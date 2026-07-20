सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास की अमित शाह से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक वापस लेने की अपील
राज्यसभा सांसद ने कहा कि वंदे मातरम में रुकावट को अपराध बनाने वाला प्रस्तावित कानून संवैधानिक इरादे और अपनी मर्जी से देशभक्ति से अलग है.
Published : July 20, 2026 at 1:08 PM IST
नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने वाले हैं. इसी बीच, सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने शाह को पत्र लिखकर इस प्रस्तावित विधेयक को वापस लेने की मांग की है. उनका कहना है कि यह कानून राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बीच के संवैधानिक अंतर को बिगाड़ देगा और बिना किसी संवैधानिक वजह के आपराधिक दायित्व को बढ़ा देगा.
शाह को लिखे एक विस्तृत पत्र में ब्रिटास ने प्रस्तावित संशोधन पर गहरी चिंता व्यक्त की.
यह विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के सेक्शन 3 में बदलाव करने की कोशिश करता है, और इसमें उन कामों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी बढ़ाई गई है जो जानबूझकर राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम को गाने से रोकते हैं या उसमें रुकावट डालते हैं.
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम के ऐतिहासिक योगदान को मानते हुए, ब्रिटास ने तर्क दिया कि यह संशोधन संविधान बनाने वालों द्वारा किए गए संवैधानिक समझौते से अलग है.
उन्होंने कहा कि संविधान ने जानबूझकर राष्ट्रगान, जन गण मन और राष्ट्रगीत के बीच फर्क किया, जबकि दोनों को बराबर सम्मान दिया गया. सीपीआई (एम) नेता ने 24 जनवरी, 1950 की संविधान सभा की कार्यवाही का जिक्र किया, जब उस समय के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर सम्मान दिया जाएगा.
हालांकि, ब्रिटास ने कहा कि यह बयान राष्ट्रपति का ऐलान था, न कि कोई संवैधानिक नियम या संविधान सभा का कोई औपचारिक प्रस्ताव. उन्होंने तर्क दिया कि सदन ने जानबूझकर दोनों को एक ही कानूनी आधार पर रखने से परहेज किया.
ब्रिटास ने आगे कहा कि जब संसद ने 1971 में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम बनाया, तो उसने सजा के नियम सिर्फ राष्ट्रगान तक ही सीमित कर दिए. उनके अनुसार, अगर संसद का इरादा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच पूरी तरह कानूनी बराबरी का होता, तो उसने दोनों को मूल कानून में शामिल किया होता.
रविवार शाम को शाह को भेजे अपने पत्र में सांसद ने आपराधिक सजा लागू करने की जरूरत पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि न तो प्रस्तावित बिल और न ही इसके मकसद और वजहों का बयान कोई कानूनी कमी या ऐसी बड़ी घटनाएं दिखाता है जिनके लिए अपराधीकरण जरूरी हो.
उन्होंने तर्क दिया कि आपराधिक कानून, राज्य का सबसे अधिक दबाव डालने वाला साधन होने के नाते, केवल तभी लागू किया जाना चाहिए जब स्पष्ट रूप से आवश्यक और आनुपातिक हो.
आर्टिकल 14, 19, 21, 25 और 29 के तहत मिली संवैधानिक गारंटी का हवाला देते हुए, ब्रिटास ने कहा कि यह बदलाव बोलने की आजादी, सोच और निजी आजादी का उल्लंघन कर सकता है.
उन्होंने यह भी बताया कि अनुच्छेद 51ए(ए), जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची है, विशेष रूप से संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का उल्लेख करता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत का नहीं.
पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया गया, जिसमें बिजोय इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) भी शामिल है, जिसमें कहा गया था कि स्टूडेंट्स को उनकी सच्ची मान्यताओं के खिलाफ राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और वंदे मातरम पर केंद्र के प्रोटोकॉल से जुड़े मोहम्मद सईद नूरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस का भी जिक्र किया गया.
ब्रिटास ने तर्क दिया कि अदालतों ने हमेशा यह माना है कि देशभक्ति को कानूनी मजबूरी के बजाय अपनी मर्जी से सम्मान देकर बढ़ावा देना चाहिए.
सरकार से इस प्रस्ताव पर फिर से सोचने की अपील करते हुए, ब्रिटास ने कहा कि राष्ट्रीय गीत के संबंध में आपराधिक दायित्व बढ़ाने से एक सम्मानित राष्ट्रीय प्रतीक कानूनी दबाव का एक जरिया बन सकता है.
उन्होंने केंद्र से अपील की कि वह राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच लंबे समय से चले आ रहे संवैधानिक अंतर को बनाए रखे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान शिक्षा, नागरिक चेतना और अपनी मर्जी से भागीदारी से ही सबसे अच्छा होता है, न कि सजा से.
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