त्योहारों के मौसम में मिठाइयों में मिलावट का खेल, यहां छापेमारी के बाद नष्ट किए गए हजारों KG सामान
महाराष्ट्र के गोंदिया में मिलावटी मिठाइयों और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर सख्त कार्रवाई की गई. इस दौरान प्रतिष्ठानों में कई गड़बड़ियां पाई गई.
Published : October 14, 2026 at 7:32 AM IST
गोंदिया: महाराष्ट्र के गोंदिया जिला प्रशासन ने त्योहारों के मौसम में लोगों की सेहत को खतरे में डालने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. दूध में मिलावट की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समिति की टीम ने 13 अक्टूबर को कुड़वा के लोहिया वार्ड स्थित डेयरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया.
निरीक्षण के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार और संग्रहीत हजारों किलोग्राम डेयरी उत्पादों को जब्त कर नष्ट कर दिया गया. घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी जब्त कर लिए गए. यह कार्रवाई अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिजीत घोरपड़े की अध्यक्षता में डेयरी विकास विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए), कानूनी माप विज्ञान विभाग, आपूर्ति विभाग और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने की.
इंस्पेक्शन के दौरान उन जगहों पर बहुत ज़्यादा गंदगी और गंदगी मिली जहाँ पनीर, खोया, कुंडा, रसगुल्ले और पेढ़ा बनाए जा रहे थे. कोल्ड स्टोरेज यूनिट की दीवारों पर काली और हरी फफूंद जम गई थी, और डेयरी प्रोडक्ट्स को बदबूदार माहौल में स्टोर किया जा रहा था.
रसगुल्लों के खुले कंटेनरों में मरे हुए कीड़े और मक्खियाँ मिली, जिससे खाने की साफ-सफाई को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई. खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड न होना और घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए. इंस्पेक्शन से पता चला कि डेयरी में दूध की खरीद और बिक्री से जुड़ी सरकारी रसीदें और रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे.
यह भी पाया गया कि बिना सरकारी मंजूरी वाले बिना सर्टिफाइड वजन तौलने के कांटे इस्तेमाल किए जा रहे थे. लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कांटे जब्त कर लिए हैं और संबंधित पार्टियों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. यह भी पता चला कि डेयरी में कमर्शियल कामों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था.
सप्लाई डिपार्टमेंट ने सिलेंडर जब्त कर लिए हैं और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. जब्त किए गए डेयरी प्रोडक्ट्स को एक पिकअप गाड़ी में शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहाँ स्टॉक को दबाने और नष्ट करने के लिए जेसीबी मशीन से एक गड्ढा खोदा गया.
इस ऑपरेशन में डेयरी मैनेजर प्रशांत बोरसे, असिस्टेंट कमिश्नर अमृता शिर्के और फ़ूड सेफ़्टी ऑफिसर चेतन नानोटे समेत कई डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. जिला प्रशासन ने लोगों से त्योहारों के मौसम में मिठाई खोया और पनीर खरीदते समय सावधानी बरतने और अगर उन्हें मिलावट के मामले दिखें या खाना गंदे हालात में बनता दिखे तो अधिकारियों को बताने की अपील की है.