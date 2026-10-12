ETV Bharat / bharat

'पुलिस ने निजी अंगों को टच किया', सीपीएम नेता वृंदा करात का दावा

सीपीएम नेता वृंदा करात ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : सीनियर सीपीएम नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के जवानों पर राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न और अपमान करने का आरोप लगाया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की.

इन कथित घटनाओं को अभूतपूर्व बताते हुए, करात ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते समय यौन उत्पीड़न, शारीरिक हमले और अपमान का शिकार बनाया.

करात ने नई दिल्ली में आरोप लगाया, "हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा. वर्दीधारी पुलिस द्वारा आज किया गया यौन उत्पीड़न मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक मिसाल बन गया है. पुरुष पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के ब्रेस्ट को दबाते और जानबूझकर उनके निजी अंगों को टच करते हुए पाया गया." पुलिस की ज्यादतियों का शिकार होने का दावा करने वाले कई महिलाओं और पुरुषों के साथ मौजूद करात ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के बयान प्रदर्शनों को संभालने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाते हैं. उन्होंने कहा, "हमने जो देखा है और जो हो रहा है, वह पूरी तरह से अभूतपूर्व है." उन्होंने तर्क दिया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है.विरोध करने के अधिकार पर न्यायिक टिप्पणियों का हवाला देते हुए, करात ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ किया गया व्यवहार उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की. उन्होंने कहा, "पुलिस वैन में पिटाई करना पुलिस हिरासत में हिंसा के समान है. इसके लिए दिशानिर्देश हैं, और यहां हम इन कानूनों का घोर उल्लंघन देख रहे हैं. प्रदर्शनकारियों के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कार्रवाई करना सुप्रीम कोर्ट का काम है." महिला प्रदर्शनकारियों ने कथित हमले का ब्योरा दियास्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कई कार्यकर्ताओं ने रविवार को कनॉट प्लेस में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के दौरान अपने कथित अनुभवों को साझा किया. एसएफआई की दिल्ली अध्यक्ष नादिया ने ईटीवी भारत को बताया कि वह विरोध प्रदर्शन में भाग ले रही थीं, तभी लोगों के एक समूह ने उन पर कथित तौर पर हमला किया.उन्होंने कहा, "मैं रविवार को कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग ले रही थी, तभी पुलिसकर्मियों का एक समूह अचानक आया और मुझे पीटने लगा. हमले के दौरान मैं बुरी तरह घायल हो गई. मैंने कुछ महिला प्रदर्शनकारियों को यौन उत्पीड़न का शिकार होते देखा." एसएफआई की दिल्ली अध्यक्ष नादिया (ETV Bharat) एसएफआई दिल्ली राज्य समिति की सदस्य शरण्या (ETV Bharat)