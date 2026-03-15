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एक दूजे के हुये कुलदीप-वंशिका, सोशल मीडिया पर छाई शादी, दिग्गजों ने लगाया तड़का, देखिये तस्वीरें

क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी में उनके दोस्तों ने खूब रंग जमाया. कुलदीप यादव की शादी अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है.

Cricketer Kuldeep Yadav Wedding
एक दूजे के हुये कुलदीप-वंशिका (फोटो सोर्स: yuzi_chahal23)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 1:22 PM IST

4 Min Read
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देहरादून: भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी शाही तरीके से मसूरी क सवॉय होटल में संपन्न हुई. कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चढ्ढा के साथ शादी के बंधन में बंधे.कल देर रात तक मसूरी में कुलदीप यादव की शादी का जश्न चला. कुलदीप यादव की शादी में सितारों का भी खूब जमावड़ा लगा. कुलदीप यादव की शादी में क्रिकेटर रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, फील्डिंग कोच दिलीप, धीरेंद्र शास्त्री, प्रिया सरोज समेत कई हस्तियों ने शिरकत की.

सोशल मीडिया पर छाया लुक: कुलदीप यादव और वंशिका की शादी का लुक भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. अपनी शादी के दिन कुलदीप यादव इंडियन ट्रेडिशनल लुक में नजर आये. कुलदीय यादव ने अपने इस खास दिन शेरवानी पहनी थी. वहीं, उनकी दुल्हन वंशिका लाल लहंगे में नजर आये. शादी में जोड़े का लुक काफी रॉलय लग रहा था. शादी के बाद कुलदीप यादव और वंशिका की जोड़ी सोशल मीडिया पर छाई हुई है. उनकी तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

युजवेंद्र चहल और तिलक वर्मा ने मचाया धमाल: कुलदीप यादव और वंशिका की शादी के लिए युजवेंद्र चहल और तिलक वर्मा काफी एक्साइटेड दिखे. युजवेंद्र चहल कुलदीप की शादी के फंक्शन के पहले दिन से ही उनके साथ दिखे. वहीं, तिलक वर्मा कुलदीप की बारात में शामिल होने के लिए मसूरी पहुंचे. इन दोनों ही क्रिकटर्स ने दोस्त की शादी में जमकर धमाल मचाया. युजवेंद्र चहल और तिलक वर्मा के डांस मूव्स जमकर वायरल हो रहे हैं.

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कुलदीप की शादी में तिलक युजवेंद्र चहल (ETV Bharat)

मंगेतर के साथ दिखे रिंकू सिंह: कुलदीप यादव की शादी में शामिल होने के लिए रिंकू सिंह अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ मसूरी पहुंचे. शादी के सभी फंक्शन में ये जोड़ा साथ ही दिखाई दिया. कुलदीप की बारात में रिंकू सिंह भी शामिल हुये. रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ने कुलदीप की शादी से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री: कुलदीप यादव की शादी हिस्सा लेने के लिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे. कुलदीप यादव धीरेंद्र शास्त्री को काफी मानते हैं. वे अक्सर बागेश्वर धाम जाते रहते हैं. यही कारण है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यहां पहुंचकर नवदंपति को आशीर्वाद दिया. साथ ही धीरेंद्र शास्त्री ने कुलदीप यादव को पटका भी भेंट किया. उन्होंने कुलदीप के परिवार से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी.

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जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)

होटल में कुलदीप और वंशिका की ग्रैंड वेडिंग: कुलदीप यादव और वंशिका की शादी मसूरी के सवॉय होटल में हुई. कुलदीप यादव की शादी के लिए सवॉय होटल में ग्रैंड तरीके से सजाया गया था. शाही के हर फंक्शन के लिए विशेष तैयारियां की गई थी. हल्दी, मेंहदी, कॉकटेल, बारात सभी आयोजनों के लिए अलग से इंतजामात किये गये थे. मेहमानों के लिए होटल में उत्तराखंडी पारंपरिक भोजन की व्यवस्था थी. सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी. कुलदीप की शादी के लिए होटल को फूलों से सजाया गया. रोशनी और पारंपरिक सजावट ने कुलदीप की शादी में चार चांद लगाये.

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कुलदीप यादव शादी के बाराती (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर वायरल शादी के वीडियोज: कुलदीप यादव और वंशिका की शादी इतनी ग्रैंड थी कि सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियोज ट्रेंड कर रहे हैं. कुलदीप यादव और वंशिका की शादी की हल्दी, मेंहदी, बारात, घुड़चढ़ी, जयमाला, स्टेज के वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं. वहीं, कुलदीप यादव और वंशिका की जोड़ी भी खूब छाई हुई है. हर किसी को इन दोनों की जोड़ी पसंद आ रही है

लखनऊ में होगा भव्य रिसेप्शन: कुलदीप यादव और वंशिका की शादी मसूरी में संपन्न हुई. अब 17 मार्च को लखनऊ में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा. इस भव्य रिसेप्शन में कई दिग्गज हस्तियों के पहुंचने की संभावना है.

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