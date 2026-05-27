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सारंडा में वांटेड नक्सलियों की तलाश, बढ़ाई गयी जंगल की घेराबंदी!

सारंडा के जंगलों में छुपे नक्सलियों को लेकर सुरक्षा बल और पुलिस की दबिश तेज हो गयी है. रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

crackdown intensified to apprehend remaining Naxalites in Saranda of Jharkhand
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 27, 2026 at 9:15 AM IST

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रांचीः झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम और निर्णायक दौर में आ चुका है. जहां अब सुरक्षा बलों और पुलिस का शिकंजे कसता जा रहा है.

सारंडा के घने जंगलों में पनाह ले रहे नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस ने सख्ती के साथ फंदा कसना शुरू कर दिया. इसके लिए झारखंड पुलिस के साथ, कोबरा, जगुआर और सीआरपीएप की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में जुट गयी है.

झारखंड के सारंडा में बचे हुए नक्सलियों की गिरफ्तारी या फिर उनके एनकाउंटर को लेकर दबिश बढ़ा दी गई है. सारंडा के मोस्ट वांटेड 15 नक्सलियों की तलाश में लगातार अभियान चलाया जा रहा है उनके ठिकानों की घेराबंदी कर दी गई है. पुलिस के द्वारा उन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी गई है.

जानकारी देते आईजी अभियान (ETV Bharat)

जंगलों की घेराबंदी हुई तेज

सारंडा के बीहड़ में 15 वांटेड नक्सलियों समेत लगभग 20 से 22 की संख्या में नक्सली जंगल छोड़ फरार होने की कोशिश में लगे हुए है. एक साथ 25 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद सारंडा में पनाह लिए हुए नक्सली हताश है. इसके बावजूद अब तक उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया. इसका नतीजा यह है कि सुरक्षा बलों ने एक-एक करोड़ के दो नक्सलियों सहित सभी वांटेड नक्सलियों के घेराबंदी और तेज कर दी है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि हमारा अभियान बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है हमारी फोर्स ने नक्सलियों की घेराबंदी पूरी तरह से कर रखी है.

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बीहड़ में दबिश (ETV BHARAT)

15 वांटेड बचे हैं, छह बाहर के राज्यों के

सारंडा के 25 नक्सलियों के एक साथ सरेंडर करने के बाद अब सारंडा के मंकी रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास 15 वांटेड नक्सली किसी तरह अपने आपको बचाने की जुगत में लगे हुए हैं. जो 15 वांटेड नक्सली फिलहाल सारंडा में हैं उनमें से छह बाहर के राज्यों के हैं. झारखंड पुलिस ने शेष बचे नक्सलियों की पूरी जानकारी जुटा कर रखी है. मसलन उनके पास कितने हथियार हैं, कौन नक्सली किस तरह का हथियार रखे हुए है, कौन उनके सपोर्टर्स हैं और उनके बचने के रास्ते कौन-कौन से हैं.

ये हैं मोस्ट वांटेड (झारखंड के रहने वाले)

  1. माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा (पीड़टांड़, गिरिडीह): इनाम एक करोड़, हथियार फोल्डिंग एके-47, वॉकी-टॉकी उपलब्ध.
  2. सैक सदस्य अजय महतो उर्फ श्रीकांत (पीड़टांड़, गिरिडीह): इनाम 25 लाख, हथियार- एके-47.
  3. रीजनल कमेटी सदस्य मोछू उर्फ विभीषण (बरवाडीह, धनबाद): इनाम 15 लाख, अपने साथ इंसास राइफल रखता है.
  4. रीजनल कमेटी सदस्य महादेव उर्फ सचिन (पटमदा, चाईबासा): इनाम 15 लाख, हथियार- एके-47.
  5. रीजनल कमेटी सदस्य संतोष उर्फ दिलीप (पीड़टांड़, गिरिडीह): इनाम 15 लाख, अपने पास इंसास रखता है.
  6. एरिया कमांडर सौरभ उर्फ गौरव उर्फ संताल (पीड़टांड़, गिरिडीह): अपने साथ इंसास रखता है.
  7. सीता मुंडा (सरायकेला-खरसावां), सीता मुंडा आइइडी ब्लास्ट में घायल हो चुकी है. फिलहाल जंगल में ही इलाज करवा रही है. सीता के पास इंसास है.
  8. बुडूई बोदरा (टोंटो, चाईबासा): इंसास राइफल साथ में रखता है.
  9. चंपा उर्फ गुड़िया माछियान (नावाडीह, बोकारो): साथ में इंसास राइफल रखती है.
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सारंडा में सक्रिया वांटेड (ETV BHARAT)

बाहर के राज्य के नक्सली (सारंडा में)

  • असीम मंडल उर्फ आकाश (उत्तर फुलचक, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल): इनाम- एक करोड़, यह एके-47 लेकर चलता है.
  • सब-जोनल सदस्य मंगल सिंह सरदार उर्फ पांडू (झारग्राम, लालगढ़, पश्चिम बंगाल): इनाम- 5 लाख, हथियार के रूप में एसएलआर रखता है.
  • एरिया कमांडर मालती मलूटी (बेलपहाड़ी, झारग्राम, पश्चिम बंगाल): इनाम- 2 लाख, इसके पर हथियार इंसास राइफल है.
  • रीजनल कमेटी सदस्य चारण उर्फ मदन महतो (पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल): इनाम- 15 लाख, यह एके-47 लेकर चलता है.
  • सब-जोनल सदस्य गौरी उर्फ बुलू (पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल): इनाम- 5 लाख, इंसास हथियार लेकर चलता है.
  • जोनल कमांडर मिता उर्फ नयनतारा (पुरुलिया, पश्चिम बंगाल): इनाम- 10 लाख, यह इंसास लेकर चलती है.

सारंडा के जंगलों में 10 हजार से ज्यादा जवान घुसे

सारंडा में झारखंड के नक्सल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अभियान जारी है. 25 नक्सलियों के एक साथ सरेंडर करने के बावजूद अभियान थोड़ा सा भी मध्यम नहीं पड़ा है. सारंडा में इतना फोर्स भर दिया गया है कि नक्सली चाह कर भी कहीं भाग नहीं पाएंगे. झारखंड आर्म्ड फोर्स (गोरखा बटालियन) की पांच कंपनियों के साथ साथ झारखंड जगुआर की सभी कंपनी इस समय सरांडा में है. सारंडा में चाईबासा पुलिस, कोबरा, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जैप मिलकर अभियान चला रही है.

सरेंडर-एनकाउंटर ने दिलाई विजय

साल 2026 में अब तक 22 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए इनमें सबसे ज्यादा एनकाउंटर में मारे गए. नक्सलियों की संख्या सारंडा में ही रही है. 17 नक्सलियों के एक साथ एनकाउंटर के बाद 25 नक्सलियों के एक साथ आत्मसमर्पण ने सारंडा में नक्सलियों की जमीन खोखली कर दी है.

झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि नक्सलियों को एनकाउंटर और आत्मसमर्पण के बाद अब नक्सलवाद ना के बराबर बचा है. सारंडा में जो भी नक्सली बचे हुए हैं उन सब को यही सलाह है कि वह हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ जाएं. फिलहाल नक्सलियों के हर ठिकाने की घेराबंदी करके रखी गई है.

22 जनवरी 2025 को एक साथ 17 का एनकाउंटर (सभी सारंडा में सक्रिय थे)

पिछले साल हुई कार्रवाई में झारखंड से बड़े पैमाने पर दुर्दांत नक्सलियों का सफाया किया गया. इसमें 1 करोड़ तक के हार्डकोर नक्सलियों ने नाम भी शामिल थे. जिसमें अनल उर्फ पतिराम मांझी, अनमोल उर्फ सुशांत, अमित मुंडा मुख्य रूप से पुलिस की गोली का शिकार हुए. वहीं एसजेडसी, एसीएम और कैडर से भी काफी नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया. इनमें से कई महिला नक्सली भी मारी गयीं.

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2025 एनकाउंटर में ढेर नक्सलियों के नाम (ETV BHARAT)

सारंडा में सक्रिय 25 नक्सलियों ने किया सरेंडर

झारखंड के इतिहास में पहली बार एक साथ भारी संख्या में नक्सलियों के पुलिस के सामने हथियार डाले. 2026 मई की 21 तारीख झारखंड पुलिस मुख्यालय इन 25 नक्सलियों के सरेंडर का गवाह बना. इनमें सबसे खास बात यह रही कि नक्सलियों की महिला कैडर की 10 महिला नक्सलियों ने भी अपने भविष्य की खातिर हिंसा रास्ता पीछे छोड़ दिया.

इनमें गादी मुंडा, नागेंद्र मुंडा, रेखा मुंडा उर्फ जयंती, सागेन आंगारिया उर्फ दोकोल, करण तियू, दर्शन उर्फ बिंज हांसदा, सुलेमान हांसदा उर्फ सुनी हांसदा मुख्य नाम शामिल है. इसके अलावा महिला कैडर से वंदना उर्फ शांति, सुनिता सरदार, डांगुर बोइपाई, बसंती देवगम, मुन्नीराम मुंडा, अनिशा कोड़ा उर्फ रानी, सपना उर्फ सुरू कालुंडिया, सुसारी उर्फ दसमा कालुंडिया, बिरसा कोड़ा उर्फ हरिसिंह, नुअस, बुमली तियू, निति माई उर्फ निति हेंब्रम और लादू तिरिया इन सभी के ऊपर चाईबासा और अन्य थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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सक्रिया नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT)

जो पता बताएगा उसे मिलेगा इनाम

सारंडा में बचे 15 वांटेड नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर दें या फिर वह पकड़े जाएं. इसके लिए भी पुलिस के दौरान लगातार प्रयास जारी है. एक तरफ जंगल में सैकड़ों की संख्या में जवान अभियान चला रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ बचे हुए नक्सलियों के पोस्टर भी हर तरफ लगा दिया गया है.

विशेष अभियान के तहत इनामी नक्सलियों के पोस्टर नक्सल प्रभावित इलाकों में लगाये गए हैं. पोस्टर में नक्सलियों की तस्वीर, उनके ऊपर घोषित इनाम की राशि और पुलिस अफसरों के मोबाइल नंबर दिया गया है. पोस्टर देखकर पहचान कर नक्सलियों की खबर पुलिस तक पहुंचाने वालों को नक्सलियों के ऊपर घोषित इनाम की राशि दी जाएगी. नक्सलियों का पता बताने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी. इसका जोरदार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है.

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