आदिवासियों के खिलाफ चल रहा अघोषित युद्ध, पन्ना में बीजेपी सरकार पर भड़कीं वृंदा करात
CPIM नेता वृंदा करात सोमवार को पहुंची पन्ना, केन-बेतवा विस्थापितों से की मुलाकात, मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप. संजय रैकवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:18 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 8:26 PM IST
पन्ना: सीपीआई (एम) की सीनियर नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात सोमवार को मध्य प्रदेश पहुंचीं. वृंदा करात केन-बेतवा आंदोलन के पीड़ितों से मिलने के लिए पन्ना पहुंची थीं. यहां उन्होंने अजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत चल रहे रुन्झ एवं मझगाय डैम परियोजना के विस्थापित आदिवासियों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया. जहां मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पन्ना में आदिवासियों के खिलाफ सरकार का अघोषित युद्ध चल रहा है.
अनशन पर बैठे थे किसान नेता, दिव्या अहिरवार को किया गिरफ्तार
पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र स्थित मझगाय परियोजना अंतर्गत गांव बहनरी टपरियन में 40 दिनों से आंदोलन चल रहा था. जो 25 अक्टूबर 2026 समाप्त हुआ है. पिछले 25 दिनों से जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर अनशन पर थे. मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया. इसी आंदोलन की नेता दिव्या अहिरवार को 307 के मुकदमे के आरोप में पुलिस ने आंदोलन स्थल से गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जो पिछले 27 दिनों से जेल में बंद है और उनकी जमानत भी खारिज हो चुकी है.
आदिवासियों के खिलाफ अघोषित युद्ध
जिसके बाद यह मुद्दा सियासी गलियारों में गरमाता जा रहा है. जिसे लेकर सीपीएम नेता वृंदा करात पीड़ितों से मिलने पन्ना पहुंची. इस आंदोलन की जमीनी हकीकत जानने के लिए उन्होंने ग्राउंड जीरो पर मझगाय व रुन्झ डैम विस्थापित आदिवासियों से मुलाकात की. वहीं ईटीवी भारत से बात करते हुए वृंदा करात ने कहा कि "मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ा गया है. यहां आदिवासियों के हक के साथ संविधान का भी बहुत बड़ा मुद्दा है.
वृंदा करात ने पन्ना पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
आदिवासियों के हक और अधिकारों को छीना जा रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान में स्पष्ट लेख है कि कोई भी परियोजना के 6 महीने पहले ही पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन परियोजना के मुआवजा के पहले ही लोगों को विस्थापित किया गया है और मुआवजा भी नहीं दिया गया है. उनके घर, गांव पानी में डूबो दिए गए हैं. उन्होंने पन्ना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस रात में जाकर लोगों को प्रताड़ित कर रही है.
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'डरपोक सरकार ने दिव्या अहरिवार को जेल में डाला', बोलीं वृंदा करात
मुझे एक पीड़ित मां ने बताया कि उसकी 17 साल की बच्ची को रात में नीद से उठाकर पूरे गांव में घुमाया, वो भी कर पुलिस ने कई लोगों को पहचान करने के लिए, जो संविधान के खिलाफ है. पुरुष पुलिस महिलाओं को हाथ लगा रहे हैं, गंदी-गंदी गालियां दे रहे हैं. उनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं. संविधान के अधिकारों को कुचला जा रहा है. वृंदा करात ने दिव्या को लेकर ये सरकार इतनी डरपोक है, उस लड़की को गलत आरोप में फंसा कर जेल में डाल दिया है.
उन्होंने बताया कि अगला कदम भोपाल स्तर पर पार्टी व पदाधिकारियों के साथ इस संघर्ष की आवाज हम कैसे उठाएं? साथ ही सभी तथ्यों को लेकर कानूनी कैसे मदद कर सकते हैं, यह भी देखेंगे. दिल्ली में भी इस मुद्दे को उठाएंगे.
भोपाल-दिल्ली में गूजेंगी आदिवासियों की आवाज-किसान नेता
वहीं जय किसान संगठन की नेता अमित भटनागर ने बताया कि "अब यह आंदोलन स्थानीय स्तर से उठकर क्षेत्रीय स्तर की आवाज बनने वाला है, क्योंकि अब आवाज भोपाल और दिल्ली में गूंजेगी. यहां पर आदिवासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है. जो आदिवासी आंदोलन पर बैठे थे, उन्हें जबरन पुलिस द्वारा यहां से उठाया गया और उनके ऊपर फर्जी 307 के केस लगाए गए."