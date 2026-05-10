ETV Bharat / bharat

ममता बनर्जी का साथ देंगे लेफ्ट और फार-लेफ्ट? वाम दलों के नेताओं ने क्या कहा, जानें

CPI(M) सेंट्रल कमेटी के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने कहा, "BJP एक बहुत बड़ी ताकत है—एक फासीवादी ताकत. लोगों को धीरे-धीरे यह बात समझ आ रही है, और आने वाले दिनों में वे इसे और भी साफ तौर पर समझेंगे. BJP को रोकना होगा, खासकर बंगाल की सभ्यता और संस्कृति के लिए; इसमें कोई शक नहीं है. वामपंथी ताकतें, लोगों के साथ मिलकर, यह काम करेंगी. यह एक जिम्मेदारी है जिसे हर नागरिक को उठाना होगा—इसमें भी कोई शक नहीं है. हालांकि, मैं ममता बनर्जी की बातों के पीछे का सही मतलब पूरी तरह से समझ नहीं पाया. इस बारे में सवाल बने हुए हैं कि क्या उन्होंने औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता की भूमिका संभाली है, या सच में, क्या उन्होंने अभी तक अपना इस्तीफा भी दिया है."

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के जश्न के माहौल में, और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, CPI(M) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने ममता के संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा: "नहीं, बिल्कुल नहीं. किसी भी हालत में हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को एंट्री नहीं देंगे जिसका आपराधिक रिकॉर्ड हो, या जो जबरन वसूली, भ्रष्टाचार, या सांप्रदायिक झुकाव के लिए जाने जाते हों. हालांकि, आम लोगों और समाज के पिछड़े तबकों को निश्चित रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए."

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस दिन नई सरकार बनी, उसी दिन तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों से मदद मांगी. खास तौर पर, उन्होंने लेफ्ट और फार-लेफ्ट (अति-वामपंथ) राजनीतिक पार्टियों से एक होने की अपील की. ​​उन्होंने यह संदेश शनिवार को—रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर—"राज्य को बचाने" के हित में दिया. हालांकि, सीपीआईएम से लेकर 'लिबरेशन' ग्रुप तक, अलग-अलग लेफ्ट पार्टियों ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया और जवाब में उन पर मजाक उड़ाया.

ममता ने बीजेपी को बंगाल में सत्ता में बिठाया...

सुजान ने आगे कहा, "क्या ममता की कोई विश्वसनीयता है? हर किसी को उनकी बातें क्यों माननी चाहिए? उनकी पूरी पार्टी अब असल में BJP के नियंत्रण में है. ममता के समय में ही BJP ने धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत की थी. उन्होंने खुद कहा था कि वह BJP को लड़ाई में सबसे आगे लाएंगी; इसके बजाय, उन्होंने असल में पश्चिम बंगाल में BJP को सत्ता में बिठा दिया है. यह गलती—यह जिम्मेदारी—पूरी तरह से उन्हीं की है; इसमें कोई शक नहीं है. ऐसे समय में जब देश भर में BJP के खिलाफ सभी ताकतों को एक करने की बात हो रही है, ममता विपक्ष की एकता में दरार डालने की कोशिश कर रही हैं. BJP को नाकाम करने के लिए, फासीवाद का मुकाबला करने में सक्षम ताकत की जरूरत है. वामपंथी यह जिम्मेदारी उठाएंगे—सभी लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष ताकतों को एक करके, वामपंथी ही यह जिम्मेदारी उठाएंगे. लोग, निश्चित रूप से, इस तरीके को अपनाएंगे."

CPI (ML) लिबरेशन के राज्य सचिव अभिजीत मजूमदार (ETV Bharat)

ममता के बयानों में कोई विश्वसनीयता नहीं: मजूमदार

ममता के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए, CPI (ML) लिबरेशन के राज्य सचिव अभिजीत मजूमदार ने कहा, "ये बातें बिल्कुल भी समझदारी वाली नहीं हैं. चुनाव के नतीजे आ चुके हैं; एक फासीवादी सरकार ने शपथ ले ली है; और अब ममता एक साथ मिलकर लड़ने की बात कर रही हैं! क्या इतने लंबे समय तक उनका गलत शासन गर्व की बात है? चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद ही ममता बनर्जी ने फासीवादी सरकार के खिलाफ लड़ने की बात करना शुरू किया है. हमारा मानना ​​है कि ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक साख खो दी है. वाम दलों का मानना ​​है कि ममता बनर्जी के ऐसे बयानों में कोई विश्वसनीयता नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, "ममता बनर्जी सरकार के गलत शासन और भ्रष्टाचार की वजह से 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई है. आरजी कर हॉस्पिटल में एक युवा महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर कर दिया गया. ममता बनर्जी सरकार के समय में सामाजिक आतंकवाद काफी बढ़ गया है. एक बड़ी लेफ्ट और लोकतांत्रिक एकता की जरूरत को समझते हुए, लिबरेशन पार्टी ने हाल के चुनावों के लिए CPI(M) के साथ गठबंधन किया. हालांकि, लेफ्ट फ्रंट के समय में कई ऐसी घटनाएं हुईं जिनकी लिबरेशन पार्टी आज भी बुराई करती है. लिबरेशन पार्टी CPI(M) की गलतियों को साफ तौर पर बताती है—और आने वाले दिनों में भी ऐसा करती रहेगी."

यह भी पढ़ें- तमिल सुपरस्टार से मुख्यमंत्री तक... विजय का असाधारण राजनीतिक सफर