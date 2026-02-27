क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस
स्टेज 4 कैंसर से जूझ रहे थे, रिंकू सिंह मैच छोड़कर पिता के पास लौटे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 27, 2026 at 8:22 AM IST
अलीगढ़: रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया है. वे लीवर के कैंसर से जूझ रहे थे. रिंकू सिंह के पिता ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में एडमिट थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को उनका निधन हो गया. रिंकू सिंह T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप मैच में टीम स्क्वाड में शामिल है और गुरुवार को वह चेन्नई में हुए जिंबॉब्वे से मैच के दौरान टीम में शामिल हुए थे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद जब भारतीय टीम चेन्नई पहुंची थी, तो रिंकू सिंह के पिता को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आनन - फानन में रिंकू सिंह टीम इंडिया का साथ छोड़ पिता के पास पहुंचे थे. वहीं 26 फरवरी को हुए इंडिया - जिंबॉब्वे मैच से पहले वह टीम के साथ जुड़ गए थे, हालांकि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था.
बता दें कि रिंकू सिंह के पिता ने ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. वह स्टेज-4 लिवर कैंसर से पीड़ित थे. बीते दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 24 फरवरी को यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली.
VIDEO | Cricketer Rinku Singh's father got admitted to hospital in Greater Noida. Visuals are from outside the hospital.#RinkuSingh pic.twitter.com/yRpjvQzxn3— Press Trust of India (@PTI_News) February 24, 2026
बता दें कि खान चंद्र सिंह अलीगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडर सप्लाई का काम करते थे. सीमित आमदनी में उन्होंने परिवार का भरणपोषण किया और मेहनत से कभी कोई समझौता नहीं किया. रिंकू सिंह भी कई इंटरव्यू में अपने पिता के साथ खास भावनात्मक रिश्ते का जिक्र कर चुके हैं. पिता के निधन से क्रिकेटर रिंकू सिंह को गहरा दुख पहुंचा है.
ये भी पढ़ेंः पढ़ाई और करियर का दबाव बना रहा उग्र, एक्सपर्ट से जानें बच्चों में कैसे पहचानें बागी होने के लक्षण?
ये भी पढे़ंः बनारस के 7 बूढ़े पेड़ जो 100 साल से ज्यादा पुराने, काशी विश्वनाथ मंदिर के पीपल का क्यों हो रहा खास ट्रीटमेंट? जानिए