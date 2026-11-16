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मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया जो सच नहीं था, मैं अपनी भावनाएं साझा करना चाहती थी: सोनिया

कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी 16 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में अपनी यादों की किताब, बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव के ऑफिशियल लॉन्च इवेंट के दौरान. ( PTI )

नई दिल्ली : कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि अपनी मेमोरी लिखने की एक वजह यह थी कि उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया जो सच नहीं था और वह इस बात को सही करना चाहती थीं.

अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के आधिकारिक लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि जिन हिस्सों को लिखना उन्हें मुश्किल लगा, वे उनकी सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी की हत्या के बारे में थे.

राजीव गांधी के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए, उन्होंने माना कि उनके साथ उनका रोमांस मैजिकल था. किताब को रीडर्स से मिले शानदार रिस्पॉन्स पर, सोनिया गांधी ने कहा कि वह लोगों के प्यार से बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा, "मुझे हमेशा लगता था कि लोगों को इसमें दिलचस्पी होगी, लेकिन यह बहुत ज़्यादा और अप्रत्याशित था," हार्पर कॉलिन्स इंडिया के एक एग्जीक्यूटिव से बातचीत में सोनिया ने कहा कि इस इवेंट में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेता शामिल हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बच्चे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल थे. आलोचकों के बारे में बात करते हुए, गांधी ने कहा कि ऑनलाइन कुछ रिएक्शन बुरे थे जबकि कुछ असली थे. इस बारे में कि उन्होंने किताब क्यों लिखी, इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि उनके दोस्त उनसे कहते रहते थे कि उन्हें अपनी कहानी खुद लिखनी चाहिए. सोनिया गांधी ने कहा, "मैं अपने अंदर की फीलिंग्स बताने में हिचकिचा रही थी, लेकिन राहुल और प्रियंका और मंजुलिका दुबे दोनों के जोर देने पर, आखिरकार मैं मान गई." उन्होंने कहा, "शुरुआत में, यह मुश्किल था, लेकिन एक बार जब मैंने शुरू किया तो बांध टूट गया." उन्होंने कहा, "किताब लिखने का एक कारण यह था कि मेरे परिवार, सास, पति, बेटे, बेटी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है; इसमें से ज़्यादातर झूठी कहानियां हैं जो आपके आस-पास बुनी गई हैं, दुख देने वाली बातें कही गई हैं. यह मेरी भावनाओं और मेरे परिवार के बारे में बताने का एक तरीका है." सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने कभी डायरी नहीं लिखी, न तो जब वह बड़ी हो रही थीं और न ही अपने पॉलिटिकल करियर में, और किताब की ज़्यादातर बातें उनकी यादों से हैं।