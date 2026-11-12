SPECIAL: बांस से बने सूप-दउरा के लिए बड़ी चुनौती बने पीतल और प्लास्टिक के उत्पाद! कड़ी मेहनत के बाद भी मामूली आमदनी में गुजारा
धनबाद के महली टोला में बांस से सूप, दउरा बनाने वाले कारीगरों को बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिल रही है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 12, 2026 at 2:35 PM IST
धनबाद: लोक आस्था के महापर्व छठ में सूप और दउरा का विशेष महत्व है. छठ की तैयारियों के बीच बाजारों में इनकी मांग बढ़ गई है, लेकिन इन पारंपरिक सामानों को तैयार करने वाले कारीगरों की जिंदगी में खुशहाली नहीं है. धनबाद के बलियापुर प्रखंड स्थित महली टोला में कई पीढ़ियों से परिवार बांस के सूप, दउरा और दूसरे सामान बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं. इनका कहना है कि बांस की बढ़ती कीमत और ढुलाई के खर्च ने लागत बढ़ा दी है, लेकिन तैयार सामान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा.
कच्चा माल महंगा
ऊपर से पीतल और प्लास्टिक के सामान ने भी इनके कारोबार को प्रभावित किया है. आर्थिक तंगी के बीच कई परिवारों को अब भी सरकारी योजनाओं का इंतजार है. तस्वीरों में दिख रही ये महिलाएं और पुरुष अपने हाथों से बांस को आकार देकर सूप और दउरा तैयार कर रहे हैं. यही इनका पुश्तैनी पेशा है और इसी से परिवार का भरण-पोषण होता है, लेकिन इनकी परेशानी यह है कि कच्चा माल महंगा होने के बावजूद तैयार सामान की कीमत बाजार में नहीं मिलती. दूर-दराज के इलाकों से बांस खरीदकर लाना पड़ता है. ढुलाई का खर्च अलग से उठाना पड़ता है. इसके बाद दिनभर की मेहनत से तैयार सामान जब बाजार पहुंचता है, तो खरीदार लागत के हिसाब से कीमत देने को तैयार नहीं होते.
बांस की कीमत और ढुलाई में बढ़ोत्तरी
संजोती देवी बताती है कि बांस खरीदने से लेकर उसे टोला तक लाने में काफी खर्च हो जाता है. एक बांस की कीमत और ढुलाई मिलाकर लागत काफी बढ़ जाती है, लेकिन तैयार सूप और दूसरे सामान का उचित दाम नहीं मिलता. कई बार 30 से 40 रुपये में ही सामान बेचने की मजबूरी होती है. इतनी मेहनत के बाद भी सही कमाई नहीं हो पाती.
कमाई परिवार की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ
महली टोला की महिलाओं का कहना है कि कारोबार से होने वाली कमाई परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है. कारीगरों की शिकायत है कि बाजार में उनके उत्पादों का मूल्य तय करने में उनकी कोई भूमिका नहीं रहती. वहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर बनी हुई है.
मंईयां सम्मान योजना के लाभ से वंचित
रोहिणी महली ने कहा कि बांस की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन तैयार सामान का भाव नहीं बढ़ रहा है. मेहनत के हिसाब से 40 से 50 रुपये भी नहीं मिल पाते. उनका कहना है कि उन्हें न मंईयां सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है और न ही आवास योजना का. कई बार अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ.
पीतल और प्लास्टिक के सूप बनी बड़ी चुनौती
बांस से बने पारंपरिक सामान के सामने अब बाजार में नए विकल्प भी मौजूद हैं. पीतल और प्लास्टिक के सूप की उपलब्धता ने इन कारीगरों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि छठ के दौरान बांस के सूप और दउरा की मांग रहती है, लेकिन दूसरी सामग्रियों के बढ़ते चलन से बिक्री प्रभावित हो रही है. कारीगरों का कहना है कि कच्चे माल की लागत और तैयार उत्पाद की कीमत के बीच बड़ा अंतर है.
बिक्री पर असर
सुनील महली ने बताया कि पीतल और प्लास्टिक के सूप बाजार में आने से बांस के सामान की बिक्री पर असर पड़ रहा है. लोग दूसरे विकल्प भी खरीद रहे हैं. इसके बावजूद बांस खरीदने और सामान तैयार करने में काफी मेहनत और पैसा लगता है, लेकिन बाजार में सही कीमत नहीं मिल पाती.
नियमित नहीं है आमदनी
महली टोला में यह कारोबार किसी एक परिवार तक सीमित नहीं है. कई परिवार पीढ़ियों से इसी काम से जुड़े हुए हैं. पुरुषों के साथ महिलाएं भी दिनभर मेहनत कर सूप, दौरा और दूसरे सामान तैयार करती हैं, लेकिन सालभर काम करने के बावजूद इनकी आमदनी नियमित नहीं है. छठ जैसे पर्व के दौरान ही कारोबार में कुछ तेजी आती है, ऐसे में परिवारों की उम्मीदें त्योहार के बाजार पर टिकी रहती हैं.
सरकार की ओर से नहीं मिली विशेष सहायता
पवन महली ने कहा कि यह उनका खानदानी पेशा है. बांस खरीदने के लिए 6 से 7 KM दूर तक जाना पड़ता है. कई बार बांस को सिर पर उठाकर लाना पड़ता है. गाड़ी से लाने पर ढुलाई का खर्च देना पड़ता है. इसके बावजूद तैयार सामान का उचित मूल्य नहीं मिलता. उनका कहना है कि सरकार की ओर से प्रशिक्षण तो दिया गया, लेकिन उसके बाद कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष सहायता नहीं मिली.
पीतल से बनी पूजा सामग्री की भी बढ़ी मांग
एक तरफ बांस से बने सूप और दउरा का बाजार है, तो दूसरी तरफ पीतल से बने पूजा के सामान की भी मांग बढ़ रही है. पीतल के सूप, बरगुना और टोपिया जैसे सामान छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं. कुछ कारीगरों का कहना है कि इनकी बिक्री अच्छी है, लेकिन पीतल की बढ़ती कीमत के कारण आम लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है.
बांस के सूप और दउरा की तुलना में पीतल ज्यादा उपयोगी
कमलेश कुमार ने बताया कि पीतल से बने सूप और पूजा के दूसरे सामान की बाजार में अच्छी मांग है. छठ के समय इनकी बिक्री बढ़ जाती है, हालांकि पीतल महंगा होने के कारण ग्राहकों को भी परेशानी होती है. बांस के सूप और दउरा की तुलना में पीतल के सामान का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है.
आवास और बुनियादी सुविधाओं की चुनौती
कारोबार की परेशानी के साथ-साथ महली टोला में रहने वाले कई परिवारों के सामने आवास और बुनियादी सुविधाओं की भी चुनौती है. कुछ लोगों का कहना है कि उनके मकान जर्जर हैं और वे आज भी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं. कई परिवार पेंशन और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं. वहीं, उनका कहना है कि कई बार आवेदन देने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली.
कमाई का एक मात्र जरिया सूप, दउरा
मुलिया महली ने कहा कि परिवार लंबे समय से इस बस्ती में रह रहा है. घर की स्थिति ठीक नहीं है. कई बार सरकारी आवास के लिए प्रयास किया, लेकिन अब तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिला. उनका कहना है कि सूप-दउरा बनाने से होने वाली कमाई से ही परिवार का गुजारा करना पड़ता है.
योजना से जोड़ने का प्रयास जारी
महली टोला के लोगों की समस्याओं को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि का कहना है कि बस्ती में आवास योजना के लिए सर्वे कराया गया है. कुछ परिवारों को योजना का लाभ भी मिला है, जबकि कई अन्य परिवारों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. जनप्रतिनिधि का दावा है कि जिन परिवारों को अब तक आवास नहीं मिला है, उन्हें भी योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
वार्ड सदस्य राजाराम ने कहा कि महली टोला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे कराया गया है. उनके मुताबिक, करीब 50 से 55 परिवारों का सर्वे हुआ है. लगभग 15 परिवारों को आवास का लाभ मिल चुका है, जबकि कुछ अन्य परिवारों के आवास स्वीकृत होने की प्रक्रिया में हैं. फंड उपलब्ध होने पर बाकी लाभुकों को भी योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा.
योजनाओं से वंचित लोगों पर प्रशासन गंभीर
महली टोला के परिवारों की समस्याओं और सरकारी योजनाओं से वंचित रहने की शिकायतों पर प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है. बलियापुर प्रखंड के अधिकारी का कहना है कि बस्ती के लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है. इसके साथ ही जरूरतमंद परिवारों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है.
महली टोला के लोगों की स्थिति पर प्रशासनिक स्तर से निगरानी रखी जा रही है, जो लोग अब तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, उन्हें चिह्नित कर जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा. प्रशासन की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए: प्रभाष चंद्र दास, बीडीओ, बलियापुर
बेहतर बाजार और रोजगार की जरूरत
छठ महापर्व पर जिन हाथों से सूप और दउरा तैयार होकर बाजारों तक पहुंचता है, उन्हीं हाथों को आज अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है. महली टोला के इन परिवारों को एक तरफ बेहतर बाजार और रोजगार की जरूरत है, तो दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं का इंतजार भी है. हालांकि प्रशासन ने जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं से जोड़ने का भरोसा दिया है. अब देखना होगा कि प्रशासन का यह आश्वासन कब तक धरातल पर उतरता है और महली टोला के परिवारों की जिंदगी में कब खुशहाली आती है.
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