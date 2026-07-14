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'बंगाल में टीएमसी नाजुक', सीपीएम बोली, 'यह अच्छा मौका है'

सीपीएम को बंगाल में वापसी का मौका दिख रहा. विरोध-प्रदर्शन का मुद्दा उठाने का लिया संकल्प.

Representational Photo, CPM
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 8:20 PM IST

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नई दिल्ली : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति ने वामपंथी दलों को अपनी संगठनात्मक शक्ति को पुनर्जीवित करने का अवसर दिया है. पार्टी ने आगामी मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने राजनीतिक अभियान को तेज करने की योजना की भी घोषणा की.

सीपीआई (एम) के महासचिव एमए बेबी ने कहा, “टीएमसी की स्थिति बेहद नाजुक है. बंगाल के लोग एक विकल्प की तलाश में हैं. इस स्थिति में, मेरा मानना ​​है कि यह हमारे लिए अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने का अवसर है. मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगा, लेकिन हमें जो प्रतिक्रिया मिल रही है वह बहुत सकारात्मक है.”

बेबी नई दिल्ली में पार्टी की तीन दिवसीय केंद्रीय समिति की बैठक के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. बेबी ने कहा कि पार्टी का मानना ​​है कि पश्चिम बंगाल के लोग सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए मुश्किल हालात के बीच एक राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं.11 से 13 जुलाई तक चली केंद्रीय समिति की बैठक में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की गई.

बेबी के अनुसार, समीक्षा में पार्टी के चुनाव अभियान में कई कमियां पाई गईं, जिनमें मुद्दों को प्रस्तुत करने का तरीका, अभियान रणनीतियों का क्रियान्वयन और उम्मीदवारों का चयन शामिल है.उन्होंने कहा कि पार्टी ने इन कमियों को दूर करने के लिए सुधार अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है.

अगस्त के अंतिम सप्ताह में पश्चिम बंगाल और सितंबर के दूसरे सप्ताह में केरल में सीपीएम की राज्य समितियों की विस्तारित बैठकों के दौरान ठोस कदम तय किए जाएंगे.चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा के अलावा, पार्टी ने कई राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों को समर्थन देने की घोषणा की.

बेबी ने कहा कि केंद्रीय समिति ने 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने के छात्रों के आह्वान को समर्थन दिया है. उन्होंने मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के बिगड़ते स्वास्थ्य पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, “भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इन मांगों को अस्वीकार करना और कार्रवाई न करना अत्यंत निंदनीय है और यह उसके निरंकुश और युवा-विरोधी चरित्र का एक और उदाहरण है.”

उन्होंने आगे कहा कि सीपीआई (एम) विपक्षी दलों से संसद के मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाने का आग्रह करेगी.उन्होंने कहा, “हम संसद में विपक्षी दलों की समन्वय बैठक के दौरान यह प्रस्ताव उठाएंगे.”

सीपीआई (एम) के महासचिव ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय आयोग की भी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इसमें जनसांख्यिकी का एक भी विशेषज्ञ शामिल नहीं है.

बेबी के अनुसार, आयोग का गठन अकादमिक या नीतिगत उद्देश्य के बजाय राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य “बांग्लादेश से आए मुस्लिम प्रवासियों” की पहचान करके और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को नागरिकता से संबंधित मुद्दों से जोड़कर भाजपा और आरएसएस के एजेंडे का समर्थन करना है.

उन्होंने आगे दावा किया कि यह आयोग, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के साथ मिलकर सामाजिक विभाजन को गहरा करेगा और अल्पसंख्यक समुदायों को हाशिए पर धकेल देगा.

उन्होंने केंद्र सरकार पर पैनल के गठन में राज्यों को दरकिनार करने का आरोप लगाया और इसे संघीय भावना का उल्लंघन बताया.नागरिकता के मुद्दे पर, बेबी ने विदेश मंत्रालय के उस कथित रुख की आलोचना की जिसमें कहा गया है कि केवल पासपोर्ट होना भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है.

उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) और सीएए-एनआरसी ढांचे के संदर्भ में देखने पर यह रुख समाज के कमजोर वर्गों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है. उनके अनुसार, इन उपायों का उपयोग व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति पर सवाल उठाने और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है.

सीपीआई (एम) नेता ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े दान के प्रबंधन को लेकर भी आरोप लगाए. कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए बेबी ने संघ परिवार से जुड़े नेताओं पर मंदिर के दान का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए.

उन्होंने श्रद्धालुओं से ऐसे आरोपों का सामना कर रहे लोगों से सवाल करने का आग्रह किया.राजनीतिक रूप से भाजपा को निशाना बनाते हुए बेबी ने सत्ताधारी पार्टी पर देशभर में विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए "ऑपरेशन लोटस" चलाने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा क्षेत्रीय दलों से दलबदल को प्रोत्साहित करके संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने का प्रयास कर रही है.उनके अनुसार, ऐसे प्रयास परिसीमन से संबंधित कानूनों सहित महत्वपूर्ण कानूनों को पारित कराने और आरएसएस के वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं.बेबी ने कहा, "ऐसी राजनीतिक गतिविधियां लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करती हैं, दलबदल विरोधी कानून को कमजोर करती हैं और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं."

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