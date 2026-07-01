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सीपीआई का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू, इंडिया ब्लॉक से 'बदलाव जरूरी है' रैली में शामिल होने का आग्रह

नई दिल्ली : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने बुधवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत बढ़ते आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक संकटों के खिलाफ देशव्यापी राजनीतिक अभियान शुरू किया. पार्टी महासचिव डी. राजा ने इंडिया ब्लॉक के सभी घटकों से इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भाग लेने की अपील की, जिसका समापन एक सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली "बदलाव जरूरी है रैली" में होगा.

नई दिल्ली में ईटीवी भारत से बात करते हुए राजा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केंद्र की "जनविरोधी नीतियों" के खिलाफ लोगों को एकजुट करना है और उन्होंने सभी धर्मनिरपेक्ष और विपक्षी दलों से इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया.

राजा ने कहा, "हम इंडिया ब्लॉक के सभी दलों से इस देशव्यापी अभियान में भाग लेने की अपील करते हैं. केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ इस लड़ाई में सभी का स्वागत है. हमें विश्वास है कि सभी धर्मनिरपेक्ष दल हमारी इस लड़ाई में साथ देंगे."

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों का समर्थन करने के लिए बनाई गई हैं.सीपीआई नेता ने एक सितंबर को रामलीला मैदान में होने वाली "बदलाव जरूरी है रैली" का आधिकारिक पोस्टर भी जारी किया.

यह रैली 6 से 15 अगस्त तक देश भर में आयोजित पदयात्राओं सहित एक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम का समापन होगी.राजा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य श्रमिकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों, दलितों, आदिवासियों और समाज के अन्य वर्गों को एक साथ लाना है, ताकि उन मुद्दों को उठाया जा सके जो वर्तमान सरकार के शासन में और भी गंभीर हो गए हैं.

राजा ने आरोप लगाया कि देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति चिंताजनक रूप से बिगड़ रही है. उन्होंने बढ़ती कीमतों, बढ़ती बेरोजगारी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर होती व्यवस्था, बार-बार परीक्षा प्रश्नपत्रों के लीक होने, महिला आरक्षण कानून के लगातार लागू न होने, श्रमिकों के अधिकारों पर हमलों, चुनावी धांधली की चिंताओं और दलितों और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचारों और विस्थापन को देश के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों के रूप में गिनाया.