ETV Bharat / bharat

क्रिकेटर शिखर धवन बने दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एंबेसडर, 13 फरवरी से शुरू हो रहा खेलों का शुभारंभ

क्रिकेटर शिखर धवन, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )