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पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान हंगामा...कुर्सियां ​​फेंकी गईं, CPIM ने BJP पर लगाया साजिश रचने का आरोप

पश्चिम बंगाल में CPM की रैली के दौरान हंगामा ( ETV Bharat )

बिराती (पश्चिम बंगाल): उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बिराती में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPM) की रैली में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. आरोप है कि पुलिस के सामने ही बैठक के मंच पर तोड़-फोड़ की गई. ईंट-पत्थरों की बौछार में कई लेफ्ट कार्यकर्ता और समर्थक घायल हो गए. इस घटना के बाद भाजपा पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा है.

यह घटना शुक्रवार देर रात बिराती के बानिक मोड़ पर हुई. वहीं सभी आरोपों से इनकार करते हुए भाजपा ने दावा किया कि सीपीएम के मंच से देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की. भाजपा ने कहा कि इस घटना से उसका कोई लेना-देना नहीं है. वहीं तोड़फोड़ की इस घटना के बाद निमता पुलिस स्टेशन से पुलिस मौके पर पहुंची. सीपीएम और भाजपा के बीच बार-बार हुई झड़पों से बिराती में खूनी हालात बन गए. लेफ्ट पार्टी की रैली के दौरान हुए हंगामे के बीच कुर्सियां ​​फेंकी गईं. इस दौरान लेफ्ट कार्यकर्ताओं के सिर में चोटें आईं. हालात को काबू में करने के लिए निमता पुलिस स्टेशन से बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची. एसएफआई की बिराती-बिशरपारा रीजनल कमेटी की पांचवीं रीजनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर उस शाम बानिक मोड़ पर एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया. सीपीएम केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुजान चक्रवर्ती मुख्य वक्ता थे. बैठक में युवा नेता दीपसिता धर समेत कई लोग मौजूद थे. आरोप है कि लेफ्ट की बैठक शुरू होने के तुरंत बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्टेज पर हमला कर दिया. लेफ्ट ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता दोपहर से ही बैठक में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे. यहां तक ​​कि बिजली के सेटअप के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को धमका भी रहे थे. बैठक शुरू होते ही हमला फिर से शुरू हो गया. सीपीएम की नॉर्थ 24 परगना जिला कमेटी के सदस्य शिबशंकर घोष पर भी हमला हुआ है. उनके सिर में चोट लगी और उन्हें पांच टांके लगाने पड़े. अन्य घायलों में दीप साहा, प्रशांत दास और शुभंकर दास शामिल हैं. वहीं साग्निक कर को गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया.