पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान हंगामा...कुर्सियां फेंकी गईं, CPIM ने BJP पर लगाया साजिश रचने का आरोप
सभी आरोपों से इनकार करते हुए भाजपा ने दावा किया कि सीपीएम के मंच से देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे.
Published : October 3, 2026 at 10:00 AM IST
बिराती (पश्चिम बंगाल): उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बिराती में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPM) की रैली में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. आरोप है कि पुलिस के सामने ही बैठक के मंच पर तोड़-फोड़ की गई. ईंट-पत्थरों की बौछार में कई लेफ्ट कार्यकर्ता और समर्थक घायल हो गए. इस घटना के बाद भाजपा पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा है.
यह घटना शुक्रवार देर रात बिराती के बानिक मोड़ पर हुई. वहीं सभी आरोपों से इनकार करते हुए भाजपा ने दावा किया कि सीपीएम के मंच से देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की. भाजपा ने कहा कि इस घटना से उसका कोई लेना-देना नहीं है. वहीं तोड़फोड़ की इस घटना के बाद निमता पुलिस स्टेशन से पुलिस मौके पर पहुंची.
सीपीएम और भाजपा के बीच बार-बार हुई झड़पों से बिराती में खूनी हालात बन गए. लेफ्ट पार्टी की रैली के दौरान हुए हंगामे के बीच कुर्सियां फेंकी गईं. इस दौरान लेफ्ट कार्यकर्ताओं के सिर में चोटें आईं. हालात को काबू में करने के लिए निमता पुलिस स्टेशन से बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची.
एसएफआई की बिराती-बिशरपारा रीजनल कमेटी की पांचवीं रीजनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर उस शाम बानिक मोड़ पर एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया. सीपीएम केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुजान चक्रवर्ती मुख्य वक्ता थे. बैठक में युवा नेता दीपसिता धर समेत कई लोग मौजूद थे. आरोप है कि लेफ्ट की बैठक शुरू होने के तुरंत बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्टेज पर हमला कर दिया.
लेफ्ट ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता दोपहर से ही बैठक में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे. यहां तक कि बिजली के सेटअप के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को धमका भी रहे थे. बैठक शुरू होते ही हमला फिर से शुरू हो गया. सीपीएम की नॉर्थ 24 परगना जिला कमेटी के सदस्य शिबशंकर घोष पर भी हमला हुआ है. उनके सिर में चोट लगी और उन्हें पांच टांके लगाने पड़े. अन्य घायलों में दीप साहा, प्रशांत दास और शुभंकर दास शामिल हैं. वहीं साग्निक कर को गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया.
यह भी आरोप है कि दिप्सिता धर पर कुर्सियां फेंकी गईं. रिपोर्ट में कहा गया है कि लेफ्ट नेताओं और कार्यकर्ता भाजपा के हमले से बचने के लिए बैठक की जगह से भाग गए और पास की एक गली में छिप गए. रिपोर्ट् से पता चलता है कि उन पर वहां भी हमला हुआ.
बाद में दिप्सिता धर ने कहा कि यह बैठक शुक्रवार को गांधीजी के जन्मदिन के मौके पर प्रशासन से पहले से अनुमति लेकर रखी गई थी. लेकिन भाजपा के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और उन्होंने कार्यक्रम में रुकावट डाली. दिप्सिता धर ने कहा कि उन पर हमला हुआ है. उनके कई साथियों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि इन हरकतों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. उन्होंने आरोप लगाया गांधी जी की तस्वीर पर अंडे फेंके गए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इस दौरान किसी को भी हिरासत में लेने के बजाया खड़े होकर तमाशा देख रही थी.
इस बीच निमता पुलिस ने कहा कि बिराती में लेफ्ट की बैठक के आसपास हंगामा हुआ था. पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है. घटना की जांच शुरू कर दी गई है. हालांकि स्थानीय भाजपा नेतृत्व ने अपने खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. उनका दावा है कि लेफ्ट की बैठक के मंच से देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया. भाजपा का कहना है कि इस मामले में पार्टी का कोई हाथ नहीं है.
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