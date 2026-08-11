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हरभजन सिंह के वीडियो पर सियासी घमासान, केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना

क्रिकेटर और राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ( ANI )

चंडीगढ़: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर पंजाब की राजनीति पूरी तरह गरमा गई. सोशल मीडिया पर राजस्थान के श्री गंगानगर का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें पंजाब में ड्रग्स की मौजूदा स्थिति दिखाई गई. इस पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पंजाब पुलिस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे पंजाब की छवि खराब करने की साज़िश बताया. हरभजन सिंह ने किया ट्वीट क्रिकेटर और राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने पंजाबी ऑडियो वाले इस वीडियो को शेयर करते हुए एक बहुत भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने लिखा, 'मेरी आँखें खुल गई हैं, दोस्त... सरकारों ने पंजाब और पंजाबी युवाओं का क्या हाल कर दिया है.' यह सब देखकर मेरा मन रोने को करता है. मेरे पंजाब को माफ कर दो... पंजाब को माफ कर दो. आप पंजाब को कहाँ ले आए हैं? पंजाब, जो कभी अपनी 'चढ़दी कला', हिम्मत और बहादुरी के लिए जाना जाता था, आज उसी पंजाब के युवा नशे की चपेट में आ गए हैं. अभी भी समय है - मेरे पंजाब को बचाओ. पंजाब के युवाओं को बचाओ.' पंजाब पुलिस ने वीडियो का खंडन किया वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर वीडियो से जुड़ी बातों का खंडन किया. पंजाब पुलिस ने साफ किया, 'जो वीडियो शेयर किया जा रहा है, वह राजस्थान के श्रीगंगानगर का है—पंजाब का नहीं—और इसका पंजाब पुलिस से कोई लेना-देना नहीं है. सिर्फ पंजाबी ऑडियो ट्रैक लगाने से कोई घटना पंजाब की घटना नहीं बन जाती. हम यूजर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स से गुजारिश करते हैं कि कोई भी गुमराह करने वाली सामग्री पोस्ट करने या पंजाब पुलिस को टैग करने से पहले तथ्यों और जगह की पुष्टि कर लें.'