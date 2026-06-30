ETV Bharat / bharat

हजारीबाग में सीपीआई का कार्यकर्ता सम्मेलनः राम मंदिर दान घोटाला और एसआईआर पर उठाए सवाल, कहा- खराब है देश देश की स्थिति

हजारीबाग में हूल दिवस के मौके पर सीपीआई ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है. कार्यक्रम में पार्टी महासचिव डी राजा भी पहुंचे.

CPI WORKERS CONFERENCE IN HAZARIBAG
सीपीआई का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 5:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: जिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और पूर्व सांसद कामरेड डी राजा, राज्यसभा सांसद कामरेड पी संतोष समेत देश के कई वरीय नेता पहुंचे. हूल दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आने वाले समय में चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना था. कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.

इस मौके पर सीपीआई महासचिव डी राजा ने राम मंदिर दान घोटाले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता जिसे राम भगवान पर अटूट विश्वास था, उन्होंने दान किया. उस दान के पैसे की भी चोरी कर ली गई. खानापूर्ति के लिए एफआईआर की गई है. एसआईटी गठित की गई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर दान पैसे के घोटाले पर अपना जवाब रखना चाहिए.

जानकारी देते सीपीआई महासचिव डी राजा (ईटीवी भारत)

झारखंड में 30 जून से शुरू हुई एसआईआर पर डी राजा ने कहा कि यह सवालों के घेरे में है. निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता के साथ एसआईआर करना चाहिए. देश में मतदाता सूची में बदलाव और मतदान के अधिकार से जुड़े सवाल एक बड़ा विवाद ले चुके हैं. कई राज्यों ने इस पर चिंता भी जाहिर की है. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अडानी और अंबानी की सरकार बनकर रह गई है.

जल, जंगल, जमीन की रक्षा नहीं हो रही है: डी राजा

डी राजा ने कहा कि देश की स्थिति बेहद खराब है. जल, जंगल, जमीन की रक्षा नहीं हो रही है. देश में महंगाई आसमान छू रहा है. रुपए की कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिर रही है. देश के प्रधानमंत्री विकसित और विकासशील भारत की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब देश का एक ही नारा होना चाहिए, भाजपा हटाओ. जिस तरह से भारतीयों ने ब्रिटिश कंपनी को भगाया है, उसी तरह भाजपा को भी हटाना पड़ेगा.

डी राजा ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी कई कार्यक्रम करने जा रही है. इसके जरिए आम जनता के पास पहुंचेगी और देश की स्थिति के बारे में जानकारी देगी. कम्युनिस्ट पार्टी 6 से 15 अगस्त तक पदयात्रा, 1 सितंबर को दिल्ली चलो रैली का आयोजन करने जा रही है. साथ ही झारखंड के 7 लोकसभा और 30 से 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान भी कर दिया है.

ये भी पढ़ें: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों को लेकर के. राजू पर भड़की सीपीआई माले, कांग्रेस पर लगाया इंडिया गठबंधन के साथ विश्वासघात करने का आरोप

राज्यसभा चुनाव में सीपीआई माले विधायक करेंगे कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के लिए वोट, हलधर महतो और गीता मंडल को बनाया पोलिंग एजेंट

भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव के लिए रखा पार्टी का रुख, बोले- भाजपा प्रत्याशी की हार हमारी पहली प्राथमिकता

TAGGED:

महासचिव डी राजा
सीपीआई कार्यकर्ता सम्मेलन
HAZARIBAG
CPI LEADER D RAJA IN HAZARIBAG
CPI WORKERS CONFERENCE IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.