेश से संगम लाल गुप्ता, महाराष्ट्र से बबनराव रावजी चौधरी, दिल्ली से सत प्रकाश राणा, बिहार से अर्जुन साहनी और उत्तर प्रदेश से संगीता बलवंत बिंद को मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है.
भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी के आदेशानुसार भाजपा ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मोर्चा के सभी नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य गणों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। @BJP4India @BJP4OBCMorcha @NitinNabin https://t.co/8yhpAd1dBC— Amarpal Maurya (@Amarpalmbjp) November 21, 2026
चहल ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं का शुक्रिया अदा किया. क्रिकेटर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बीजेपी परिवार में जगह और सम्मान दिया.'
36 वर्षीय लेग स्पिनर चहल ने 2016 से 2024 तक के करियर में देश के लिए 22 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ODI) और 80 टी20I खेले हैं. मुख्य रूप से सफेद गेंद वाले क्रिकेटर, चहल टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं.
23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जिंद में जन्मे चहल ने क्रिकेट में आने से पहले प्रतिस्पर्धी शतरंज खेला. वह घरेलू क्रिकेट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने केंट और नॉर्थम्पटनशायर के लिए इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेला है.
दिल्ली से गजेंद्र यादव, कर्नाटक से प्रमोद माधवराज और छत्तीसगढ़ से ललित चंद्राकर को बीजेपी ओबीसी मोर्चा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया. बीजेपी ने अलग-अलग राज्यों से मोर्चा के सात नए नेशनल सेक्रेटरी और 37 नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी अपॉइंट किए.
भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।🙏🏻— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 21, 2026
पार्टी ने कहा कि सभी नए पदाधिकारियों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर नियुक्त किया गया है. बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने कहा, 'ये नियुक्तियां तुरंत लागू होगी.' गुजरात से दशरथजी ठाकोर, तमिलनाडु से टी वरथराजन, झारखंड से संजीव कुमार, हरियाणा से सरिता जांगिड़, तेलंगाना से कडगांची रमेश, मध्य प्रदेश से वैभव पंवार और बिहार से भीम कुमार साहू को मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया.