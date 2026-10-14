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त्योहारों के मौसम में मिठाइयों में मिलावट का खेल, यहां छापेमारी के बाद नष्ट किए गए हजारों KG सामान

महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में मिलावटी मिठाइयों और डेयरी प्रोडक्ट पाए गए ( ETV Bharat )

गोंदिया: महाराष्ट्र के गोंदिया जिला प्रशासन ने त्योहारों के मौसम में लोगों की सेहत को खतरे में डालने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. दूध में मिलावट की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समिति की टीम ने 13 अक्टूबर को कुड़वा के लोहिया वार्ड स्थित डेयरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार और संग्रहीत हजारों किलोग्राम डेयरी उत्पादों को जब्त कर नष्ट कर दिया गया. घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी जब्त कर लिए गए. यह कार्रवाई अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिजीत घोरपड़े की अध्यक्षता में डेयरी विकास विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए), कानूनी माप विज्ञान विभाग, आपूर्ति विभाग और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने की.

महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में पकड़े गए मिलावटी मिठाइयों और डेयरी प्रोडक्ट को नष्ट करने के लिए ले जाते हुए (ETV Bharat) इंस्पेक्शन के दौरान उन जगहों पर बहुत ज़्यादा गंदगी और गंदगी मिली जहाँ पनीर, खोया, कुंडा, रसगुल्ले और पेढ़ा बनाए जा रहे थे. कोल्ड स्टोरेज यूनिट की दीवारों पर काली और हरी फफूंद जम गई थी, और डेयरी प्रोडक्ट्स को बदबूदार माहौल में स्टोर किया जा रहा था. रसगुल्लों के खुले कंटेनरों में मरे हुए कीड़े और मक्खियाँ मिली, जिससे खाने की साफ-सफाई को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई. खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड न होना और घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए. इंस्पेक्शन से पता चला कि डेयरी में दूध की खरीद और बिक्री से जुड़ी सरकारी रसीदें और रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे.