'केरल चुनाव में CPIM और BJP के बीच हुई है गुप्त डील': कांग्रेस महासचिव का बड़ा आरोप
केरल विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ईटीवी भारत ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की.
Published : March 26, 2026 at 7:58 PM IST
कन्नूर: कांग्रेस नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि वह चुनावी मैदान में सीपीआई(एम)-बीजेपी (CPI-BJP) की मिलीभगत से लेकर सबरीमाला स्वर्ण चोरी जैसे मुद्दों को उठाकर अपना अभियान जारी रखेगी. संगठन के प्रभारी एआईसीसी (AICC) महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और पेरावूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे केपीसीसी (KPCC) अध्यक्ष एडवोकेट सनी जोसेफ ने ईटीवी भारत को बताया कि एक बार उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाने के बाद, वे इन मुद्दों को और भी मजबूती के साथ जनता के सामने रखेंगे. पेश है दोनों नेताओं से बातचीत के प्रमुख अंश...
के.सी. वेणुगोपाल, एआईसीसी महासचिव:
सवाल: क्या चुनाव में प्रचार के मुद्दे बदल रहे हैं? चुनाव के पहले चरण में यूडीएफ (UDF) और कांग्रेस द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा 'सबरीमाला स्वर्ण चोरी' था. लेकिन क्या बीच में प्रचार का रुख 'सीपीआईएम-बीजेपी' (CPIM-BJP) की मिलीभगत के मुद्दे की ओर मुड़ गया था?
जवाब: ऐसा नहीं है. सबरीमाला स्वर्ण चोरी एक ऐसी घटना है जिसने सभी मलयाली लोगों को आहत किया है. सबरीमाला के भगवान अयप्पा सभी भक्तों की आस्था का केंद्र हैं. सबरीमाला एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है. वहां देवस्वोम बोर्ड और सीपीआई(एम) के नेताओं ने सरकार की मिलीभगत से सोने की चोरी को अंजाम दिया. सरकार और सीपीआई(एम) इस चोरी के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने चार्जशीट दाखिल करने में आपराधिक लापरवाही दिखाई है.
इसी साजिश के तहत, आरोपियों को 'नेचुरल बेल' (कानूनी प्रावधानों के कारण मिलने वाली जमानत) मिल गई है. सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं. इस केस को पूरी तरह से दबाया जा रहा है. लेकिन कांग्रेस और यूडीएफ इसके खिलाफ मजबूती से प्रचार कर रहे हैं. हम जनता को यह सच बताते रहेंगे. इस चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा है. जनता इसे पहचानेगी और वोट के जरिए सरकार को करारा जवाब देगी.
सवाल: प्रचार के दौरान सबसे अंत में 'सीपीआई(एम)-बीजेपी' की मिलीभगत का मुद्दा सामने आया है. इस आरोप का आधार क्या है?
जवाब: लोग हर जगह इस सौदे (डील) की चर्चा कर रहे हैं. वे भाजपा के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में कमजोर उम्मीदवार उतारकर सीपीआई(एम) की मदद कर रहे हैं. दूसरी ओर, सीपीआई(एम) भी अपने मजबूत गढ़ों में कमजोर और निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा करके उनकी मदद कर रही है.
यह साफ है कि दोनों पार्टियां आपसी मदद के साथ आगे बढ़ रही हैं. लेकिन केरल की जनता इस सौदे को हकीकत नहीं बनने देगी. चुनावों में भाजपा के साथ इस मिलीभगत के खिलाफ सीपीआई(एम) को कड़ा फैसला (जनादेश) झेलना पड़ेगा.
एडवोकेट सनी जोसेफ, केपीसीसी (KPCC) अध्यक्ष:
सवाल: इस चुनाव में यूडीएफ (UDF) की क्या उम्मीदें हैं?
जवाब: केरल में यूडीएफ को बहुत उम्मीदें हैं. पूरे राज्य में जनता में भारी उत्साह है. लोग सरकार में बदलाव चाहते हैं. यूडीएफ के पक्ष में एक लहर चलेगी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूडीएफ सौ से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आएगी. मैं पेरावूर को लेकर भी आशान्वित हूं. मुझे उम्मीद है कि मैं भारी बहुमत के साथ चौथी बार जीत हासिल करूंगा.
सवाल: पेरावूर में आपकी प्रतिद्वंद्वी सीपीआई(एम) की केंद्रीय समिति सदस्य और पूर्व मंत्री के.के. शैलजा टीचर हैं. आप इस मुकाबले को कैसे देखते हैं?
जवाब: पेरावूर में एक कड़ा राजनीतिक मुकाबला चल रहा है. इसका महत्व कम नहीं है. हमने 2011 में भी मुकाबला किया था और मैंने वह चुनाव जीता था. मैं फिर से जीत सकता हूं. मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार और भी बड़े अंतर से जीतूंगा.
शैलजा टीचर को दरकिनार करने के लिए उन्हें एक सुरक्षित सीट से हटाकर पेरावूर भेज दिया गया है. कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी इसके पीछे सीपीआई(एम) नेतृत्व की साजिश का संदेह जता रहे हैं.
सवाल: 'सीपीआई(एम)-बीजेपी' डील का आरोप खुद राहुल गांधी ने 'पुथु युगा यात्रा' के समापन समारोह में लगाया था. क्या वाकई ऐसी कोई डील है और यदि है, तो कहां?
जवाब: सीपीआई(एम) और बीजेपी के बीच स्पष्ट समझौता (डील) है. कई ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां सीपीआई(एम) बीजेपी की मदद करती है. बीजेपी कमजोर उम्मीदवार उतारकर सीपीआई(एम) की मदद करती है. जनता अच्छी तरह जानती है कि यह कहां और कैसे हो रहा है. इसका विवरण बाद में सामने आएगा.
सवाल: जब केरल के विकास के लिए केंद्र से जरूरी फंड नहीं मिलता, तो वाम मोर्चा (LDF) इस चुनावी मौसम में Kerala Infrastructure Investment Fund Board ('KIIFB') के माध्यम से लागू किए गए विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहा है. सवाल यह है कि यूडीएफ (UDF) KIIFB के खिलाफ है, ऐसे में एलडीएफ के अलावा और कौन केरल का विकास कर सकता है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
जवाब: हम KIIFB के खिलाफ नहीं हैं. वाम मोर्चे के ऐसे आरोप निराधार हैं. KIIFB वाम मोर्चे का विचार नहीं है; इसकी घोषणा सबसे पहले ओमान चांडी के बजट में की गई थी. हम वाम मोर्चे के इस तर्क पर सवाल उठाते हैं कि यह केरल का कर्ज नहीं है. 'मसाला बॉन्ड' में ऊंची ब्याज दरों पर निवेश स्वीकार किया जाता है, लेकिन उसे उस अनुपात में खर्च नहीं किया गया है. इसे केरल के कर्ज के रूप में ही देखा जाना चाहिए. हम वाम मोर्चे के इस तर्क का भी विरोध करते हैं कि KIIFB के माध्यम से खर्च की गई राशि का ऑडिट (लेखा-जोखा) नहीं होना चाहिए.
चूंकि सरकार इसकी गारंटी देती है, इसलिए यह केरल का ही कर्ज है. केरल पर आज 6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है. इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या इस राशि का उपयोग पात्रता के अनुसार विकास गतिविधियों के लिए किया गया है. अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो हमारे पास विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है. अभी इसे सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं है.
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