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'क्लास पॉलिटिक्स पर लौटती सीपीएम', क्या होंगे कारगर ?

सीपीएम की कोशिश है कि उसे खोया हुआ जनाधार फिर से मिले. कितनी कामयाबी मिलेगी, कहना मुश्किल है.

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सीपीएम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 6:35 PM IST

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सौमेन बनर्जी

दुर्गापुर : पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) रिवाइवल में लगी है. उसकी रणनीति है कि वह जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी थी, उसे एक बार फिर से उठाया जाए. सीपीएम अपने मूल सिद्धांत - वर्ग राजनीति - पर लौट रही है. उसे यह उम्मीद है कि दुर्गापुर और पांडाबेश्वर की चिमनियों और खदानों में लाल झंडा एक बार फिर गूंज उठेगा.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे की 192 सीटों के लिए पहली सूची ठीक यही करती है, जो अपने अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य की एक संभावित रूपरेखा तैयार करती है. पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र में, संदेश स्पष्ट है कि वाम दल अपने मूल मतदाता वर्ग, श्रमिक वर्ग, की ओर लौट रहा है.बंगाल में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही, राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा करने में तेजी दिखाई है. अपनी पहली सूची के माध्यम से, सीपीआई (एम) ने एक शुरुआती चौंकाने वाला कदम उठाया है.

दुर्गापुर और आसपास के खनन-औद्योगिक क्षेत्र में, वाम मोर्चे ने प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन नेताओं को मैदान में उतारा है, इस उम्मीद में कि श्रमिक राजनीति अभी भी उस क्षेत्र में गूंज सकती है जहां कारखाने, खदानें और श्रमिक बस्तियां कभी उसके चुनावी प्रभुत्व की रीढ़ थीं. यह कदम श्रमिकों और उनके परिवारों से फिर से जुड़कर "लाल पुनरुत्थान" के नारे को पुनर्जीवित करने का प्रयास दर्शाता है, जो ऐतिहासिक रूप से वाम दलों को सत्ता में लाने वाला मतदाता वर्ग रहा है.

सामाजिक प्रतिनिधित्व पर जोर देना वामपंथियों के लिए कोई नई बात नहीं है. 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान, CPI(M) ने तीन युवा महिला उम्मीदवारों - बाली से दिप्सिता धर, जमुरिया से आइशे घोष और नंदीग्राम सीट से मीनाक्षी मुखर्जी को मैदान में उतारकर काफी सुर्खियां बटोरी थीं. इन तीनों को पार्टी के भीतर उभरते युवा प्रतीक के रूप में पेश किया गया था, जो एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक थीं.

हालांकि इतना ध्यान आकर्षित करने के बावजूद इनमें से कोई भी चुनावी जीत हासिल नहीं कर पाए.बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित चार महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों के लिए वाम मोर्चा के उम्मीदवारों से अपने मूल समर्थक आधार की ओर लौटने और लाल से भगवा की ओर स्थानांतरित हो चुके जनादेश को वापस जीतने का स्पष्ट संदेश मिलता है.

सीपीएम के उम्मीदवार दुर्गापुर स्टील प्लांट के पूर्व कर्मचारी और CITU नेता सिमंता चट्टोपाध्याय (दुर्गापुर पूर्वी से), सहकारी कार्यकर्ता और श्रमिक आंदोलनों के जाने-माने चेहरे प्रभास सैन (दुर्गापुर पश्चिम से), पांडाबेश्वर से खनन क्षेत्र के एक प्रमुख संगठनकर्ता प्रबीर मंडल उर्फ़ तूफ़ान, और गलसी सीट से किसान आंदोलनों से जुड़ी और सीमांत कृषि समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली सीपीआई (एम) की महिला कार्यकर्ता मोनिमाला दास हैं. ये चारों उम्मीदवार श्रमिक वर्ग, औद्योगिक श्रमिकों, खनिकों और सीमांत किसानों के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

दुर्गापुर पुरबा सीट से अपनी उम्मीदवारी को श्रमिक अधिकारों के लिए एक नई शुरुआत बताते हुए, सीपीआई (एम) के सिमंता चट्टोपाध्याय ने कहा, “पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है, और मैं इसे पूरा करने का प्रयास करूंगा. औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. मैं रोजगार, श्रमिक अधिकारों और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोगों तक पहुंचूंगा.”

दुर्गापुर पश्चिम सीट से सीपीआई (एम) के उम्मीदवार प्रभास सैन ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की. उन्होंने कहा, “पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है, उसके लिए मैं आभारी हूं. मैं लंबे समय से श्रमिकों की मांगों और जनता के मुद्दों पर काम कर रहा हूं. यदि निर्वाचित होता हूं, तो मैं इस संघर्ष को और तेज करूंगा.”

पांडाबेश्वर सीट से चुनाव लड़ रहे प्रबीर मंडल स्थानीय स्तर पर एक मुखर श्रमिक नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने खनन संबंधी मुद्दों पर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है और श्रमिकों के परिवारों के साथ खड़े रहने के लिए ख्याति अर्जित की है.

गालसी से सीपीआई (एम) की उम्मीदवार मोनिमाला दास कृषि श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करती हैं और बंगाल के चावल के कटोरे के रूप में माने जाने वाले पुरबा बर्धमान जिले से सटे इस कृषि प्रधान क्षेत्र से बदलाव लाने की उम्मीद करती हैं.

वामपंथियों की श्रमिक नेताओं पर निर्भरता कोई नई बात नहीं है. दशकों तक चले उनके शासनकाल में, दिलीप मजूमदार, पूर्व ऊर्जा मंत्री मृणाल बनर्जी, पूर्व राज्यसभा सांसद जीवन रॉय और देबब्रता बनर्जी एवं बिप्रेंदु चक्रवर्ती जैसे नेता इसी क्षेत्र से उभरे थे, जिन्होंने श्रमिक आंदोलन की मजबूती का लाभ उठाया था.

दशकों तक दुर्गापुर, आसनसोल और आसपास के कोयला क्षेत्र वामपंथियों के वर्चस्व का पर्याय रहे. ट्रेड यूनियनें न केवल राजनीतिक साधन थीं, बल्कि सामाजिक संस्थाएं भी थीं जो श्रमिकों के जीवन में रोजगार, कल्याण और यहां तक ​​कि विवाद समाधान में मध्यस्थता करती थीं.हालांकि, यह व्यवस्था 2000 के दशक के उत्तरार्ध में कमजोर पड़ने लगी. औद्योगिक गतिरोध, छोटी इकाइयों का बंद होना, श्रमिकों का संविदाकरण और यूनियनों के घटते प्रभाव ने वामपंथियों की पकड़ को कमजोर कर दिया. 2011 के बाद राजनीतिक बदलाव में तेजी आई, जब ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सत्ता में आई और पश्चिम बंगाल में 34 साल के वामपंथी शासन को समाप्त कर दिया.

टीएमसी ने धीरे-धीरे वामपंथी दलों के श्रमिक संघ नेटवर्क को अपने स्थानीय संरक्षण ढांचे से प्रतिस्थापित कर दिया. कल्याणकारी योजनाओं, प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और जमीनी स्तर पर लामबंदी ने औपचारिक श्रमिक राजनीति के कमजोर पड़ने के बावजूद श्रमिक परिवारों के बीच समर्थन मजबूत करने में मदद की.

2016 के, और विशेष रूप से 2021 के विधानसभा चुनावों में, एक और ताकत सामने आई. औद्योगिक श्रमिकों, बेरोजगार युवाओं और प्रवासी मजदूरों के बीच असंतोष का फायदा उठाते हुए, भाजपा ने आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र में महत्वपूर्ण पैठ बनाई और इसे त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा में बदल दिया. सीपीआई (एम) की नवीनतम रणनीति उस क्षेत्र में वर्ग-आधारित राजनीति को पुनर्जीवित करके खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करने का प्रयास दर्शाती है, जहां हाल के वर्षों में पहचान और कल्याणकारी विचारों का बोलबाला रहा है.

हालांकि, संरचनात्मक चुनौतियां भी हैं. एक खंडित कार्यबल जहां स्थायी औद्योगिक नौकरियां कम हो गई हैं, जिनकी जगह संविदा श्रमिकों ने ले ली है जिनके श्रमिक संघों से संबंध कमजोर हैं; बदलते प्रवासन पैटर्न जहां श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अब मौसमी रूप से पलायन करता है, जिससे स्थानीय राजनीतिक भागीदारी कमजोर हो जाती है; और युवा मतदाताओं की बदलती आकांक्षाएं, जो पारंपरिक ट्रेड यूनियन राजनीति से कम जुड़े हुए हैं.

फिर भी, पुराने कामगारों के कुछ वर्गों में, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां औद्योगिक गिरावट के अनुरूप पर्याप्त वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं हैं, वामपंथी युग के लिए एक दबी हुई लालसा बनी हुई है.

सिमंता चट्टोपाध्याय, प्रभास सैन और प्रबीर मंडल जैसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर, वामपंथी दल इस लालसा को राजनीतिक पूंजी में बदलने का प्रयास कर रहे हैं. मोनिमाला दास को शामिल करना भी श्रम और कृषि संघर्षों को जोड़ने का संकेत देता है, विशेष रूप से गलसी जैसे अर्ध-शहरी-ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में. यह रणनीति वोटों में तब्दील होगी या नहीं, यह कहना मुश्किल है. आज औद्योगिक क्षेत्र अतीत की तरह वामपंथी बनाम कांग्रेस या टीएमसी का द्विभाजित क्षेत्र नहीं रह गया है. यह एक जटिल चुनावी मैदान है जहां टीएमसी की कल्याणकारी राजनीति और भाजपा के विस्तारवादी प्रयासों ने मतदाताओं के व्यवहार को नया आकार दिया है.

सीपीएम के लिए यह महज उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया नहीं है. यह उसकी वैचारिक जड़ों की ओर वापसी है. सवाल यह है कि क्या उसकी जड़ें अब भी उतनी गहरी हैं या नहीं. तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य में, सीपीएम अपने मूल सिद्धांत - वर्ग राजनीति - पर लौट रही है, इस उम्मीद में कि दुर्गापुर और पांडाबेश्वर की चिमनियों और खदानों में लाल झंडा एक बार फिर गूंज उठेगा. कारखानों के सायरनों की धीमी होती गूंज और संविदा श्रमिकों की बदलती वास्तविकताओं के बीच, वामपंथी दल एक बार फिर यह दांव लगा रहे हैं कि कल्याण या पहचान नहीं, बल्कि वर्ग ही राजनीतिक स्मृति को आकार दे सकता है और शायद, एक बार फिर, राजनीतिक परिणामों को भी.

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