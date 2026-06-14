राज्यसभा चुनाव में सीपीआई माले विधायक करेंगे कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के लिए वोट, हलधर महतो और गीता मंडल को बनाया पोलिंग एजेंट
राज्यसभा चुनाव में सीपीआई माले ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया है. इसके लिए हलधर महतो और गीता मंडल को पोलिंग एजेंट बनाया गया है.
Published : June 14, 2026 at 5:52 PM IST
रांची: झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन के सबसे छोटे घटक दल CPI(ML) ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के समर्थन की घोषणा कर दी है. पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में CPI(ML) के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी. विधायक अरूप चटर्जी की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य हलधर महतो और राज्य कमिटी सदस्य गीता मंडल को राज्यसभा चुनाव के लिए पोलिंग एजेंट बनाया गया है.
दीपांकर भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है- भाजपा के किसी भी मंसूबे को झारखंड में सफल नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने महागठबंधन को जो उम्मीदें दी हैं, राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी उसी के अनुरूप होंगे.
अमेरिका-इजरायल के सामने नतमस्तक हुई भाजपा सरकार- दीपांकर
दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका-इजरायल के सामने भाजपा सरकार पूरी तरह नतमस्तक हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि हाल में भारतीय जहाजों पर हुए अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय मारे गए, लेकिन केंद्र सरकार ने शवों को भारत लाने की कोई पहल नहीं की. दीपांकर ने कहा, "जहाज लेकर आने-जाने वाले भारतीयों पर हमले हो रहे हैं, फिर भी डेड बॉडी लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया. ऐसा लगता है कि भारत ने अमेरिका और इजरायल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है."
मजदूर-किसान और युवा मुद्दों पर आंदोलन की घोषणा
CPI(ML) नेता ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की किस्तों में हो रही बढ़ोतरी से जनता परेशान है. मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है. उन्होंने घोषणा की कि बढ़ती महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी और किसान-मजदूरों के मुद्दों को लेकर 15 जून से 15 जुलाई तक पार्टी पूरे राज्य में आंदोलन चलेगी. अगस्त में "दाम बांधो, काम दो, जीवन जीने लायक वेतन दो" अभियान चलाया जाएगा.
NTA भंग करने और पेपर लीक की मांग
दीपांकर भट्टाचार्य ने युवाओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए NTA (National Testing Agency) को भंग करने की मांग की. उन्होंने कहा कि देश के युवा शिक्षा और पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर हैं तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं. CPI(ML) इन मांगों के साथ खड़ी है.
आदिवासी अधिकार, OBC आरक्षण और वोटर लिस्ट पर चिंता
पार्टी नेता ने ओडिशा और खूंटी में आदिवासी आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है. बंगाल में OBC आरक्षण घटाए जाने का भी उन्होंने विरोध किया. वोटर लिस्ट संशोधन (SIR) पर चिंता जताते हुए दीपांकर ने कहा कि बिहार के बाद अब झारखंड में खतरनाक खेल खेला जा रहा है. बगोदर विधानसभा में alone 1 लाख 40 हजार वोटरों के नाम कटने वाले हैं. बंगाल में 35 लाख वोट कटने के बावजूद भाजपा 32 लाख वोट से जीती. उन्होंने कहा, "मताधिकार बचाने के लिए हम लड़ेंगे."
बंगाल की घटनाएं चेतावनी, EVM पर सवाल
दीपांकर भट्टाचार्य ने बंगाल की राजनीतिक स्थिति को झारखंड और पंजाब के लिए खतरे की घंटी बताया. उन्होंने पूछा कि बंगाल में 4000 EVM क्यों जलाई गईं और किस गंदे खेल की जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे. संविधान, बहुभाषी-बहुसांस्कृतिक भारत और बहुदलीय व्यवस्था को बचाना जरूरी है.
राज्या सभा चुनाव पर भरोसा
निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के पीछे भाजपा की खड़ी होने पर दीपांकर ने कहा कि भाजपा समझती है सबको खरीद लेंगी, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि JMM, RJD और कांग्रेस का वोट बैंक स्थिर रहेगा और महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे.
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