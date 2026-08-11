हरभजन सिंह के वीडियो पर सियासी घमासान, केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना
केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा, 'बीजेपी के कई लोगों ने मिलकर यह झूठ फैलाया. क्या यह आदेश पीएमओ से आया था?
Published : August 11, 2026 at 2:13 PM IST
चंडीगढ़: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर पंजाब की राजनीति पूरी तरह गरमा गई. सोशल मीडिया पर राजस्थान के श्री गंगानगर का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें पंजाब में ड्रग्स की मौजूदा स्थिति दिखाई गई. इस पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पंजाब पुलिस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे पंजाब की छवि खराब करने की साज़िश बताया.
हरभजन सिंह ने किया ट्वीट
क्रिकेटर और राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने पंजाबी ऑडियो वाले इस वीडियो को शेयर करते हुए एक बहुत भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने लिखा, 'मेरी आँखें खुल गई हैं, दोस्त... सरकारों ने पंजाब और पंजाबी युवाओं का क्या हाल कर दिया है.' यह सब देखकर मेरा मन रोने को करता है.
मेरे पंजाब को माफ कर दो... पंजाब को माफ कर दो. आप पंजाब को कहाँ ले आए हैं? पंजाब, जो कभी अपनी 'चढ़दी कला', हिम्मत और बहादुरी के लिए जाना जाता था, आज उसी पंजाब के युवा नशे की चपेट में आ गए हैं. अभी भी समय है - मेरे पंजाब को बचाओ. पंजाब के युवाओं को बचाओ.'
पंजाब पुलिस ने वीडियो का खंडन किया
वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर वीडियो से जुड़ी बातों का खंडन किया. पंजाब पुलिस ने साफ किया, 'जो वीडियो शेयर किया जा रहा है, वह राजस्थान के श्रीगंगानगर का है—पंजाब का नहीं—और इसका पंजाब पुलिस से कोई लेना-देना नहीं है.
सिर्फ पंजाबी ऑडियो ट्रैक लगाने से कोई घटना पंजाब की घटना नहीं बन जाती. हम यूजर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स से गुजारिश करते हैं कि कोई भी गुमराह करने वाली सामग्री पोस्ट करने या पंजाब पुलिस को टैग करने से पहले तथ्यों और जगह की पुष्टि कर लें.'
आप का बीजेपी पर तीखा हमला
वीडियो की सच्चाई सामने आने के बाद, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ कड़ा रुख अपनाया है. आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को घेरा और सवाल उठाते हुए कहा, 'कल बीजेपी के कई लोगों ने मिलकर यह झूठ फैलाया. क्या यह आदेश पीएमओ से आया था? क्या पीएमओ देश में झूठ फैलाता है?'
डॉ. बलजीत कौर: पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की उनकी बेचैनी देखिए. वे राजस्थान का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि यह पंजाब का है. आप बीजेपी की दलाली के लिए कुछ भी करेंगे, भले ही इससे पंजाब की छवि खराब हो. पंजाब के लोग आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे.'
मनीष सिसोदिया: वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी तंज कसते हुए लिखा, 'आप बीजेपी के कहने पर पंजाब को बदनाम करने निकले. आखिर कैसी मजबूरी है. पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा वीडियो की सच्चाई सामने लाने और उन पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाने के बाद, हरभजन सिंह ने उस विवादित पोस्ट का कमेंट सेक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया है. अब, उनकी पोस्ट के नीचे आधिकारिक तौर पर लिखा है 'सिर्फ कुछ अकाउंट ही जवाब दे सकते हैं'.
हरभजन सिंह से जुड़े सोशल मीडिया के पुराने विवाद
हरभजन सिंह पहले भी कई बार बिना पुष्टि वाली या विवादित पोस्ट के कारण बुरी तरह घिर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी थी.