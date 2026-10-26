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आदिवासियों के खिलाफ चल रहा अघोषित युद्ध, पन्ना में बीजेपी सरकार पर भड़कीं वृंदा करात

पन्ना में बीजेपी सरकार पर भड़कीं वृंदा करात ( ETV Bharat )

पन्ना: सीपीआई (एम) की सीनियर नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात सोमवार को मध्य प्रदेश पहुंचीं. वृंदा करात केन-बेतवा आंदोलन के पीड़ितों से मिलने के लिए पन्ना पहुंची थीं. यहां उन्होंने अजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत चल रहे रुन्झ एवं मझगाय डैम परियोजना के विस्थापित आदिवासियों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया. जहां मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पन्ना में आदिवासियों के खिलाफ सरकार का अघोषित युद्ध चल रहा है.

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