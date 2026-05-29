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'वैभव सूर्यवंशी को आउट होने का डर नहीं..' बेबी बॉस के 2 कोचों का दावा- 'टीम इंडिया में शुरू होगा नया दौर'

वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, कोचों ने बताया बेबी-बॉस की सफलता का राज. पढ़ें- कृष्णनंदन और विवेक की रिपोर्ट.

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वैभव सूर्यवंशी का पिच पर तूफानी गेम के पीछे क्या (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 29, 2026 at 5:59 PM IST

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पटना/मुजफ्फरपुर : IPL 2026 में अगर किसी युवा खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, तो वह नाम है बिहार के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का. एलिमिनेटर मुकाबले में महज 29 गेंदों पर 97 रन की विस्फोटक पारी खेलने के बाद सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक हर तरफ वैभव की चर्चा हो रही है. उनकी निडर बल्लेबाजी, बड़े शॉट खेलने की क्षमता और दबाव में भी आक्रामक अंदाज ने क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित कर दिया है.

पांच साल की उम्र से वैभव का क्रिकेट सफर : वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट सफर किसी बड़े महानगर या नामी अकादमी से नहीं, बल्कि मुजफ्फरपुर के साधारण से मुखर्जी सेमिनरी मैदान से शुरू हुआ. उनके पहले कोच अतुल प्रियंकर, जो खुद रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं, बताते हैं कि वैभव सूर्यवंशी पहली बार पांच साल की उम्र में उनके पास क्रिकेट सीखने आया था.

अतुल प्रियंकर, वैभव सूर्यवंशी के शुरुआती कोच (ETV Bharat)

बचपन में वैभव के खेल को निखारा : अतुल प्रियंकर ने बताया कि करीब तीन साल तक वैभव ने उनकी अकादमी में अभ्यास किया. बाद में बेहतर सुविधाओं और बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए उसे ताजपुर भेजा गया, जहां उसने आगे प्रशिक्षण लिया और फिर कोच मनीष ओझा के मार्गदर्शन में अपने खेल को निखारा.

'वैभव को कभी आउट होने का डर नहीं रहा' : कोच अतुल के मुताबिक वैभव की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका निडर स्वभाव है. उन्होंने कहा, “वैभव गेंदबाज को देखकर नहीं, बल्कि गेंद को देखकर खेलता है. उसे कभी आउट होने का डर नहीं रहा. सामने कौन गेंदबाज है, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता.”

वैभव सूर्यवंशी और अतुल प्रियंकर
वैभव सूर्यवंशी और अतुल प्रियंकर (ETV Bharat)

'छोटी उम्र में ही बड़ी पारी से बिखेरा जलवा' : शुरुआती कोच अतुल प्रियंकर ने कहा कि छोटी उम्र से ही वैभव बड़ी पारियां खेलने का आदी रहा है. सेंचुरी बनाना उसके खेल का हिस्सा बन गया था और यही आत्मविश्वास अब आईपीएल में भी दिखाई दे रहा है.

'लाल गेंद क्रिकेट में भी दिखा चुका है दम' : लाल गेंद क्रिकेट को लेकर पूछे गए सवाल पर कोच अतुल ने भरोसा जताते हुए कहा कि वैभव का बेसिक क्रिकेट काफी मजबूत है. उन्होंने बताया कि अंडर-19 स्तर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने लाल गेंद क्रिकेट में भी शतक लगाया था, जिससे उसकी क्षमता साबित होती है.

''अगर वैभव को सही अवसर और मार्गदर्शन मिलता रहा तो वह भविष्य में टेस्ट क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन कर सकता है.''- अतुल प्रियंकर, वैभव सूर्यवंशी के शुरुआती कोच

मैदान में साथी के साथ वैभव सूर्यवंशी
मैदान में साथी के साथ वैभव सूर्यवंशी (कोच मनीष ओझा सोशल मीडिया)

भारतीय टीम के लिए पूरी तरह तैयार है वैभव : कोच अतुल का मानना है कि वैभव अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि उसमें दबाव झेलने और बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ खेलने की क्षमता है, जो किसी बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है.

''अगर वैभव को भारतीय टीम के टी-20 और वनडे स्क्वॉड में मौका मिलता है, तो यह भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए बेहद सकारात्मक साबित हो सकता है.''- अतुल प्रियंकर, वैभव सूर्यवंशी के शुरुआती कोच

'वैभव सूर्यवंशी में आत्मविश्वास' : वैभव के शुरुआती कोच मनीष ओझा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि इस स्तर की बल्लेबाजी अचानक नहीं आती. इसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और लगातार मैच खेलने का अनुभव होता है. उन्होंने कहा कि वैभव बचपन से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहा है और अब वही आत्मविश्वास आईपीएल जैसे बड़े मंच पर दिखाई दे रहा है.

वैभव के कोच मनीष ओझा से खास बातचीत (ETV Bharat)

'सूर्यवंशी भारतीय टीम के लिए तैयार' : मनीष ओझा के मुताबिक वैभव अब अगले स्तर के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि जिस तरह वह आईपीएल में बल्लेबाजी कर रहा है, उसे देखते हुए चयनकर्ताओं को उसे भारतीय टीम में मौका देना चाहिए. उनका मानना है कि टी-20 और वनडे क्रिकेट में वैभव भारतीय टीम के लिए बड़ा मैच विनर साबित हो सकता है.

''अंडर-19 विश्व कप के दौरान वैभव की कमजोरी बड़ी पारी को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाने की थी, लेकिन अब उसने उस कमी पर काफी काम किया है. आईपीएल में उसकी बल्लेबाजी केवल प्रतिभा नहीं बल्कि मैच्योरिटी का भी उदाहरण बन चुकी है.''- मनीष ओझा, वैभव सूर्यवंशी के शुरुआती कोच

'राहुल द्रविड़ और संगकारा से मिला फायदा' : मनीष ओझा ने कहा कि वैभव को बड़े क्रिकेट दिमागों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. पिछले सीजन में उसने राहुल द्रविड़ की देखरेख में खेला, जबकि इस बार कुमार संगकारा जैसे दिग्गज के मार्गदर्शन में खेल रहा है. इसका असर उसके खेल में साफ दिखाई दे रहा है.

वैभव सूर्यवंशी और कोच मनीष ओझा
वैभव सूर्यवंशी और कोच मनीष ओझा (कोच मनीष ओझा सोशल मीडिया)

''भारतीय क्रिकेट में अलग-अलग दौर आए हैं. पहले सचिन तेंदुलकर, फिर एमएस धोनी और विराट कोहली का दौर रहा. अब लगता है कि आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी का दौर शुरू हो सकता है. हालांकि, अभी वैभव को लंबा सफर तय करना है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करना सबसे बड़ी चुनौती होगी.''- मनीष ओझा, वैभव सूर्यवंशी के शुरुआती कोच

भारतीय टीम में चयन को लेकर क्या बोले कोच? : हाल ही में घोषित भारतीय टी-20 और वनडे टीम में वैभव को जगह नहीं मिली, हालांकि उसे इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है. इस पर मनीष ओझा ने कहा कि जिस फॉर्म में वैभव खेल रहा है, उसे देखते हुए उन्हें लगता है कि टी-20 टीम में उसे मौका मिलना चाहिए था.

मैदान में प्रैक्टिस करते वैभव सूर्यवंशी
मैदान में प्रैक्टिस करते वैभव सूर्यवंशी (कोच मनीष ओझा सोशल मीडिया)

''आने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए वैभव जैसे खिलाड़ियों को अभी से तैयार करना जरूरी है. जैसे शुरुआती दौर में सचिन तेंदुलकर को मौके दिए गए थे, वैसे ही वैभव को भी अवसर मिलने चाहिए.''- मनीष ओझा, वैभव सूर्यवंशी के शुरुआती कोच

लाल गेंद क्रिकेट में भी खुद को साबित करने की चुनौती : मनीष ओझा ने माना कि सफेद गेंद क्रिकेट में वैभव का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन लाल गेंद क्रिकेट में अभी उसे खुद को और साबित करना होगा. उन्होंने कहा कि टेस्ट और रणजी जैसे लंबे प्रारूपों में सफल होने के लिए अलग तकनीक और धैर्य की जरूरत होती है.

वैभव सूर्यवंशी और कोच मनीष ओझा
वैभव सूर्यवंशी और कोच मनीष ओझा (कोच मनीष ओझा सोशल मीडिया)

लाल गेंद में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे सूर्यवंशी : हालांकि वैभव के शुरुआती कोच मनीष ओझा को विश्वास है कि वैभव समय के साथ इस प्रारूप में भी बेहतर प्रदर्शन करेगा. उनका कहना है कि अभी उसकी बल्लेबाजी शैली टी-20 और वनडे क्रिकेट के लिए पूरी तरह उपयुक्त है और उसके अधिकांश शॉट नियंत्रण में रहते हैं.

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