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Special : घना में थमती सारस की उड़ान, 42 साल में 95% गिरावट, यह है बड़ी वजह

घना की लाइफलाइन पर संकट और सारस का पलायन. कीटनाशक, सिमटते वेटलैंड बने बड़ा कारण. देखिए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...

Flight of the Sarus Crane Slows
घना में थमती सारस की उड़ान (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 6:33 AM IST

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भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) में सारस की उड़ान अब थमती नजर आ रही है. 42 साल में सारस क्रेन की संख्या 285 से सिमटकर महज 14 रह गई, यानी करीब 95% की गिरावट. खेतों में बढ़ते कीटनाशक, सिकुड़ते वेटलैंड और घटती जल आपूर्ति ने इस दुर्लभ पक्षी का बसेरा छीन लिया है. हालात नहीं सुधरे तो घना, जो पक्षियों की स्वर्गस्थली माना जाता है, वहां सारस भी इतिहास बनने की कगार पर खड़ा है.

चार दशकों में कैसे सिमट गए सारस : घना केवलादेव नेचुरल सोसायटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार अग्रवाल ने बताया कि हम वर्ष 1983 से सारस गणना कर रहे हैं. 1983 में घना में 285 सारस दर्ज किए गए थे. इसके बाद हर दशक में इनकी संख्या लगातार गिरती गई.

घना में थमती सारस की उड़ान, देखिए और सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur)

घना की लाइफलाइन पर संकट : कृष्ण कुमार अग्रवाल ने कहा कि घना पूरी तरह एक मानव-निर्मित वेटलैंड है, जिसकी सेहत पानी पर निर्भर करती है. यहां पानी की अनियमित और अपर्याप्त आपूर्ति ही सारसों के पलायन का सबसे बड़ा कारण बनी है. पांचना बांध का पानी घना की लाइफलाइन है. यह पानी केवल जल ही नहीं, बल्कि पक्षियों और वन्यजीवों के लिए जरूरी भोजन और पोषक तत्व भी लेकर आता है. वर्षों से यह स्रोत घना के पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित रखता रहा है, लेकिन वर्षों से पांचना बांध के पानी की आपूर्ति अनियमित रही है. इससे यहां का पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है.

Flight of the Sarus Crane Slows in Bharatpur
केवलादेव में सारस की संख्या में गिरावट (ETV Bharat GFX)

सिकुड़ते वेटलैंड : अग्रवाल ने बताया कि घना और उसके आसपास के क्षेत्रों में वेटलैंड लगातार सिकुड़ते गए. कई स्थानों पर दलदली जमीन को अन्य उपयोगों, यहां तक कि इंडस्ट्रियल लैंड में परिवर्तित कर दिया गया. इसका सीधा असर सारस के प्राकृतिक आवास पर पड़ा. घोंसले बनाने की जगह कम हुई. सुरक्षित प्रजनन स्थल खत्म हुए. सारस जैसे संवेदनशील पक्षी के लिए यह बदलाव बेहद नुकसानदायक साबित हुआ.

Saras in Keoladeo
सारस को माना जाता है आदर्श प्रेमी (ETV Bharat GFX)

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कीटनाशक और इलेक्ट्रिफिकेशन : कृष्ण कुमार अग्रवाल ने बताया कि खेतों में बढ़ते कीटनाशकों का इस्तेमाल भी सारस के लिए घातक साबित हुआ है. जहरीले रसायन भोजन श्रृंखला में शामिल होकर पक्षियों को प्रभावित करते हैं. कई मामलों में सीधे मौत का कारण बनते हैं. इसके अलावा बिजली लाइनों से टकराव भी सारसों की मौत का एक अहम कारण बना है. इन दोनों कारकों ने न सिर्फ वयस्क पक्षियों की संख्या घटाई, बल्कि प्रजनन दर पर भी असर डाला.

Keoladeo National Park
घना की सेहत पानी पर निर्भर करती है (ETV Bharat Bharatpur)

घना में कभी दुनिया भर से 370 से अधिक प्रजाति के हजारों पक्षी आते थे, लेकिन अब इन पक्षियों की संख्या में भी गिरावट आई है. सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यहां से साइबेरियन क्रेन का आगमन पूरी तरह बंद हो गया. आज वही खतरा सारस पर मंडरा रहा है. हालात नहीं सुधरे, तो सारस भी घना से गायब हो सकता है.

Crane Population Declined
घना में सारस इतिहास बनने की कगार पर खड़ा है (ETV Bharat Bharatpur)

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कृष्ण कुमार अग्रवाल ने बताया कि अगर घना को पांचना बांध से पर्याप्त पानी मिले और वेटलैंड को सुरक्षित रखा जाए, तो यहां फिर से अच्छी संख्या में सारस देखे जा सकते हैं. इस संदर्भ में नौनेरा एक सकारात्मक उदाहरण है. यहां आज भी अच्छी संख्या में सारस मौजूद हैं, यानी जहां पर्यावरण अनुकूल है, वहां सारस फल-फूल रहे हैं.

Sarus Crane Flights Slows
केवलादेव में घटी सारस की संख्या (ETV Bharat Bharatpur)

अग्रवाल ने कहा कि सारस संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी मददगार साबित हो सकती है. किसानों को कीटनाशकों का उपयोग कम करना चाहिए. सारस के घोंसलों और गतिविधियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. जनभागीदारी के बिना संरक्षण संभव नहीं है. हालांकि, राजस्थान सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है.

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