CPM ने दुर्गा आंगन बनाने के लिए ममता बनर्जी पर साधा निशाना, खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दुर्गा आंगन बनाने के प्लान का CPI(M) नेता गौतम देब विरोध कर रहे हैं. मामले को कोर्ट ले जा रहे हैं.

CPM नेता गौतम देब ने दुर्गा आंगन बनाने के लिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और CPI(M) नेता गौतम देब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दुर्गा आंगन (दुर्गा मंदिर कॉम्प्लेक्स) बनाने के प्लान का विरोध कर रहे हैं और इस मामले को कोर्ट ले जा रहे हैं. उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने न्यू टाउन में दुर्गा आंगन का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से गैर-कानूनी तरीके से शुरू किया है.

बुधवार को न्यू टाउन में अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, गौतम देब ने ऐलान किया कि वे दुर्गा आंगन के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा, "HIDCO (हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) के कानूनों के मुताबिक, उसके अधिकार क्षेत्र में कोई भी जमीन किसी धार्मिक जगह को बनाने के लिए नहीं दी जा सकती. वह जमीन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए तय की गई थी."

गौतम देब ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े खास नियमों का उल्लंघन किया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने दुर्गा आंगन को कहीं और बनाने का सुझाव दिया.

CPI(M) नेता ने कहा, "न्यू टाउन में खाली जमीन पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल बनाने का प्लान था. मुख्यमंत्री ने दुर्गा आंगन के लिए HIDCO से फंड मांगा है." गौतम देब ने कहा कि इसका कड़ा विरोध किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा, "राज्य में मंदिर और मस्जिद की पॉलिटिक्स सांप्रदायिक सद्भाव को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है."

राज्य के पूर्व हाउसिंग मिनिस्टर गौतम देब, न्यू टाउन (ज्योति बसु नगर) के डेवलपमेंट के मुख्य आर्किटेक्ट थे. इसलिए, उनके आरोपों को पॉलिटिकल हलकों में बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है. न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस, बल्कि लेफ़्ट के बड़े नेता ने भी बुधवार की प्रेस कॉन्फ़्रेंस में BJP पर बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया.

उन्होंने अमित शाह के इस दावे का भी मजाक उड़ाया कि BJP बंगाल में दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आएगी. गौतम देब ने कहा, "एक-दो सीटों का फर्क हो सकता है. BJP बंगाल में सत्ता में नहीं आएगी. इस BJP को रोकना होगा। हम BJP को रोकने की कोशिश में मंदिर-मस्जिद की राजनीति नहीं कर सकते."

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम के मंच से दुर्गा आंगन बनाने की घोषणा की थी. राज्य कैबिनेट ने अगस्त के दूसरे हफ्ते में इसे आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी थी. यह बड़ा दुर्गा आंगन न्यू टाउन में इको पार्क के सामने वाली जमीन पर बनाया जा रहा है. करीब 262 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को HIDCO (हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) देख रहा है.

