CPI ML ने इन 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान, देखें किसे कहां से मिला टिकट
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाकपा माले ने अपने उम्मीदवारों की सूची कर दी है. जानें किसे कहां से मिला टिकट.
Published : October 18, 2025 at 12:36 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के घटक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. भाकपा माले ने कुल 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, इनमें अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग दोनों को मौका दिया गया है.
CPI-ML ने जारी की उम्मीदवारों की सूची: भाकपा माले ने पहले चरण में 14 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की है. इनमें भोरे, जीरादेई, दरौली, दरौंडा, कल्याणपुर, वारिसनगर, राजगीर, दीघा और फुलवारी जैसी प्रमुख विधानसभा सीटें शामिल हैं.
दूसरे चरण के लिए 6 नाम: दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को होने है. इसके लिए भाकपा माले ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं. ये सीटें सिकटा, पिपरा (सुपौल), बलरामपुर, काराकाट, अरवल और घोसी हैं.
घोषित उम्मीदवारों की पूरी सूची : भाकपा-माले ने बिहार के अलग-अलग इलाकों से कुल 20 प्रत्याशियों की घोषणा की है. इनमें तरारी से मदन सिंह चन्द्रवंशी, अगिआंव (SC) से शिवप्रकाश रंजन, आरा से कयामुद्दीन अंसारी, डुमरांव से अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा, काराकाट से अरुण सिंह का नाम है.
अरवल से महानंद सिंह, घोसी से रामबली सिंह यादव, पालीगंज से संदीप सौरभ, फुलवारी से गोपाल रविदास, दीघा से दिव्या गौतम, दरौली से सत्यदेव राम, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, दरौंदा से अमरनाथ यादव, भोरे से जितेंद्र पासवान, सिकटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, वारिसनगर से फूलबाबू सिंह, कल्याणपुर से रंजीत राम और बलरामपुर से महबूब आलम शामिल हैं.
बलरामपुर से महबूब आलम को टिकट: दूसरे चरण के लिए भाकपा माले ने बलरामपुर से महबूब आलम, सिकटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है. वहीं पिपरा (सुपौल) से अनिल कुमार, काराकाट से अरुण सिंह, अरवल से महानंद सिंह और घोसी से रामबली सिंह यादव को टिकट दिया है.
AAP ने जारी की तीसरी लिस्ट: आप ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है, इसमें 50 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं. तीसरी सूची में लौरिया से शशि भूषण तिवारी, बेतिया से अर्जुन कुमार सिन्हा, सुगौली से गयासुद्दीन सामैनी और समस्तीपुर से रंजन कुमार समेत अन्य प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है. इससे पहले मंगलवार को आप पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे.
