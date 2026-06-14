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राज्यसभा चुनाव में सीपीआई माले विधायक करेंगे कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के लिए वोट, हलधर महतो और गीता मंडल को बनाया पोलिंग एजेंट

रांची: झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन के सबसे छोटे घटक दल CPI(ML) ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के समर्थन की घोषणा कर दी है. पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में CPI(ML) के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी. विधायक अरूप चटर्जी की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य हलधर महतो और राज्य कमिटी सदस्य गीता मंडल को राज्यसभा चुनाव के लिए पोलिंग एजेंट बनाया गया है.

दीपांकर भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है- भाजपा के किसी भी मंसूबे को झारखंड में सफल नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने महागठबंधन को जो उम्मीदें दी हैं, राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी उसी के अनुरूप होंगे.

दीपांकर भट्टाचार्य का बयान (ETV Bharat)

अमेरिका-इजरायल के सामने नतमस्तक हुई भाजपा सरकार- दीपांकर

दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका-इजरायल के सामने भाजपा सरकार पूरी तरह नतमस्तक हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि हाल में भारतीय जहाजों पर हुए अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय मारे गए, लेकिन केंद्र सरकार ने शवों को भारत लाने की कोई पहल नहीं की. दीपांकर ने कहा, "जहाज लेकर आने-जाने वाले भारतीयों पर हमले हो रहे हैं, फिर भी डेड बॉडी लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया. ऐसा लगता है कि भारत ने अमेरिका और इजरायल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है."

मजदूर-किसान और युवा मुद्दों पर आंदोलन की घोषणा

CPI(ML) नेता ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की किस्तों में हो रही बढ़ोतरी से जनता परेशान है. मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है. उन्होंने घोषणा की कि बढ़ती महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी और किसान-मजदूरों के मुद्दों को लेकर 15 जून से 15 जुलाई तक पार्टी पूरे राज्य में आंदोलन चलेगी. अगस्त में "दाम बांधो, काम दो, जीवन जीने लायक वेतन दो" अभियान चलाया जाएगा.

NTA भंग करने और पेपर लीक की मांग

दीपांकर भट्टाचार्य ने युवाओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए NTA (National Testing Agency) को भंग करने की मांग की. उन्होंने कहा कि देश के युवा शिक्षा और पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर हैं तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं. CPI(ML) इन मांगों के साथ खड़ी है.