मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया जो सच नहीं था, मैं अपनी भावनाएं साझा करना चाहती थी: सोनिया
कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के कई नेता, तमिलनाडु के सीएम विजय, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव शामिल हुए.
Published : November 16, 2026 at 8:31 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 9:24 PM IST
नई दिल्ली : कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि अपनी मेमोरी लिखने की एक वजह यह थी कि उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया जो सच नहीं था और वह इस बात को सही करना चाहती थीं.
अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के आधिकारिक लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि जिन हिस्सों को लिखना उन्हें मुश्किल लगा, वे उनकी सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी की हत्या के बारे में थे.
राजीव गांधी के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए, उन्होंने माना कि उनके साथ उनका रोमांस मैजिकल था. किताब को रीडर्स से मिले शानदार रिस्पॉन्स पर, सोनिया गांधी ने कहा कि वह लोगों के प्यार से बहुत खुश हैं.
उन्होंने कहा, "मुझे हमेशा लगता था कि लोगों को इसमें दिलचस्पी होगी, लेकिन यह बहुत ज़्यादा और अप्रत्याशित था," हार्पर कॉलिन्स इंडिया के एक एग्जीक्यूटिव से बातचीत में सोनिया ने कहा कि इस इवेंट में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेता शामिल हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बच्चे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल थे.
आलोचकों के बारे में बात करते हुए, गांधी ने कहा कि ऑनलाइन कुछ रिएक्शन बुरे थे जबकि कुछ असली थे. इस बारे में कि उन्होंने किताब क्यों लिखी, इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि उनके दोस्त उनसे कहते रहते थे कि उन्हें अपनी कहानी खुद लिखनी चाहिए.
#WATCH | Delhi: At the launch of her memoir, 'Belonging: A Journey of Love', CPP Chairperson Sonia Gandhi says, "I was very much against my husband joining politics because I had watched my mother-in-law all those years, dedicating her complete life to her work. In a way, perhaps a little selfishly, I felt I was going to lose that. Because when Rajiv became involved in politics, he was travelling all the time... So, of course, our life changed. But then that bond, in a way, became stronger because the little time that he had to spend with us was much more valued and much more important to both of us and to my children..." (Source: Congress)— ANI (@ANI) November 16, 2026
सोनिया गांधी ने कहा, "मैं अपने अंदर की फीलिंग्स बताने में हिचकिचा रही थी, लेकिन राहुल और प्रियंका और मंजुलिका दुबे दोनों के जोर देने पर, आखिरकार मैं मान गई."
उन्होंने कहा, "शुरुआत में, यह मुश्किल था, लेकिन एक बार जब मैंने शुरू किया तो बांध टूट गया." उन्होंने कहा, "किताब लिखने का एक कारण यह था कि मेरे परिवार, सास, पति, बेटे, बेटी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है; इसमें से ज़्यादातर झूठी कहानियां हैं जो आपके आस-पास बुनी गई हैं, दुख देने वाली बातें कही गई हैं. यह मेरी भावनाओं और मेरे परिवार के बारे में बताने का एक तरीका है."
सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने कभी डायरी नहीं लिखी, न तो जब वह बड़ी हो रही थीं और न ही अपने पॉलिटिकल करियर में, और किताब की ज़्यादातर बातें उनकी यादों से हैं।
उन्होंने कहा कि उन्होंने 'बिलॉन्गिंग' टाइटल इसलिए चुना क्योंकि इसका मतलब है जुड़ाव महसूस करना और "मेरे मामले में यह इस बारे में है कि मैंने जुड़ाव महसूस करने की कितनी कोशिश की".
उन्होंने कहा, "भारत में बहुत सी महिलाओं के साथ भी ऐसा ही होता है; जब वे शादी करती हैं, तो वे एक ही बैकग्राउंड से हो सकती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अपने नए घर में समायोजित करना मुश्किल होता है."
सोनिया गांधी ने कहा कि जब वह भारत आईं और इंदिरा गांधी की बहू बनीं, तो यह उनके इटैलियन बैकग्राउंड जितना अनौपचारिक नहीं था. आस-पास का माहौल ज़्यादा औपचारिक था. उन्होंने कहा, "लेकिन इटली में मेरी परवरिश ने मुझे बड़ों, सीनियर्स का सम्मान करना सिखाया; इससे मदद मिली."
#WATCH | Delhi: At the launch event of her mother and CPP Chairperson Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "There was quite a lot of mythology about my parents. One of the big stories was about their meeting at the Varsity Restaurant. Many years later, I happened to be in Cambridge, and I told my girlfriend, "Let's go to the Varsity Restaurant." I wanted to see where my parents had met... I sat down. They brought the menu, and I said, "My parents met at this restaurant." He just looked at me and said, "Oh, them, I know them." And I was like, "What do you know about them?" He said, "Oh, those two. I know exactly who you're talking about." (Source: Congress)— ANI (@ANI) November 16, 2026
सोनिया गांधी ने कहा कि वह शुरू में इंदिरा गांधी से डरती थीं और उन्हें "मम्मी" कहना शुरू करने में समय लगा. यहां आईटीसी मौर्य में बुक लॉन्च के दौरान बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "मैं अपने पति के राजनीति में आने के बहुत खिलाफ थी; शायद मैं मतलबी थी क्योंकि मुझे लगता था कि जो भी समय उनके पास था, हम उसे खो देंगे. उन्होंने बहुत सफर किया. हमारी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन वह रिश्ता और मजबूत हो गया क्योंकि उनके पास जो थोड़ा समय था, वह अब ज़्यादा ज़रूरी था."
सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि राजीव गांधी की मौत के बाद, वह "एक बच्ची बन गईं" और उनके बच्चे - राहुल और प्रियंका - "पेरेंट्स बन गए".
सोनिया गांधी की यादों की किताब के लॉन्च में शामिल होने वालों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और भाजपा नेता अमरिंदर सिंह समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल थे.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फ़ारूक़ अब्दुल्ला, एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले, कांग्रेस के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार (कर्नाटक) और सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश), कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और दूसरे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए.
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