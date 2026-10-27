'CEC ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देने होगा', CPI ने दिल्ली में मानव शृंखला बनाकर किया प्रदर्शन
सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने तक उनका विरोध देशभर में जारी रहेगा. दिल्ली से गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 6:24 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:20 PM IST
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रोकने की मांग को लेकर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने मंगलवार को नई दिल्ली में मानव शृंखला (Human Chain) बनाई.
CPI के हेडक्वार्टर अजय भवन से शुरू हुई मानव शृंखला राष्ट्रीय राजधानी के व्यवस्त आईटीओ रोड से गुजरी. इस दौरान ईटीवी भारत से बात करते हुए सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि जब तक सरकार CEC कुमार को हटाने की उनकी मांग नहीं मान लेती, तब तक उनका विरोध पूरे देश में जारी रहेगा.
राजा ने कहा, "हमारी एकमात्र मांग CEC ज्ञानेश कुमार को हटाना है जो BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं. हम SIR को रोकने की भी मांग करते हैं."
उन्होंने कहा कि देशभर में इसी तरह का विरोध कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक CEC को हटाने की उनकी मांग मान नहीं कर ली जाती.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई गई रैली का जिक्र करते हुए राजा ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की सभी अन्य पार्टियों के साथ CPI भी इस रैली में शामिल होगी. उन्होंने कहा, "हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं. हमारी मांग वही है, ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए."
इसी बात को दोहराते हुए, CPI नेता प्रशांत मजूमदार ने सवाल किया कि सरकार ज्ञानेश कुमार जैसे व्यक्ति को क्यों बचा रही है, जो महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की बात भी नहीं सुनते. मजूमदार ने कहा, "अगर सरकार ज्ञानेश कुमार का साथ देने पर अड़ी हुई है, तो हमने भी अपनी मांग पूरी होने तक अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है."
ईटीवी भारत से बात करते हुए सीपीआई की महिला विंग की नेता एनी राजा ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है.
गौरतलब है कि इंडिया ब्लॉक के बैनर तले पूरी विपक्षी पार्टियां CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रही हैं, जब से यह खबर आई है कि उन्होंने SIR प्रक्रिया के बारे में दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया था.
दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जहां तक SIR प्रक्रिया का सवाल है, आयोग ने एकमत से फैसला लिया.
नई दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की रैली को टालने की अपील के बारे में पूछे जाने पर एनी राजा ने कहा कि उनकी मांग भारत के लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ी है. उन्होंने कहा, "हम 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली के अपने पहले से तय प्रोग्राम के अनुसार ही जाएंगे."
दिल्ली के चैंबर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से अपील की है कि वे त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना विरोध कार्यक्रम टाल दें. CTI नेदावा किया है कि इस तरह के विरोध से राष्ट्रीय राजधानी में बिजनेस कम्युनिटी पर बुरा असर पड़ेगा.
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली, जिसमें 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, को दीपावली के बाद किसी तारीख पर पुनर्निर्धारित किया जाए.
एक संदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य चुनाव कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को "बर्खास्त" करते हैं, तो रामलीला मैदान की रैली को रोक दिया जाएगा.
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