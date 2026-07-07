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पतंजलि सिविल सर्विसेज अकादमी में 16 राज्यों के अभ्यर्थियों ने किया आवेदन, पतंजलि के 50 सन्यासी भी देंगे इंटरव्यू

हरिद्वार 'पतंजलि सिविल सेवा अकादमी' में UPSC-PCS की कोचिंग के लिए छात्रों में क्रेज देखने को मिल रहा है.

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पतंजलि में यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 7, 2026 at 6:55 AM IST

3 Min Read
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हरिद्वार (उत्तराखंड): पतंजलि सिविल सर्विस अकादमी को लेकर देश भर में उत्साह है. अभी तक देश भर से 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र बिहार, हरियाणा समेत देश के 16 राज्यों के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. प्रतिदिन पंजीकरण की संख्या में वृद्धि हो रही है. बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी भी आवेदन के पात्र होंगे.

अकादमी में UPSC के साथ-साथ PCS परीक्षाओं की भी उच्च स्तरीय तैयारी कराई जाएगी. इस पंजीकरण की विशेषता यह है कि पहली बार पतंजलि योगपीठ के लगभग 50 सन्यासी भी इस प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेंगे. 18 जुलाई को आयोजित इंटरव्यू में सम्मिलित होंगे. योग गुरू स्वामी रामदेव ने एक और बड़ी अहम घोषणा की है कि जिन्होंने अपनी मेहनत एवं प्रतिभा के बल पर यूपीएससी और पीसीएस की प्रारंभिक (Prelims) एवं मुख्य (Mains) परीक्षा उत्तीर्ण की हो, किन्तु कम-से-कम दो प्रयासों के बाद भी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त न कर सके हों तथा पुनः तैयारी करना चाहते हैं, वे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

साक्षात्कार में योग्य अभ्यर्थियों की आवास से लेकर संपूर्ण प्रशिक्षण तक का व्यय पतंजलि खुद वहन करेगी. साथ ही 15 जुलाई से 18 जुलाई तक प्रशिक्षण कार्यशाला एवं इंटरव्यू में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आवास, भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्णतः निःशुल्क रहेंगी. इस अवधि का सम्पूर्ण व्यय पतंजलि योगपीठ की ओर से वहन किया जाएगा. पतंजलि सिविल सर्विसेज अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अवध ओझा मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं. अकादमी के संरक्षक भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एनपी सिंह (सेवानिवृत IAS) हैं. वहीं सचिव के रूप में पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो. (डॉ.) मयंक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं.

छात्रों के लिए खास बातें: पतंजलि सिविल सर्विसेज अकादमी में 16 राज्यों के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. जिसमें पतंजलि के 50 सन्यासी इंटरव्यू भी देंगे. वहीं 14 जुलाई तक आवेदन, 15-17 जुलाई को आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला और 18 जुलाई को इंटरव्यू होगा. तीन दिवसीय आवसीय प्रशिक्षण के दौरान सभी के लिए भोजन, आवास से लेकर प्रशिक्षण तक सबकुछ निशुल्क होगा. सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को 14 जुलाई की शाम पांच तक पतंजलि योगपीठ पहुंचना अनिवार्य होगा.वहीं 21 जुलाई से नियमित कक्षाएं संचालित होंगी और देश के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी मेंटर्स अपना मार्गदर्शन देंगे. योगगुरु स्वामी रामदेवव आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण के संकल्पों वाले अकादमी में प्रवेश को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

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