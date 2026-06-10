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JPL के आगाज पर JSCA स्टेडियम में उमड़ा क्रिकेट प्रेमियों का सैलाब, धोनी की एक झलक पाने को बेताब दिखे फैंस

रांची के JSCA ग्रांउड में झारखंड प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका है. यहां लोग धोनी की एक झलक पाने को बेताब दिखे.

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मैच देखते लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 10, 2026 at 2:45 PM IST

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रांची: झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर में बुधवार से झारखंड प्रीमियर लीग (JPL) का भव्य आगाज हुआ. टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में छोटानागपुर रॉयल्स और रांची टाइटंस की टीमें आमने-सामने हुईं. वहीं दिन का दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे कोईलांचल सुपर किंग्स और जमशेदपुर स्टैलियंस के बीच खेला जाना है. उद्घाटन मैच के बाद टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, जिसके साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

टूर्नामेंट के पहले ही दिन रांची के JSCA स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. स्टेडियम के बाहर सुबह से ही दर्शकों की लंबी कतारें लगी रहीं. केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी रांची पहुंचे. फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का खेल देखने के साथ-साथ भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और झारखंड की शान महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक पाने के लिए भी उत्साहित नजर आए.

क्रिकेट फैन और JSCA अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय

स्टेडियम के अंदर माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय दिखा. दर्शक अपने-अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों के समर्थन में नारे लगाते रहे. मैच शुरू होते ही तालियों और जयकारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा. क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ को देखते हुए स्टेडियम प्रबंधन को भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ीं.

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स्टेडियम में दर्शक (ETV Bharat)

भारी संख्या में पहुंचे दर्शक

दर्शकों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्टेडियम के विंग-सी और विंग-डी के लोअर टियर पूरी तरह भर गए. इसके बाद अन्य हिस्सों में भी दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती रही. भीड़ को देखते हुए स्टेडियम प्रशासन अन्य टियर्स और अतिरिक्त बैठने की क्षमता वाले क्षेत्रों को भी खोलने पर विचार कर रहा है, ताकि किसी भी क्रिकेट प्रेमी को निराश होकर वापस न लौटना पड़े.

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स्टेडियम में दर्शक (ETV Bharat)

JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव भी पहुंचे स्टेडियम

इस दौरान JSCA के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव भी स्टेडियम पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने दर्शकों के बीच जाकर उनसे बातचीत की तथा आयोजन को लेकर फीडबैक भी लिया. अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि यह दृश्य बेहद उत्साहजनक है. उन्होंने कहा कि लोगों का इतना प्यार और समर्थन यह साबित करता है कि झारखंड में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त दीवानगी है.

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स्टेडियम में दर्शक (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, यह शानदार नजारा है. लोग अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को देखने के लिए दूर-दराज के इलाकों से रांची पहुंचे हैं. हमें उम्मीद थी कि दर्शक आएंगे, लेकिन स्थानीय स्तर के इस टूर्नामेंट के लिए इतनी बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों का पहुंचना सुखद आश्चर्य है. दर्शकों का यह उत्साह खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाएगा.

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स्टेडियम में दर्शक (ETV Bharat)

महेंद्र सिंह धोनी को तलाशती रहीं निगाहें

स्टेडियम में मौजूद फैंस के बीच सबसे अधिक चर्चा महेंद्र सिंह धोनी को लेकर रही और उनकी निगाहें लगातार धोनी को तलाशती रहीं. हर कोई अपने मोबाइल कैमरे में धोनी की एक झलक कैद करने की उम्मीद लगाए बैठा था. कुल मिलाकर JPL के पहले दिन जिस तरह का माहौल JSCA स्टेडियम में देखने को मिला, उसने यह साफ कर दिया कि झारखंड में क्रिकेट का जुनून किसी बड़े राष्ट्रीय टूर्नामेंट से कम नहीं है. दर्शकों के उत्साह ने टूर्नामेंट के आगामी मुकाबलों के लिए भी शानदार माहौल तैयार कर दिया.

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झारखंड प्रीमियर लीग का आगाज
छोटानागपुर रॉयल्स बनाम रांची टाइटंस
एमएस धोनी
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