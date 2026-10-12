'पुलिस ने निजी अंगों को टच किया', सीपीएम नेता वृंदा करात का दावा
छात्रा ने किया दावा, 'उन्होंने पीछे से मेरी शर्ट खींची. हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर हमला किया.' गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 5:56 PM IST
नई दिल्ली : सीनियर सीपीएम नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के जवानों पर राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न और अपमान करने का आरोप लगाया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की.
इन कथित घटनाओं को अभूतपूर्व बताते हुए, करात ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते समय यौन उत्पीड़न, शारीरिक हमले और अपमान का शिकार बनाया.
करात ने नई दिल्ली में आरोप लगाया, "हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा. वर्दीधारी पुलिस द्वारा आज किया गया यौन उत्पीड़न मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक मिसाल बन गया है. पुरुष पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के ब्रेस्ट को दबाते और जानबूझकर उनके निजी अंगों को टच करते हुए पाया गया."
पुलिस की ज्यादतियों का शिकार होने का दावा करने वाले कई महिलाओं और पुरुषों के साथ मौजूद करात ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के बयान प्रदर्शनों को संभालने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाते हैं.
उन्होंने कहा, "हमने जो देखा है और जो हो रहा है, वह पूरी तरह से अभूतपूर्व है." उन्होंने तर्क दिया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है.विरोध करने के अधिकार पर न्यायिक टिप्पणियों का हवाला देते हुए, करात ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ किया गया व्यवहार उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की.
उन्होंने कहा, "पुलिस वैन में पिटाई करना पुलिस हिरासत में हिंसा के समान है. इसके लिए दिशानिर्देश हैं, और यहां हम इन कानूनों का घोर उल्लंघन देख रहे हैं. प्रदर्शनकारियों के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कार्रवाई करना सुप्रीम कोर्ट का काम है."
महिला प्रदर्शनकारियों ने कथित हमले का ब्योरा दियास्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कई कार्यकर्ताओं ने रविवार को कनॉट प्लेस में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के दौरान अपने कथित अनुभवों को साझा किया. एसएफआई की दिल्ली अध्यक्ष नादिया ने ईटीवी भारत को बताया कि वह विरोध प्रदर्शन में भाग ले रही थीं, तभी लोगों के एक समूह ने उन पर कथित तौर पर हमला किया.उन्होंने कहा, "मैं रविवार को कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग ले रही थी, तभी पुलिसकर्मियों का एक समूह अचानक आया और मुझे पीटने लगा. हमले के दौरान मैं बुरी तरह घायल हो गई. मैंने कुछ महिला प्रदर्शनकारियों को यौन उत्पीड़न का शिकार होते देखा."
एसएफआई दिल्ली राज्य समिति की सदस्य शरण्या ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की और उन्हें अपमानित किया.उन्होंने आरोप लगाया, "उन्होंने प्रदर्शनकारियों को अपमानित करना शुरू कर दिया. एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने पीछे से मेरी शर्ट खींची. वे हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर हमला कर रहे थे."
शरण्या ने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती पुलिस वैन में धकेला गया, जहां उन्हें तंग जगहों पर रखा गया.अपनी चोटों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जब पुलिसकर्मी उन्हें अंदर धकेल रहे थे, तो उनका पैर पुलिस वैन के दरवाजे के पीछे फंस गया, जिससे हड्डी टूट गई.उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को घटना की रिकॉर्डिंग करने से रोका और उनके मोबाइल फोन छीन लिए, जिससे वे गाड़ियों के अंदर हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड नहीं कर पाए.
एसएफआई ने कानूनी सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का आरोप लगाया - एसएफआई ने कहा कि उसकी महिला कार्यकर्ताओं ने रविवार को कनॉट प्लेस में तिरंगा रैली आयोजित की थी. यह रैली कथित पुलिस बर्बरता और उन लोगों द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों पर किए गए हमलों के विरोध में थी, जिन्हें संगठन ने दक्षिणपंथी समर्थक बताया.संगठन के अनुसार, महिलाओं की गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद रैली के दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(5) का हवाला देते हुए, एसएफआई ने तर्क दिया कि यह प्रावधान कुछ खास परिस्थितियों और जरूरी न्यायिक अनुमति के बिना सूर्यास्त के बाद महिलाओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाता है. संगठन ने बीएनएसएस की धारा 46(1) का भी जिक्र किया, जो गिरफ्तारी के तरीके से जुड़े सुरक्षा उपाय बताती है, और आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान इन सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया गया.
एसएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श एम साजी ने आरोप लगाया कि हिरासत में लिए जाने के दौरान पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ बेरहमी से मारपीट की. साजी ने आगे दावा किया कि हिरासत वाली गाड़ी में कोई लाइट नहीं थी और अंदर कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी.साजी, जो खुद कथित पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, ने दावा किया कि छात्र कार्यकर्ताओं को पुलिस गाड़ियों के अंदर पीटा गया और हिरासत में लेने के बाद दूर की जगह ले जाया गया. उन्होंने आरोप लगाया, "पुलिस वैन के अंदर भी वे हमें पीटते रहे."
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