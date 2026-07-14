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'बंगाल में टीएमसी नाजुक', सीपीएम बोली, 'यह अच्छा मौका है'

नई दिल्ली : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति ने वामपंथी दलों को अपनी संगठनात्मक शक्ति को पुनर्जीवित करने का अवसर दिया है. पार्टी ने आगामी मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने राजनीतिक अभियान को तेज करने की योजना की भी घोषणा की.

सीपीआई (एम) के महासचिव एमए बेबी ने कहा, “टीएमसी की स्थिति बेहद नाजुक है. बंगाल के लोग एक विकल्प की तलाश में हैं. इस स्थिति में, मेरा मानना ​​है कि यह हमारे लिए अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने का अवसर है. मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगा, लेकिन हमें जो प्रतिक्रिया मिल रही है वह बहुत सकारात्मक है.”

बेबी नई दिल्ली में पार्टी की तीन दिवसीय केंद्रीय समिति की बैठक के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. बेबी ने कहा कि पार्टी का मानना ​​है कि पश्चिम बंगाल के लोग सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए मुश्किल हालात के बीच एक राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं.11 से 13 जुलाई तक चली केंद्रीय समिति की बैठक में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की गई.

बेबी के अनुसार, समीक्षा में पार्टी के चुनाव अभियान में कई कमियां पाई गईं, जिनमें मुद्दों को प्रस्तुत करने का तरीका, अभियान रणनीतियों का क्रियान्वयन और उम्मीदवारों का चयन शामिल है.उन्होंने कहा कि पार्टी ने इन कमियों को दूर करने के लिए सुधार अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है.

अगस्त के अंतिम सप्ताह में पश्चिम बंगाल और सितंबर के दूसरे सप्ताह में केरल में सीपीएम की राज्य समितियों की विस्तारित बैठकों के दौरान ठोस कदम तय किए जाएंगे.चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा के अलावा, पार्टी ने कई राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों को समर्थन देने की घोषणा की.

बेबी ने कहा कि केंद्रीय समिति ने 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने के छात्रों के आह्वान को समर्थन दिया है. उन्होंने मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के बिगड़ते स्वास्थ्य पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, “भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इन मांगों को अस्वीकार करना और कार्रवाई न करना अत्यंत निंदनीय है और यह उसके निरंकुश और युवा-विरोधी चरित्र का एक और उदाहरण है.”

उन्होंने आगे कहा कि सीपीआई (एम) विपक्षी दलों से संसद के मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाने का आग्रह करेगी.उन्होंने कहा, “हम संसद में विपक्षी दलों की समन्वय बैठक के दौरान यह प्रस्ताव उठाएंगे.”

सीपीआई (एम) के महासचिव ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय आयोग की भी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इसमें जनसांख्यिकी का एक भी विशेषज्ञ शामिल नहीं है.