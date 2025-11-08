ETV Bharat / bharat

विश्व कप विजेता ऋचा घोष बनीं DSP, बंगाल सरकार ने 'बंग भूषण' से किया सम्मानित

क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली हैं. उन्होंने भारत को पहला महिला विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

Cricketer Richa Ghosh appointed as DSP and awarded Banga Bhushan by West Bengal Govt
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीएबी अध्यक्ष सौरव गांगुली, पूर्व क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने ऋचा घोष को सम्मानित किया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 10:43 PM IST

2 Min Read
कोलकाता: महिला विश्व कप 2025 विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य रहीं ऋचा घोष को शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने दोहरे सम्मान से सम्मानित किया. राज्य सरकार ने घोष को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) नियुक्त किया है. साथ ही पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बंग भूषण' पुरस्कार से भी सम्मानित किया. ऋचा घोष डीएसपी नियुक्त होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं.

विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली हैं. उन्होंने भारत को पहला आईसीसी महिला विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. ऐतिहासिक खिताब जीतने के बाद ऋचा शुक्रवार को अपने गृहनगर सिलीगुड़ी लौटीं, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया.

क्रिकेटर ऋचा घोष को सम्मानित करती हुईं सीएम ममता बनर्जी
क्रिकेटर ऋचा घोष को सम्मानित करती हुईं सीएम ममता बनर्जी (ETV Bharat)

ईडन गार्डन्स में सम्मान समारोह
शनिवार को बंगाल सरकार और बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) की तरफ से ऋचा घोष को सम्मानित किया गया. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और शाम को आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा. इसके बाद ऋचा पर पुरस्कारों की बारिश की गई. बंगाल की बेटी ऋचा घोष को गोल्डन बैट, 34 लाख रुपये, पुलिस में डीएसपी पद की नौकरी और बंग भूषण से सम्मानित किया गया.

सीएम ममता बनर्जी और सीएबी अध्यक्ष सौरव गांगुली ने क्रिकेटर ऋचा घोष को सम्मानित किया.
सीएम ममता बनर्जी और सीएबी अध्यक्ष सौरव गांगुली ने क्रिकेटर ऋचा घोष को सम्मानित किया. (ETV Bharat)

बंगाल क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित ऋचा के स्वागत समारोह में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीएबी अध्यक्ष सौरव गांगुली, पूर्व क्रिकेटर झूलन गोस्वामी, ऋचा घोष के पिता, माता और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए. इस अवसर पर ईडन गार्डन्स क्लब हाउस के लॉन के सामने मंच सजाया गया था. वहां, सीएबी सचिव बबलू कोले ने ऋचा को उत्तरा (एक पारंपरिक पोशाक) पहनाई. उपाध्यक्ष नितीश रंजन दत्ता ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया.

कोलकाता के ईडन गार्डन्स में क्रिकेटर ऋचा घोष को सम्मानि किया गया
कोलकाता के ईडन गार्डन्स में क्रिकेटर ऋचा घोष को सम्मानि किया गया (ETV Bharat)

ममता बनर्जी ने सौंपा नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऋचा को DSP के रूप में नियुक्ति पत्र सौंपा. इसके अलावा, बंगाल सरकार की तरफ से ऋचा को एक सोने की चेन भी भेंट की गई और उन्हें बंग भूषण से भी सम्मानित किया गया. सीएबी ने ऋचा को 34 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और सोने का बल्ला और गेंद की प्रतिकृति भी प्रदान की. इस अवसर पर ममता बनर्जी ने ऋचा के माता-पिता को भी सम्मानित किया.

