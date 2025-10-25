ETV Bharat / bharat

केरल में PM SHRI योजना लागू करने को लेकर CPI-CPM में तकरार, क्यों है नाराजगी

केरल में PM SHRI योजना लागू करने को लेकर सत्तारुढ़ CPI-CPM के बीच विवाद चल रहा है. सुलह के लिए बैठकें हो रही हैं.

CPI opposes PM SHRI
डी. राजा और एमए. बेबी. (फाइल फोटो) (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 6:47 PM IST

तिरुवनंतपुरम/दिल्ली: पीएम श्री योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को लेकर केरल के सत्तारूढ़ मोर्चे में खींचतान चल रहा है. सीपीआई ने इस बात पर कड़ा विरोध जताया है कि समझौता ज्ञापन पर वाम मोर्चे के भीतर बिना किसी चर्चा के बेहद गोपनीयता से हस्ताक्षर किए गए हैं. इस संकट को सुलझाने के लिए, सीपीएम ने प्रयास शुरू कर दिए हैं.

उन्हें मनाने की कोशिश में, आज 25 अक्टूबर को राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने खुद सीपीआई के राज्य मुख्यालय जाकर राज्य सचिव बिनॉय विश्वम से मुलाकात की. इसके बाद, सीपीआई और सीपीएम महासचिवों ने दिल्ली में बातचीत की. हालाकि, इस बात के कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं कि मामला सुलझ गया है.

बैठक के बाद, CPI महासचिव डी. राजा ने कहा कि पार्टी समझौता ज्ञापन से हटने की अपनी मांग पर कोई समझौता नहीं करेगी. हालांकि, CPI (M) महासचिव एमए. बेबी ने मीडिया को बताया कि भाकपा की सभी चिंताओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि पीएम श्री योजना केरल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू करने का माध्यम नहीं है. उन्होंने कहा कि इन पहलुओं को भाकपा के समक्ष बातचीत के ज़रिए स्पष्ट कर दिया जाएगा.

हालांकि, बेबी इस सवाल से बचते रहे कि क्या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले बातचीत होनी चाहिए थी. डी राजा के अनुसार, राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना ​​है कि दोनों दलों की केरल इकाइयों को मिलकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए.

24 अक्टूबर को सीपीआई राज्य सचिवालय की बैठक के बाद, बिनॉय विश्वम ने सीपीएम के एमओयू पर हस्ताक्षर करने के फैसले की तीखी आलोचना की थी. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा कैबिनेट में दो बार उठाया था, लेकिन न तो मुख्यमंत्री और न ही सीपीएम के मंत्रियों ने एक शब्द बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम श्री समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके, सीपीएम केरल में गुप्त रूप से एनईपी लाने के आरएसएस के एजेंडे में फंस गई है, जिसका वामपंथी दल 2020 से राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा विरोध कर रहे हैं.

बिनॉय ने कहा कि सीपीआई को समझौता ज्ञापन की विषयवस्तु के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया और सीपीएम ने गठबंधन के सभी मानदंडों का उल्लंघन किया. बिनॉय ने कहा कि पार्टी की राज्य कार्यकारिणी 27 तारीख को होने वाली बैठक में इस मामले पर उचित निर्णय लेगी, जिससे सीपीएम में खलबली मच गई. इसके बाद, सीपीएम ने आज आनन-फानन में सुलह के प्रयास शुरू किए. हालांकि, दोनों दलों के महासचिवों के बीच बैठक के बाद मिले संकेत बताते हैं कि ये प्रयास सफल नहीं हुए हैं.

सीपीआई इस बात से और नाराज़ है कि मुख्यमंत्री को भी इस गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर की जानकारी थी. इस बीच, यूडीएफ संयोजक अदूर प्रकाश ने सीपीआई को कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन सीपीएम इसे गंभीरता से नहीं ले रही है. सीपीएम का मानना ​​है कि सीपीआई अचानक गठबंधन तोड़कर कांग्रेस में शामिल नहीं होगी.

हालांकि, सीपीआई नेता और कार्यकर्ता इस बात से अपमानित महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा नीतिगत फैसला मोर्चे में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की अनदेखी करते हुए एकतरफा और गुप्त रूप से लिया गया. वे इस बात से हैरान हैं कि सीपीएम ने एक ऐसी योजना को अपनाया जिसका वह वर्षों से कड़ा विरोध करती रही थी. विपक्षी नेता वी.डी. सतीशन ने आरोप लगाया कि यह केरल में लंबे समय से चली आ रही सीपीएम-भाजपा की गुप्त साझेदारी का उदाहरण है.

क्या है पीएम श्री योजनाः प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को विकसित व उन्नत किया जाएगा. ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे. इस योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक प्रस्तावित है, जिसके बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन स्कूलों द्वारा हासिल मानदंडों को बनाए रखें.

