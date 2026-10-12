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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी सीपीएम, बोली- हमारे नेता को हिरासत के दौरान दवा लेने की भी नहीं मिली अनुमति

सीपीएम नेता एमए बेबी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने सोमवार को देश भर के हर राज्य में अपनी लड़ाई को ले जाने का फैसला किया है. वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को वापस लेने और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

ईटीवी भारत के साथ एक खास इंटरव्यू में, सीपीएम के महासचिव एमए बेबी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार के बर्बर रवैये के खिलाफ लड़ने के लिए वामपंथी और लोकतांत्रिक पार्टियों, शिक्षण संस्थानों, बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक हस्तियों को मिलाकर एक बड़ा मंच बनाने की पहल करेगी. इंटरव्यू की कुछ खास बातें:

ईटीवी भारत: हम राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देख रहे हैं. आप इसे आगे कैसे ले जाएंगे ? एमए बेबी : सरकार बैरिकेड लगा सकती है, सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर सकती है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सरकार उन्हें रोक नहीं सकती. वामपंथी पार्टियां और अन्य लोकतांत्रिक संस्थान, बुद्धिजीवी और सांस्कृतिक हस्तियां एक साथ आएंगे. हम केंद्र सरकार के बर्बर रवैये के खिलाफ लड़ने के लिए एक बड़ा मंच बनाएंगे. मैं आज नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी शामिल हो रहा हूं. हमें उम्मीद है कि सभी समान विचारधारा वाली लोकतांत्रिक पार्टियां एक साथ आएंगी और "वोट चोरी" के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगी. हम संयुक्त लड़ाई शुरू करने के लिए अपने सभी छात्र संगठनों, मजदूर यूनियनों, व्यापारिक निकायों और अन्य लोगों को एकजुट करेंगे. ईटीवी भारत : हमने देखा है कि नई दिल्ली में सुरक्षा बलों ने कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को हिरासत में लिया था ? एमए बेबी : हां, केरल और त्रिपुरा के हमारे दो पूर्व मुख्यमंत्रियों - पिनाराई विजयन और माणिक सरकार - को बर्बर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था. उन्हें घंटों तक पुलिस की गाड़ियों में बंद रखा गया. उन्हें खाना-पानी नहीं दिया गया और जरूरी दवाएं भी नहीं लेने दी गईं. दिल्ली पुलिस ने राजनीतिक पार्टियों, नागरिक समाज संगठनों, छात्रों और युवाओं के सैकड़ों नेताओं को गिरफ़्तार किया. सीपीएम के लगभग पूरे नेतृत्व को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था. गिरफ्तार किए गए कई लोगों के साथ पुलिस ने मारपीट और बदसलूकी की, जिससे कुछ लोग घायल हो गए. इनमें पोलित ब्यूरो सदस्य तपन सेन और सांसद शिवदासन व जॉन ब्रिटास भी शामिल हैं. हम मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार संभावित प्रतिभागियों को डराना-धमकाना और परेशान करना बंद करे, और लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने से बचे. उन्हें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल में बाधा नहीं डालनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए.