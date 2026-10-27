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'CEC ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देने होगा', CPI ने दिल्ली में मानव शृंखला बनाकर किया प्रदर्शन

CPI ने दिल्ली में मानव शृंखला बनाकर किया प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रोकने की मांग को लेकर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने मंगलवार को नई दिल्ली में मानव शृंखला (Human Chain) बनाई.

CPI के हेडक्वार्टर अजय भवन से शुरू हुई मानव शृंखला राष्ट्रीय राजधानी के व्यवस्त आईटीओ रोड से गुजरी. इस दौरान ईटीवी भारत से बात करते हुए सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि जब तक सरकार CEC कुमार को हटाने की उनकी मांग नहीं मान लेती, तब तक उनका विरोध पूरे देश में जारी रहेगा.

राजा ने कहा, "हमारी एकमात्र मांग CEC ज्ञानेश कुमार को हटाना है जो BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं. हम SIR को रोकने की भी मांग करते हैं." उन्होंने कहा कि देशभर में इसी तरह का विरोध कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक CEC को हटाने की उनकी मांग मान नहीं कर ली जाती. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई गई रैली का जिक्र करते हुए राजा ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की सभी अन्य पार्टियों के साथ CPI भी इस रैली में शामिल होगी. उन्होंने कहा, "हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं. हमारी मांग वही है, ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए." इसी बात को दोहराते हुए, CPI नेता प्रशांत मजूमदार ने सवाल किया कि सरकार ज्ञानेश कुमार जैसे व्यक्ति को क्यों बचा रही है, जो महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की बात भी नहीं सुनते. मजूमदार ने कहा, "अगर सरकार ज्ञानेश कुमार का साथ देने पर अड़ी हुई है, तो हमने भी अपनी मांग पूरी होने तक अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है." ईटीवी भारत से बात करते हुए सीपीआई की महिला विंग की नेता एनी राजा ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है.