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JNU की पूर्व छात्रा दिप्सिता धर भी बंगाल चुनाव में ठोक रही ताल, CPIM ने बनाया प्रत्याशी, जानें पूरी कहानी

नई दिल्लीः पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार फिर सबसे ज्यादा चर्चा में है. पिछली बार की तरह ही इस विधानसभा चुनाव में भी जेएनयू के छात्र ताल ठोक रहे हैं. दरअसल जेएनयू की छात्रा रहीं दिप्सिता धर को सीपीआईएम ने दमदम उत्तर सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है.

दिप्सिता ने जेएनयू से ही अपनी एमए, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई की है. पिछले साल ही अगस्त में उन्होंने जेएनयू से पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अपनी पीएचडी पूरी की है. दिप्सिता ने बताया कि उन्होंने आज से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है. सीपीआईएम ने दो दिन पहले ही अपनी 192 उम्मीदवारों की सूची में प्रत्याशी घोषित कर दिया था. बंगाल के हावड़ा जिले में 9 अगस्त 1993 को जन्मी दिप्सिता ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों की शुरूआत पश्चिम बंगाल के एक किशोर वाहिनी ग्रुप से की.

इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान वह कोलकाता के आशुतोष कॉलेज में सीपीआईएम के छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) से जुड़ गईं. यहीं से उनके स्टूडेंट एक्टिविस्ट करियर की शुरूआत हुई. इसके बाद वह आशुतोष कॉलेज में एसएफआई यूनिट की कार्यवाहक अध्यक्ष बन गईं. उसके बाद कोलकाता जिले की कार्यकारिणी की सदस्य बनीं. हालांकि, दिप्सिता को राजनीति विरासत में मिली है. उनके दादा पद्म निधी धर तीन बार विधायक रह चुके हैं.

2013 में दीपसिता धर की जेएनयू में हुई एंट्री

कोलकाता के आशुतोष कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद दिप्सिता ने वर्ष 2013 में जेएनयू में एमए में दाखिला ले लिया. यहां स्कूल ऑफ सोशल साइंस में पहली बार एसएफआई से काउंसलर चुनी गईं. उसके बाद उन्होंने 2015 में जेएनयू छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद वह जेएनयू में एसएफआई यूनिट की अध्यक्ष और सचिव बनीं. इसके बाद दिप्सिता को 2015 में ही एसएफआई दिल्ली यूनिट की प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया.