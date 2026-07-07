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क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने व्यक्तित्व के संरक्षण की मांग की, सुनवाई 9 जुलाई को

नई दिल्ली: क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण की मांग की है, आज जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने अभिषक शर्मा की याचिका पर आंशिक दलीलें सुनी और अगली सुनवाई 9 जुलाई को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान meta की ओर से वकील वरुण पाठक ने कहा कि 8 यूआरएल यानि वेबलिंक हैं जिनमें से 2 का एक्सेस नहीं हो पा रहा है. एक यूआरएल पैपराजी किस्म का फोटो है और उससे व्यक्तित्व के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता है. तब अभिषक शर्मा की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो एआई निर्मित फोटो है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम इससे रोज ही निपट रहे हैं. मानहानि और व्यक्तित्व के अधिकारों में एक पतली रेखा का फर्क है. मानहानि वाले मामलों में भी व्यक्तित्व के अधिकारों का हनन होता है. तब वकील पाठक ने कहा कि अगर किसी ने कुछ कहा जो झूठ और अस्वीकार्य है तो वो दूसरी श्रेणी में आएगा.

हाईकोर्ट ने याचिका की फाईल पर गौर करते हुए पाया कि जिन वेबलिंग की सूची दर्शायी गई है उसके स्क्रीनशॉट नहीं लगाए गए हैं. तब कोर्ट ने अभिषेक शर्मा के वकील को निर्देश दिया कि वो स्क्रीनशॉट लगाते हुए अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करें.