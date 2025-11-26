ETV Bharat / bharat

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विदेशी शिल्पकला लोगों को कर रही आकर्षित, देखने के लिए उमड़ा हुजूम

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जहां पर देश के अलग-अलग राज्यों से सैकड़ों शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग उनकी शिल्पकला को खूब पसंद कर रहे हैं. लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को और भी ज्यादा आकर्षित करने के लिए विदेश से शिल्पकार पहुंच चुके हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र ब्रह्मा सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में अपनी प्रदर्शनी लगाई है.

कई देशों से पहुंचे शिल्पकार : अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, मिस्र , सीरिया सहित कई देशों के शिल्पकार यहां पर पहुंचे हैं. कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का प्रयास रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को विश्व पटल पर दर्शाने के लिए विदेश से भी शिल्पकारों को विशेष तौर पर आमंत्रित करें जिसके तहत ये कलाकार यहां पहुंचे हैं.

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विदेशी शिल्पकला लोगों को कर रही आकर्षित (Etv Bharat)

कई प्रकार के आइटम्स लेकर पहुंचे शिल्पकार : उज़्बेकिस्तान की शिल्पकार शख़नाज ने कहा कि वे अपने देश से 20 साथियों के साथ यहां पहुंची है. उन्होंने यहां पर महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कपड़ों की स्टॉल लगाई है जो उनके देश में बनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि वे पहले भी कई बार इंडिया आ चुकी हैं क्योंकि वे एक फैशन डिजाइनर है और अपने कपड़ों का एग्जीबिशन वे समय-समय पर लगाती रहती हैं. वे पहले भी भारत के अलग-अलग राज्यों में कई बार आ चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में वे दूसरी बार पहुंची हैं. उन्होंने बताया कि उनके यहां से कई महिलाएं ज्वैलरी लेकर भी पहुंची है जो यहां की महिलाओं को काफी पसंद आ रही है. उन्होंने बताया कि 300 रुपए से लेकर हजारों की कीमत तक का सामान वे लेकर आई हैं.

शिल्पकारों की शिल्पकला लोगों को कर रही आकर्षित (Etv Bharat)

होम डेकोरेशन का सामान सभी को कर रहा आकर्षित : तजाकिस्तान से आई हुई शिल्पकार मदीना ने बताया कि वे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंची हैं. वे यहां पर विशेष स्तर पर अपने देश में बनी हुई घर की सजावट की चीज लेकर पहुंची है जो उनके देश में काफी प्रचलित है.