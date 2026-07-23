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विधानसभा चुनावों के लिए CPI(M) अपने उम्मीदवारों को 6.97 करोड़ रुपये दिए, 58 लाख रुपये से अधिक की भारी गिरावट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवारों को भुगतान की गई राशि में इन राज्यों में 2021 के विधानसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों को दिए गए भुगतान की तुलना में 58 लाख रुपये से अधिक की भारी गिरावट देखी गई. यह खुलासा इन चार राज्यों में 2026 के विधानसभा चुनावों में सीपीआई (एम) द्वारा अपने उम्मीदवारों को किए गए भुगतान के विश्लेषण के बाद हुआ, जिसकी तुलना पिछले विधानसभा चुनावों में भुगतान की गई राशि से की गई. सीपीआई (एम) द्वारा हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत चुनाव व्यय के हिस्से के अनुसार, पार्टी ने कुल मिलाकर नकद/चेक/डीडी/आरटीजीएस/फंड ट्रांसफर सहित विभिन्न भुगतान तरीकों के माध्यम से 6,97,54,989 रुपये (6.97 करोड़ से अधिक) की राशि का भुगतान किया. इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनावों में, वामपंथी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को 7,56,21,977 रुपये (7.56 करोड़ से अधिक) का भुगतान किया. इन चुनावों में उम्मीदवारों को किया गया भुगतान इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में 58,66,988 रुपये कम था. विशेष रूप से, राजनीतिक दलों को चुनाव पैनल के समक्ष चुनाव समाप्ति के 75 से 90 दिनों के भीतर विधान सभा और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव से संबंधित चुनाव व्यय (चुनाव खर्च) विवरण पेश करना आवश्यक है. पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सभी राजनीतिक दलों के लिए उम्मीदवारों को दिए गए दान के बारे में सटीक खुलासा करना अनिवार्य है, जिसमें एकमुश्त राशि भी शामिल है. यदि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उसके समक्ष बताई गई राशि में कोई विसंगति मिलती है, तो वह कार्रवाई शुरू कर सकता है.