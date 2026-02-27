ETV Bharat / bharat

क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस

अलीगढ़: रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया है. वे लीवर के कैंसर से जूझ रहे थे. रिंकू सिंह के पिता ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में एडमिट थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को उनका निधन हो गया. रिंकू सिंह T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप मैच में टीम स्क्वाड में शामिल है और गुरुवार को वह चेन्नई में हुए जिंबॉब्वे से मैच के दौरान टीम में शामिल हुए थे.



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद जब भारतीय टीम चेन्नई पहुंची थी, तो रिंकू सिंह के पिता को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आनन - फानन में रिंकू सिंह टीम इंडिया का साथ छोड़ पिता के पास पहुंचे थे. वहीं 26 फरवरी को हुए इंडिया - जिंबॉब्वे मैच से पहले वह टीम के साथ जुड़ गए थे, हालांकि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था.

बता दें कि रिंकू सिंह के पिता ने ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. वह स्टेज-4 लिवर कैंसर से पीड़ित थे. बीते दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 24 फरवरी को यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली.