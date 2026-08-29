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जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान का मांगा इस्तीफा, कहा- 'जनहित में SC के आरक्षण का वर्गीकरण जरूरी..'

मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला : मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के भीतर वर्गीकरण किया जा सकता है. उनका तर्क है कि जब तक आरक्षण का लाभ उन समुदायों तक नहीं पहुंचेगा, जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तब तक वंचित वर्ग का अपेक्षित विकास नहीं हो पाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं कर रही है. उनका कहना है कि आरक्षण के भीतर ही जरूरतमंद और अत्यंत वंचित वर्गों के लिए अलग हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए.

"संतोष क्या कह रहे हैं चिराग नहीं समझ पा रहे हैं...इस रूख की वजह से लोग आरक्षण के फायदों से वंचित रह जाएंगे, हालांकि, हमारा मानना ​​है कि व्यापक जनहित में यह बंटवारा (आरक्षण का वर्गीकरण) जरूरी है.. चूंकि उन्हें हमारे गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं है, इसलिए चिराग पासवान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए." - जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

'आरक्षण हटाने की बात नहीं लेकिन वर्गीकरण जरूरी' : गया में अपनी पार्टी हम के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अनुसूचित जाति में 22 जातियां हैं और इनमें से चार जातियों को छोड़कर बाकी जातियां आज भी हाशिए पर हैं. उनके अनुसार, इन वंचित जातियों को आरक्षण का वास्तविक लाभ दिलाने के लिए वर्गीकरण जरूरी है.

संतोष सुमन के बाद मांझी का भी चिराग पर अटैक : गया में आयोजित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने सीधे कहा कि अगर चिराग पासवान की दलील इस्तीफा देने की है, तो उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए. वहीं, संतोष कुमार सुमन ने भी चिराग को जवाब देते हुए कहा कि अगर इस्तीफा देने से वंचित और शोषित वर्ग का विकास होता है, तो वे भी इस्तीफा देने को तैयार हैं.

'चिराग पासवान को ही इस्तीफा देना चाहिए' : जीतन राम मांझी ने कहा कि अनुसूचित जाति की अधिकांश जातियां शैक्षणिक और सामाजिक रूप से बेहद खराब स्थिति में हैं. ऐसे समुदायों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सामने भी उन्होंने इन समुदायों के विकास के लिए उपाय करने की बात रखी है. चिराग पासवान द्वारा इस्तीफे की मांग किए जाने पर मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर इसी आधार पर इस्तीफे की बात हो रही है, तो चिराग पासवान को खुद इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि आरक्षण के लाभ का सही तरीके से बंटवारा जरूरी है और उनकी पार्टी अपने सिद्धांत की बात कर रही है.

संतोष सुमन ने भी चिराग को दिया जवाब : बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी चिराग पासवान के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर को लेकर उनकी बात का मकसद वंचित और शोषित वर्ग को आरक्षण का लाभ दिलाना है. संतोष सुमन ने कहा कि यदि चिराग पासवान उनसे इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं, तो वे भी चिराग पासवान से इस्तीफा देने को कहेंगे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर इस्तीफा देने से ही वंचित और शोषित वर्ग का विकास संभव है, तो वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं.

''जहां तक इस्तीफे का सवाल है, हम तैयार हैं. मेरे छोटे भाई की पार्टी बड़ी है, उनके पास हमसे अधिक संख्याबल है और राजनीतिक रूप से तीसरी पीढ़ी भी है, तो शुरुआत वही करें वे इस्तीफा देकर सामने आएं, हम भी उनके साथ इस्तीफा देने को तैयार हैं. लेकिन मेरे छोटे भाई, पहले मेरी बात को ठीक से समझिए. मैंने अपने ट्वीट और बयान में कहीं भी क्रीमी लेयर की बात नहीं की है. मैंने न SC/ST आरक्षण समाप्त करने की बात कही है और न ही क्रीमी लेयर के आधार पर किसी को आरक्षण से बाहर करने की बात कही है. कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर—दोनों पूरब और पश्चिम हैं. दोनों को एक साथ मिलाकर जनता को भ्रमित करना उचित नहीं है.''- संतोष सुमन मांझी, मंत्री बिहार सरकार

चिराग पासवान ने क्या कहा था? : दरअसल, आरक्षण में क्रीमी लेयर और अनुसूचित जाति के भीतर वर्गीकरण के मुद्दे पर चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन के रुख पर सवाल उठाया था. चिराग पासवान का कहना था कि यदि दोनों नेता क्रीमी लेयर या आरक्षण के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की बात का समर्थन करते हैं, तो उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. चिराग के इसी बयान के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई. अब जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन ने पलटवार करते हुए चिराग पासवान से ही इस्तीफे की मांग कर दी है.

''सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया गया है. यह बात देश की जनता भी जानती है, तो फिर आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की बात क्यों की जा रही है? जो लोग इसमें क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, वह लोग सदन के अंदर बहस करवा लें. यह हमारी राय है. वह सिर्फ जीतन राम मांझी को ही इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहे थे. उनके पुत्र भी इस्तीफा दें और क्रीमी लेयर के मुद्दा पर वह बहस करवा लें.''- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी(आर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष

क्रीमी लेयर पर बढ़ रही है राजनीतिक खींचतान : अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का मुद्दा अब केवल सामाजिक न्याय की बहस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की राजनीति में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. एक ओर चिराग पासवान आरक्षण व्यवस्था में किसी भी ऐसे बदलाव को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं, जिससे उन्हें आशंका है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है. दूसरी ओर, जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन का तर्क है कि अनुसूचित जाति के भीतर जो समुदाय लंबे समय से आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाए हैं, उन्हें उनका हक दिलाने के लिए वर्गीकरण जरूरी है.

बयानबाजी से और गरमाया बिहार का सियासी माहौल : चिराग पासवान की इस्तीफे की मांग के बाद मांझी और संतोष सुमन के पलटवार ने इस मुद्दे को और राजनीतिक बना दिया है. अब सवाल केवल क्रीमी लेयर और आरक्षण के वर्गीकरण का नहीं, बल्कि सहयोगी दलों के बीच इस मुद्दे पर बढ़ते मतभेद का भी है. फिलहाल, तीनों नेताओं के बयानों ने बिहार की सियासत में आरक्षण के मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है.

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