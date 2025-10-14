ETV Bharat / bharat

भाकपा-माले ने 18 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान, देखें सभी का नाम

भले ही एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ हो, पर पार्टियां अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर रही. पढ़ें

बिहार में माले की लिस्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 6:24 PM IST

3 Min Read
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग पर अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन इसी बीच सहयोगी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने बड़ा दांव खेल दिया है. पार्टी ने गठबंधन में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा से पहले ही 18 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. इनमें से अधिकांश प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल भी दे दिया गया है, जबकि कई उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है.

महागठबंधन में खलल की आशंका : सीट शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. महागठबंधन के अंदर इसे भाकपा-माले की आक्रामक चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें कई ऐसी हैं जिन पर राजद और कांग्रेस भी दावेदारी कर रहे हैं.

घोषित उम्मीदवारों की पूरी सूची आई सामने : भाकपा-माले ने बिहार के अलग-अलग इलाकों से कुल 18 प्रत्याशियों की घोषणा की है. इनमें तरारी से मदन सिंह चन्द्रवंशी, अगिआंव (SC) से शिवप्रकाश रंजन, आरा से कयामुद्दीन अंसारी, डुमरांव से अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा, काराकाट से अरुण सिंह, अरवल से महानंद सिंह, घोषी से रामबली सिंह यादव, पालीगंज से संदीप सौरभ, फुलवारी से गोपाल रविदास, दीघा से दिव्या गौतम, दरौली से सत्यदेव राम, जिरादेई से अमरजीत कुशवाहा, दरौंदा से अमरनाथ यादव, भोरे से जितेंद्र पासवान, सिकटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, वारिसनगर से फूलबाबू सिंह, कल्याणपुर से रंजीत राम और बलरामपुर से महबूब आलम शामिल हैं.

छह उम्मीदवारों ने किया नामांकन दाखिल : पार्टी के राज्य सचिव कुणाल की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, मंगलवार को भाकपा-माले के छह प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है. इनमें पालीगंज से संदीप सौरभ, अरवल से महानंद सिंह, आरा से कयामुद्दीन अंसारी, दरौली से सत्यदेव राम, जिरादेई से अमरजीत कुशवाहा और दरौंदा से अमरनाथ यादव शामिल हैं.

'जनता के मुद्दे हैं जरुरी' : राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि भाकपा-माले जनता के असली मुद्दों को लेकर मैदान में है. उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली जैसे सवालों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी. कुणाल ने बताया कि सभी प्रत्याशियों को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है और पार्टी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है.

''यह 18 सीट वह सीट हैं, जिन पर पिछली बार भी पार्टी ने चुनाव लड़ा था. कई अन्य सीट भी हैं जिस पर गठबंधन में बातचीत चल रही है. पार्टी पिछले बार से अधिक सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी. पिछली बार 19 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े थे.''- कुणाल, राज्य सचिव, भाकपा माले

सीट बंटवारे से पहले बढ़ा सियासी तापमान : भाकपा-माले के इस कदम के बाद महागठबंधन के भीतर सियासी तापमान बढ़ गया है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राजद और कांग्रेस इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं. भाकपा-माले ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह बिहार की राजनीति में अपनी मजबूती दिखाने के लिए तैयार है. बहरहाल इस गठबंधन में राजद ने भी उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक किसी को सिंबल नहीं दिया गया है.

