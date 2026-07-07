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क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने व्यक्तित्व के संरक्षण की मांग की, सुनवाई 9 जुलाई को

इसके पहले हाईकोर्ट ने कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है.

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क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 7, 2026 at 12:46 PM IST

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नई दिल्ली: क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण की मांग की है, आज जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने अभिषक शर्मा की याचिका पर आंशिक दलीलें सुनी और अगली सुनवाई 9 जुलाई को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान meta की ओर से वकील वरुण पाठक ने कहा कि 8 यूआरएल यानि वेबलिंक हैं जिनमें से 2 का एक्सेस नहीं हो पा रहा है. एक यूआरएल पैपराजी किस्म का फोटो है और उससे व्यक्तित्व के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता है. तब अभिषक शर्मा की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो एआई निर्मित फोटो है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम इससे रोज ही निपट रहे हैं. मानहानि और व्यक्तित्व के अधिकारों में एक पतली रेखा का फर्क है. मानहानि वाले मामलों में भी व्यक्तित्व के अधिकारों का हनन होता है. तब वकील पाठक ने कहा कि अगर किसी ने कुछ कहा जो झूठ और अस्वीकार्य है तो वो दूसरी श्रेणी में आएगा.

हाईकोर्ट ने याचिका की फाईल पर गौर करते हुए पाया कि जिन वेबलिंग की सूची दर्शायी गई है उसके स्क्रीनशॉट नहीं लगाए गए हैं. तब कोर्ट ने अभिषेक शर्मा के वकील को निर्देश दिया कि वो स्क्रीनशॉट लगाते हुए अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करें.

बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट ने कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है, हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

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