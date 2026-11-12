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SPECIAL: बांस से बने सूप-दउरा के लिए बड़ी चुनौती बने पीतल और प्लास्टिक के उत्पाद! कड़ी मेहनत के बाद भी मामूली आमदनी में गुजारा

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

धनबाद: लोक आस्था के महापर्व छठ में सूप और दउरा का विशेष महत्व है. छठ की तैयारियों के बीच बाजारों में इनकी मांग बढ़ गई है, लेकिन इन पारंपरिक सामानों को तैयार करने वाले कारीगरों की जिंदगी में खुशहाली नहीं है. धनबाद के बलियापुर प्रखंड स्थित महली टोला में कई पीढ़ियों से परिवार बांस के सूप, दउरा और दूसरे सामान बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं. इनका कहना है कि बांस की बढ़ती कीमत और ढुलाई के खर्च ने लागत बढ़ा दी है, लेकिन तैयार सामान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा.

कच्चा माल महंगा