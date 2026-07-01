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सीपीआई का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू, इंडिया ब्लॉक से 'बदलाव जरूरी है' रैली में शामिल होने का आग्रह

रैली सितंबर में होगी, पर अभियान की शुरुआत हो चुकी है. पढ़ें पूरी खबर.

CPI
सीपीआई ने केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ अभियान की शुरुआत की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 7:38 PM IST

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नई दिल्ली : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने बुधवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत बढ़ते आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक संकटों के खिलाफ देशव्यापी राजनीतिक अभियान शुरू किया. पार्टी महासचिव डी. राजा ने इंडिया ब्लॉक के सभी घटकों से इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भाग लेने की अपील की, जिसका समापन एक सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली "बदलाव जरूरी है रैली" में होगा.

नई दिल्ली में ईटीवी भारत से बात करते हुए राजा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केंद्र की "जनविरोधी नीतियों" के खिलाफ लोगों को एकजुट करना है और उन्होंने सभी धर्मनिरपेक्ष और विपक्षी दलों से इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया.

राजा ने कहा, "हम इंडिया ब्लॉक के सभी दलों से इस देशव्यापी अभियान में भाग लेने की अपील करते हैं. केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ इस लड़ाई में सभी का स्वागत है. हमें विश्वास है कि सभी धर्मनिरपेक्ष दल हमारी इस लड़ाई में साथ देंगे."

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों का समर्थन करने के लिए बनाई गई हैं.सीपीआई नेता ने एक सितंबर को रामलीला मैदान में होने वाली "बदलाव जरूरी है रैली" का आधिकारिक पोस्टर भी जारी किया.

यह रैली 6 से 15 अगस्त तक देश भर में आयोजित पदयात्राओं सहित एक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम का समापन होगी.राजा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य श्रमिकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों, दलितों, आदिवासियों और समाज के अन्य वर्गों को एक साथ लाना है, ताकि उन मुद्दों को उठाया जा सके जो वर्तमान सरकार के शासन में और भी गंभीर हो गए हैं.

राजा ने आरोप लगाया कि देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति चिंताजनक रूप से बिगड़ रही है. उन्होंने बढ़ती कीमतों, बढ़ती बेरोजगारी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर होती व्यवस्था, बार-बार परीक्षा प्रश्नपत्रों के लीक होने, महिला आरक्षण कानून के लगातार लागू न होने, श्रमिकों के अधिकारों पर हमलों, चुनावी धांधली की चिंताओं और दलितों और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचारों और विस्थापन को देश के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों के रूप में गिनाया.

सीपीआई नेता ने कहा कि इन घटनाक्रमों ने सामूहिक रूप से व्यापक जन आक्रोश पैदा किया है और विपक्षी दलों और नागरिक समाज संगठनों की ओर से एक एकजुट लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है.

पार्टी ने कहा कि राष्ट्रव्यापी पदयात्रा एक जन संपर्क कार्यक्रम के रूप में काम करेगी, जिससे उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को राज्यों भर के लोगों से सीधे संवाद करने और आजीविका, रोजगार, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उजागर करने में मदद मिलेगी.

अभियान को एक व्यापक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करते हुए, राजा ने विशेष रूप से इंडिया ब्लॉक के घटकों से अपील की और कहा कि उन नीतियों का विरोध करने के लिए विपक्षी एकता आवश्यक है, जो सीपीआई के अनुसार लोकतांत्रिक संस्थानों और जन अधिकारों को कमजोर करती हैं.यह अपील ऐसे समय में आई है जब विपक्षी दल कई राष्ट्रीय मुद्दों पर समन्वित रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं, हालांकि राज्यों में चुनावी गठबंधन अलग-अलग हैं.

"बदलाव जरूरी है रैली" के साथ महीने भर चलने वाले अभियान का समापन होने की उम्मीद है, जिसमें सभी वामपंथी दलों के नेताओं, जन संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों की भागीदारी होगी.राजा ने कहा, "हम सितंबर में होने वाले जन आंदोलन से पहले आम नागरिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और व्यापक जन भागीदारी प्राप्त करने के लिए अपना अभियान जारी रखेंगे."

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CPI LAUNCHES NATIONWIDE CAMPAIGN

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