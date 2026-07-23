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विधानसभा चुनावों के लिए CPI(M) अपने उम्मीदवारों को 6.97 करोड़ रुपये दिए, 58 लाख रुपये से अधिक की भारी गिरावट

विधानसभा चुनावों के लिए सीपीआई (एम) अपने उम्मीदवारों को 6.97 करोड़ रुपये दिए, जो 2021 से 58 लाख रुपये कम है. संतू दास की रिपोर्ट.

CPI (M) candidates
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 5:35 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवारों को भुगतान की गई राशि में इन राज्यों में 2021 के विधानसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों को दिए गए भुगतान की तुलना में 58 लाख रुपये से अधिक की भारी गिरावट देखी गई.

यह खुलासा इन चार राज्यों में 2026 के विधानसभा चुनावों में सीपीआई (एम) द्वारा अपने उम्मीदवारों को किए गए भुगतान के विश्लेषण के बाद हुआ, जिसकी तुलना पिछले विधानसभा चुनावों में भुगतान की गई राशि से की गई.

सीपीआई (एम) द्वारा हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत चुनाव व्यय के हिस्से के अनुसार, पार्टी ने कुल मिलाकर नकद/चेक/डीडी/आरटीजीएस/फंड ट्रांसफर सहित विभिन्न भुगतान तरीकों के माध्यम से 6,97,54,989 रुपये (6.97 करोड़ से अधिक) की राशि का भुगतान किया.

इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनावों में, वामपंथी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को 7,56,21,977 रुपये (7.56 करोड़ से अधिक) का भुगतान किया. इन चुनावों में उम्मीदवारों को किया गया भुगतान इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में 58,66,988 रुपये कम था.

विशेष रूप से, राजनीतिक दलों को चुनाव पैनल के समक्ष चुनाव समाप्ति के 75 से 90 दिनों के भीतर विधान सभा और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव से संबंधित चुनाव व्यय (चुनाव खर्च) विवरण पेश करना आवश्यक है.

पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सभी राजनीतिक दलों के लिए उम्मीदवारों को दिए गए दान के बारे में सटीक खुलासा करना अनिवार्य है, जिसमें एकमुश्त राशि भी शामिल है. यदि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उसके समक्ष बताई गई राशि में कोई विसंगति मिलती है, तो वह कार्रवाई शुरू कर सकता है.

केरल
सीपीआई (एम) ने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनाव खर्च का जो ब्योरा दिया है, उसका ETV भारत ने विश्लेषण किया है. केरल में पार्टी ने 1,92,95,000 रुपये (1.92 करोड़ से ज़्यादा) का पेमेंट किया, जबकि पिछले विधानसभा चुनावों में यह 2,75,89,211 रुपये था.

तमिलनाडु
तमिलनाडु में, सीपीआई (एम) ने इस चुनाव में 1,22,70,000 रुपये (1.22 करोड़ से ज्यादा) का पेमेंट किया, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में यह रकम 1,19,37500 रुपये (1.19 करोड़ से ज्यादा) थी.

पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) ने पार्टी उम्मीदवारों को पेमेंट की गई रकम में बढ़ोतरी देखी. इस विधानसभा चुनाव में, पार्टी ने कुल मिलाकर अपने उम्मीदवारों को 3,69,89,989 रुपये (3.69 करोड़ से ज्यादा) का भुगतान किया, जबकि पिछले चुनाव में यह रकम 3,52,60,256 रुपये (3.52 करोड़ से ज्यादा) थी. रकम में कुल बढ़ोतरी 17,29,733 रुपये हुई है.

असम
असम विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एक उम्मीदवार को 12 लाख रुपये का भुगतान किया था, जबकि 2021 के चुनाव में यह राशि 8,35,000 रुपये थी. सीपीआई (एम) ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में 2021 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए कुल 9.5 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए. कुल खर्च में रैलियों, सार्वजनिक सभाओं पर हुए खर्च शामिल हैं. हालांकि, मौजूदा विधानसभा चुनावों के लिए यह आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है.

इसी तरह, आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी हाल ही में निर्वाचन आयोग के सामने केरल और असम विधानसभा चुनावों से जुड़े अपने खर्च का ब्योरा दाखिल किया है. खर्च रिपोर्ट के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने केरल में चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों को 2,50,000 रुपये दिए, और असम में अपने किसी भी उम्मीदवार को कोई रकम नहीं दी गई.

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